Программа Янины Соколовой, советник Шмыгаля и обращение королевы. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 6 апреля. Температура от +4 до +13, курс доллара 27.37

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. К коронавирусу и карантину привыкнуть можно, к олигархическим СМИ - никогда

Это были первые информационно спокойные выходные с того времени, как COVID-19 добрался до Украины. Лучше ситуация не стало, просто за две недели карантина мы привыкли и адаптировались. Почти не о чем писать: коронавирус уже не очень интересен, а ничего больше и не происходит. Но…

Украинские олигархи не сидят сложа руки на карантине, и всегда рады подкинуть инфоповод. На выходных - Ахметов, точнее его недавно запущенный новостной канал Украина 24. Не успели они по всем городам расклеить билборды с топ ведущей Яниной Соколовой, как объявили о бессрочной заморозке ее проекта, вышло всего три программы. Причина - коронавирус, сказали на канале. А то что в последнем эфире было интервью с Лео Геросом, который ведет “крестовый поход” против главы Офиса президента Андрея Ермака, совпадение. Все, конечно, поверили.

“Не читайте советских газет! … А если других нет, то никаких не читайте”. У вас несоветские-неолигархические - есть.

Еще есть.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Мы победим". Королева Британии записала обращение в связи с коронавирусом

Королеве Великобритании 93 года, но она все еще полна сил, чтобы заряжать окружающих оптимизмом. Послушайте ее.

"Мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя великие достижения науки и наше инстинктивное желание помогать. Мы добьемся успеха - и это будет успех каждого из нас", - сказала британская королева.

"Мы должны утешиться тем, что, возможно, пройдет еще много времени, но все наладится: мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем с нашими семьями, мы встретимся снова", - добавила она. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Советником премьера Шмыгаля стал бывший топ-менеджер компаний Ахметова

Журналисты всегда пристально изучают биографию не только топ-чиновников и глав госкомпаний, но и их ближайшего окружения — заместителей, помощников, советников. Во-первых, это просто интересно. А во-вторых, помогает понять, кто из олигархов имеет «контрольный пакет акций» в том или ином ведомстве.

Иногда бывают исключения. Поэтому того же премьера Дениса Шмыгаля, который между работой в ДТЭК Рината Ахметова и приходом в Кабмин успел поработать главой Ивано-Франковской обладминистрации, не спешили относить к условному лагерю донецкого олигарха.

Теперь у сторонников этой версии больше оснований сомневаться в беспристрастности премьера. По информации журналистов «Схем», внештатным советником Шмыгаля о энергетическим вопросам оказался еще один выходец из ДТЭК Игорь Маслов. Больше по ссылке.

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