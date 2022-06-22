Новый прогноз по Донбассу, РФ угрожает Литве за блокаду Калининграда. Обзор западных медиа

В битве за Донбасс наступает переломный момент; легендарный философ Славой Жижек размышляет, почему левые и правые силы толкают Украину на уступки России и почему их пацифизм — не выход; Россия угрожает Литве "последствиями" за исполнение санкций и "блокаду Калининграда".

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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– в британских медиа – Россия уменьшает газопоток в своих газопроводах, в Британии фиксируется самая высокая инфляция за 40 лет;

– в американских – вероятная казнь фотокорреспондента Макса Левина россиянами, конфликт Литвы и РФ по поводу Калининграда;

– в немецких – битва за Северодонецк, инфляция в Германии, Шольца по-прежнему критикуют за осторожное обращение с Россией.



В фокусе иностранных медиа также – успехи Украины в Херсонской области, новые угрозы Путина использовать ракеты "Сатана", администрация По данным системы медиамониторинга Semantrum , которая попросьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних дней были:– в британских медиа – Россия уменьшает газопоток в своих газопроводах, в Британии фиксируется самая высокая инфляция за 40 лет;– в американских – вероятная казнь фотокорреспондента Макса Левина россиянами, конфликт Литвы и РФ по поводу Калининграда;– в немецких – битва за Северодонецк, инфляция в Германии, Шольца по-прежнему критикуют за осторожное обращение с Россией.В фокусе иностранных медиа также – успехи Украины в Херсонской области, новые угрозы Путина использовать ракеты "Сатана", администрация Джо Байдена пытается унять цены на топливо.

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The New York Times: Второй этап войны в Украине подходит к переломному моменту

Когда весной Россия изменила тактику в войне против Украины и сосредоточилась на захвате востока, высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предполагали: следующие четыре-шесть недель будут определять дальнейшее течение вторжения, пишет The New York Times.

Это время прошло, и сейчас они начали делать первые осторожные выводы. Вероятно, по результатам второго этапа Россия сможет захватить больше территорий, но ни одна из сторон не сможет получить полный контроль над регионом, поскольку истощенная российская армия все чаще сталкивается с тем, что украинцы получают все больше высокоточного западного оружия.

Несмотря на успехи россиян за последние дни, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли уверяет: чем больше украинцы будут овладевать западной артиллерией, тем больше будут тормозить прогресс РФ. Повторить успехи в Донецкой области россиянам вряд ли удастся. Через месяцы кровавых противостояний кремлевская армия не смогла существенно продвинуться за пределы территорий, которые Москва контролировала до 24 февраля.

Впрочем, кажется, российским войскам удастся захватить всю Луганскую область. В Пентагоне прогнозируют, что Лисичанск и Северодонецк перейдут в руки армии России в ближайшее время.

Некоторые военные аналитики считают, что армия Путина сейчас на пике боеспособности, ведь поступления западной артиллерии все еще неспешны.

Фредерик Б. Ходжес, бывший главнокомандующий армией США в Европе, работающий сейчас в Центре анализа европейской политики, сказал, что война, вероятно, продлится еще много месяцев. Но, по его мнению, украинские силы, подкрепленные тяжелой артиллерией с Запада, замедлят продвижение России и начнут контрнаступать в конце лета.

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The Guardian: Пацифизм — ошибочный ответ на российскую агрессию

Известная песня Джона Леннона Imagine (на русском – Представь) всегда казалась ошибочно популярной. "Представьте, что весь мир будет жить как единое целое", – пел Леннон. Но на самом деле это очевидный путь в ад, пишет философ Славой Жижек для The Guardian.

Все, кто сейчас цепляется за пацифизм, остаются в "тюрьме воображения Леннона", игнорируя жестокую реальность. Пора проснуться. Российское наступление медленно прогрессирует, а читать заявления диктатора Путина между строк теперь бессмысленно. Он говорит: твоя страна — или империя или колония. По его мнению, Украина должна попасть в последнюю категорию. А если послушать российских официальных лиц, то колониями должны стать Косово, Финляндия, страны Балтии и вся Европа.

Мы также знаем, что означают призывы "сохранить лицо Путина", — продолжает Славой Жижек. Это не о территориальных уступках, это о признании его имперских амбиций. Проблема в том, что в современном мире мы все находимся в промежуточном состоянии.

Те, кто оказывает давление на Украину, чтобы она начала вести переговоры и признала территориальные претензии России, считают это логичным — "победить РФ невозможно". Но именно в этом величие украинского сопротивления: они рискнули невозможным, бросив вызов прагматическим расчетам. Наименьшее, чем мы им обязаны за это — полной поддержкой.

Дезориентация, вызванная войной РФ против Украины, рождает странные коллаборации. К компромиссу с Москвой призывают как ультралевый Ноам Чомски, так и сторонник "реальной политики" и госсек президентов-республиканцев Генри Киссинджер. Раньше они постоянно конфликтовали, но по украинскому вопросу превратились в единомышленников. Они не хотят замечать, что это не просто война, а попытка демонтировать европейское единство и геополитическую безопасность. Так же во Франции похоже звучат ультралевый Жан-Люк Меланшон и ультраправая Марин Ле Пен.

Defence News: Калининград и Литва. Россия угрожает из-за "блокады"

Россия предупредила Литву о "серьезных" последствиях из-за запрета на перевозку некоторых грузов по железной дороге в Калининградскую область. Москва, "несомненно, ответит на такие враждебные действия", — сказал высокопоставленный силовик Патрушев. Литва отвечает: она только выполняет санкции ЕС, введенные из-за вторжения Москвы в Украину.

Калининград — стратегический регион, где расположена штаб-квартира Балтийского флота России. Область не имеет границ с материковой Россией.

Эта западная территория была захвачена СССР у Германии после Второй мировой войны в 1945 году и сейчас граничит с членами ЕС и НАТО — Литвой и Польшей. В регионе проживает около 1 млн человек, и в значительной степени он зависит от импорта. Более 50% необходимых товаров попали под санкции, объясняет российский губернатор.

По словам Патрушева, такие действия Литвы являются "нарушением международного права". Он угрожает в ближайшее время принять "соответствующие меры, которые будут оказывать серьезное негативное влияние на население Литвы".

В санкционный список входят уголь, металлы, стройматериалы и передовые технологии. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и структуры ЕС подтвердили: страна не вводила односторонних ограничений, это лишь исполнение санкционного режима, а транзит товаров, не подпадающих под санкции, происходит бесперебойно.

Поскольку Литва является членом НАТО, любые прямые военные действия России спровоцируют имплементацию статьи 5 договора, и весь альянс будет воевать с Россией. По данным Литвы, вместе с флотом Россия также разместила на территории Калининградской области ядерное оружие.

Ядерные боеголовки на баллистических ракетах малой или средней дальности, расположенные посреди стран НАТО, обеспечивают России стратегическую инициативу в случае войны с Альянсом. Пока обещанного ответа от Москвы не последовало.



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