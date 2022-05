Пропаганда Кремля провалилась даже на Донбассе, миру грозит голод. Обзор западных медиа

Россия подавляет украинский экспорт пшеницы, заставляя мир голодать и захватывая рынки; российская пропаганда на Донбассе за восемь лет, кроме криков о "фашистах", ничего не достигла, и почему западным аналитикам кажется, что Путин стал осторожнее в плане войны.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

The Telegraph: Как бред российской пропаганды не смог прижиться даже на захваченных Москвой территориях Украины

Тотальная пропаганда российского диктатора Путина, широко развернувшаяся на захваченных с 2014 года территориях Донбасса, не смогла перетянуть местных жителей на свою сторону, говорится в исследовании доктора Джона Рузенбика — академика из Кембриджского университета. По его мнению, попытки завоевать сердца и души русскоязычных жителей Востока были провальными из-за ошибочного подхода, пишет The Telegraph.

Рузенбик объясняет: чтобы действительно разжечь ненависть к врагу и мобилизовать на активные действия, в пропаганде должен содержаться элемент "мы против них". Российская пропагандистская кампания слишком сконцентрировалась на образе врага, однако почти не смогла сконструировать образ "нас".

Кремль неоднократно повторял, что Киевом управляют ультраправые экстремисты, и что российское присутствие в ОРДЛО было миссией "денацификации". Впрочем, создать убедительную альтернативу украинскому государству не удалось даже на оккупированном Донбассе. Как говорит академик, Кремль переоценил значение лжи об "украинских фашистах" для создания внутригрупповой идентичности. В то время как идентичности жителей Луганской и Донецкой областей не уделялось почти никакого внимания.

The Wall Street Journal: Из-за кризиса поставки пшеницы из Украины рынок пытается спастись

Война в Украине длилась месяц, когда Аугусто Басанини, гендиректор United Grain Corp., получил неожиданный сигнал с мирового рынка пшеницы.

Египетский импортер, не работавший с United в течение 20 лет, заказал 60 000 тонн пшеницы для доставки из порта Ванкувер в Вашингтоне через Панамский канал и Атлантический океан. Это маршрут на тысячи километров длиннее, чем тот, которым Египет пользовался обычно — из России и Украины, пишет The Wall Street Journal.

Вторжение России в Украину вызвало шок на мировом рынке зерна. Уже сейчас поставки зерна сорваны в беднейшие страны мира.

От Индии до Ирландии правительства пытаются заполнить пустоту, которая составляет десятки миллионов тонн зерна. Они даже платят фермерам за то, чтобы те посеяли больше урожая, и берут в лизинг дополнительные вагоны и контейнеры для перевозки пшеницы.

Торговые гиганты — Bunge Ltd. и Archer Daniels Midland Co — изучают альтернативные маршруты для вывоза урожая из Украины. Ключевой Одесский порт сейчас не функционирует, а боевые действия превратили поля под пшеницу в выжженную землю. В то же время такие компании как ADM, Bayer AG и Cargill Inc. пока продолжают работать в России.

В ближайшей перспективе фермерам мира будет трудно решить эту проблему: на Россию и Украину вместе приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. С начала войны министерство сельского хозяйства США сократило свои прогнозы по мировой торговле пшеницей в текущем сезоне более чем на 6 млн тонн, или на 3%.

Если боевые действия продлятся и летом, цены на хлеб в Африке и на Ближнем Востоке будут оставаться высокими. По данным ООН, они уже достигли максимума, а продолжение боевых действий приведет к повышению цен еще на 22%. А это основной продукт питания более 35% населения планеты. Египет, Турция, Бангладеш и Иран получают как минимум 60% импортируемой пшеницы из Украины и России.

Пока украинский экспорт парализован, Россия захватила эту нишу на рынке. Импорт пшеницы в Египет вырос в марте на 580%, но ожидается, что высокие экспортные налоги, рост стоимости доставки и укрепление рубля в ближайшие месяцы будут ограничивать российский экспорт.

Проблему в авральном режиме пытаются исправить Еврокомиссия и администрация президента Байдена, которая на прошлой неделе попросила у Конгресса $500 в поддержку фермерства, в частности.

The New York Times: Похоже, поведение России в последние недели войны изменилось. Почему это?

Российская агрессия в Украине привела к тотальному разрушению городов, десяткам тысяч жертв и миллионам вынужденных беженцев. Но некоторые военные эксперты считают, что Россия начала сдерживать свои 100% кровожадности, пишет The New York Times.

Россия могла бы уничтожать украинскую железную дорогу, дороги и мосты гораздо агрессивнее, чтобы остановить поставки западного вооружения. Она могла разбомбить всю инфраструктуру вокруг Киева или предотвратить приезд западных лидеров в Украину. И также она могла бы возобновить киберагрессию по отношению к Западу или отключить больше стран от энергоснабжения.

Конечно, частичный ответ заключается в российской некомпетентности и опасности для российских самолетов со стороны украинских ПВО. Но западные аналитики обращают внимание, что кто-то в Москве вроде бы стал более осторожным. Наступление на Донбассе развивается сверхмедленно. Уничтожение украинской инфраструктуры замедлилось. Это сильно контрастирует с настроениями на российском телевидении, угрожающем ядерной войной.

Эти вопросы вызывают споры в экспертной среде, особенно накануне 9 мая. В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает, что во время парада Путин объявит войну или массовую мобилизацию. Официальные лица США и Европы пока не видят признаков подготовки к большой мобилизации. А чиновник Пентагона в комментарии газете сказал: наступление России на Донбассе "очень осторожно".

Возможно, одна из причин в том, что россияне все еще надеются оккупировать Украину, которую потом придется отстраивать с нуля. Так же с железной дорогой, по которой потом будет проще транспортировать вооружение.

Хотя Путин активно обостряет собственную риторику, его действия свидетельствуют о том, что он пока избегает действий, которые могли бы спровоцировать еще более широкомасштабную войну, считают источники газеты. По словам американского чиновника, все из-за попыток "вырвать хоть какую-то победу из этой катастрофы".

