Прокси-война: что означает новый ленд-лиз США, Путин в ловушке. Обзор западных медиа

Ленд-лиз для Украины свидетельствует о признании Белым домом новой реальности и того факта, что США участвуют в прокси-войне против России; Путин — в ловушке собственной риторики и может только поднимать ставки; украинская армия выучила уроки 2014 года и вытащила себя из руины.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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The New York Times: Ленд-лиз. Байден ускоряет военную помощь Украине

Президент Джо Байден подписал новый закон о ленд-лизе — через 81 год после того, как оригинальная версия помогла проложить путь к победе во Второй мировой. Тем самым он фактически втянул США еще глубже в новую войну в Европе, приобретающую черты эпической борьбы с Россией, несмотря на усилия не втягиваться в этот конфликт, пишет The New York Times.

В дополнение к новой программе кредитования, которая освобождает от трудоемких требований к быстрой поставке оружия Украине, Байден предложил дополнительные $33 млрд военной и гуманитарной помощи. Этот пакет демократы в Конгрессе хотят увеличить еще на $7 млрд.

Впрочем, даже через два с половиной месяца президент Байден все еще озабочен тем, что Соединенные Штаты, по сути, ведут прокси-войну.

В то время, как Байден публично направляет помощь и подписывает законопроект о ленд-лизе на камеру, вне камеры он был взбешен из-за утечки информации о помощи американской разведки Украине, которая якобы привела к убийству российских генералов и потоплению крейсера "Москва". В администрации обеспокоены тем, что это спровоцирует Путина на эскалацию, которой Байден упорно пытается избежать.

В начале военной агрессии России администрация американского президента очень тщательно отбирала оружие, которое можно предоставить Украине, выбирая исключительно то, которое можно охарактеризовать как оборонительное.

Сейчас философия изменилась. Украина получает все больше наступательного оружия, которое должно не только дать возможность защищаться от российского вторжения, но и выгнать россиян с украинской территории. Об этом уже говорят министр обороны Ллойд Остин и спикер Конгресса Нэнси Пелоси.

Хотя эксперты советуют Байдену не провоцировать Путина лишний раз, они соглашаются, что на самом деле никто не знает, какими могут быть дальнейшие красные линии для российского диктатора. Промедление может дорого стоить как Украине, так и миру в Европе.

Подписанный Байденом закон о ленд-лизе вызывает исторические параллели. Президент Франклин Д. Рузвельт подписал оригинальный Акт о ленд-лизе в 1941 году, чтобы помочь Британии отбиваться от нацистских захватчиков во Второй мировой войне, а позже он был расширен, чтобы помочь другим союзникам, включая Советский Союз.

Теперь Москва будет за бортом цивилизованного мира. Современная версия закона содержит фразу "о защите демократии в Украине". Россия — по ту сторону истории.

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The Telegraph: Владимир Путин стал заложником своей риторики

Не имея полноценной политической идеологии, Россия давно сделала победу во Второй мировой войне своей гражданской религией. Себя Путин видит верховным священником, а 9 мая — самым главным праздником.

Идея 9 мая менялась. В 1995 году на параде рядом с тогдашним президентом Ельциным стоял президент США Билл Клинтон, и парад был посвящен общей победе. В 2008 году все уже было сконцентрировано на милитаризме. А через несколько месяцев Россия напала на Грузию.

Парад 2022 года приобрел еще один новый смысл. Он — об изоляции и заблуждении. Впервые на торжества к 9 мая не пригласили ни одного иностранного лидера. Формально это объяснили не круглой датой. Правда заключается в том, что Москва отныне не может рассчитывать на лояльность даже зависимых от нее бывших советских республик.

Вместо традиционного призыва в эти дни - "никогда снова", Путин сказал: Россия до сих пор воюет в великой патриотической войне. Его "спецоперация" в Украине — "битва с нацистами, поддерживаемыми США и их союзниками".

Вера Путина в то, что он сражается с потомками Гитлера, делает эту войну максимально опасной, ведь ее нужно вести до полной победы без компромиссов. Скорее всего, сначала планировалось, что 9 мая он объявит о "победе над фашизмом" в Украине.

Провалы русской армии этому помешали. Полный информационный контроль мог позволить объявить победу даже с теми скромными успехами, которые у него уже были, но Путин этого не сделал. В то же время он заявил, что Россия в Украине только отвечала на агрессию НАТО.

Вместо того, чтобы снизить температуру в перспективе военного поражения и унижения, он решил ее еще повысить. Но войну — не объявил.

Путин попал в собственную ловушку. Прошлым летом в своем известном эссе он утверждал, что Украина — искусственное образование. Сейчас он утверждает, что это битва за существование России, но почему-то избегает объявления войны и всеобщей мобилизации. Путин прав: это война за существование. Только не России, а его лично. Он не может проиграть, потому вынужден поднимать ставки.

Очень скоро его изнурительные разговоры о победе, жертвах и борьбе столкнутся с реальностью, где достижения - скромны, а их цена - огромна.

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Foreign Policy: Как украинская армия вытащила сама себя из руины 2014 года

Эдриан Боненбергер, ветеран армии США и автор материала на Foreign Policy, тренировал украинскую армию многие годы. После оккупации Крыма активность тренировок только усилилась. Впрочем, нельзя говорить, что успех украинцев зависит исключительно от шефства натовских специалистов.

Украина долго переживала трансформацию своей армии. С 1991 по 2014 она была по сути советской, ее количество постоянно сокращалось.

В первый год независимости в украинской армии насчитывалось около 800 000 военнослужащих, а также тысячи бронетехники и танков, 2500 единиц ядерного оружия и мощные воздушные силы с сотнями самолетов и бомбардировщиков. В 1993 году ядерное оружие было передано России в обмен на гарантии территориального суверенитета Украины. После того, как ядерное оружие исчезло, все остальное казалось таким же лишним.

Итак, в 2014 году украинская армия напоминала тень своей советской мощи. Официально — 130 000 солдат и около 800 танков. Реально — 7000 солдат в трех боеспособных бригадах. Танков в рабочем состоянии — несколько десятков. Авиация примерно в таком же состоянии.

Поражение 2014 года стало важным уроком для Украины. За короткий период были мобилизованы десятки и сотни добровольцев, срочников и ветеранов, которые проходили еще Афганистан. В боях 2015-2016 года новая, очень разномастная формация, закалилась и получала опыт в боях.

В этот период украинцы не просто осознали себя как нацию. Эта идея инфильтрировалась в армию, которая перестала быть коррупционной ячейкой, а стала гарантом безопасности. Вместо "договорняков" начала приживаться меритократия. Солдаты-фронтовики получили возможность быстро продвигаться по службе благодаря высоким профессиональным навыкам.

Тренировки украинских военных со стороны НАТО помогли Украине, но это не было первопричиной успехов в битве против российских захватчиков.

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