Разговоры о пятой статье НАТО — это фикция, пока мы не вступим в Альянс

Нам говорят, что Дональд Трамп в случае принятия российских требований (даже подредактированных американской стороной) обещает Украине гарантии безопасности, которые будут прописаны "аналогично пятой статье Вашингтонского договора".

Хочу со всей ответственностью отметить, что пятая статья Вашингтонского (точнее — Североатлантического) договора, как и любая другая статья этого международного договора, имеет значение исключительно при выполнении ВСЕГО договора, то есть при обеспечении членства Украины в НАТО.

Точно так же Украина не может воспользоваться статьей 42(7) Договора о Европейском Союзе, которая предусматривает, что в случае вооруженного нападения на государство — член Европейского Союза другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и содействие всеми возможными средствами в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, до тех пор, пока Украина не станет членом ЕС.

Соответствующая статья в двусторонних договоренностях может быть действенной лишь в случае подписания и ратификации Конгрессом США союзнического Договора между Украиной и США — то есть договора, который предусматривал бы в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету Украины вовлечение США в войну против агрессора. Украина также должна быть готова к взаимным обязательствам.

Только так. Все остальное — БУДАПЕШТ-2, или просто имитация гарантий безопасности. Нельзя снова "наступать на те же грабли"!

