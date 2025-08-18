Предложение Трампа по Крыму – это не просто "торговля территориями", а приговор целому народу

Крым – это не просто полуостров, это колыбель коренного крымскотатарского народа. В течение трех с половиной столетий крымские татары имели собственную государственность, которая играла заметную роль в европейской истории (кстати, США в этом году исполняется 249 лет). Крымское ханство было активным участником международной политики, союзником и противником великих держав, формировало баланс сил в Восточной Европе и Черноморском регионе.

Все трагедии крымскотатарского народа начались с момента захвата Крыма Российской империей и ликвидации его государственности в 1783 году. С тех пор все российские режимы – царский, советский и нынешний путинский – преследовали одну и ту же цель: полное вытеснение крымских татар с их родной земли.

18 мая 1944 года советский тоталитарный режим совершил одно из самых тяжких преступлений XX века: депортацию крымскотатарского народа. Крымских татар насильственно удерживали в местах изгнания почти полвека. В результате этой политики геноцида крымскотатарский народ и сейчас находится на грани исчезновения.

И теперь, когда Россия вновь оккупировала Крым в 2014 году, перед крымскими татарами встает такая же экзистенциальная угроза. Сотни политических заключенных (большинство из которых – крымские татары), пытки, репрессии, вытеснение с полуострова – все это часть той же имперской стратегии Москвы, которая применяется ею в оккупированном Крыму.

И в этот момент президент США Дональд Трамп предлагает Украине "уступить Крым" России. По сути, он указывает Путину завершить то, что царская империя, советский режим и современная Россия делали на протяжении столетий, – уничтожение коренного крымскотатарского народа.

Жаль, что никто так и не смог объяснить Дональду Трампу: его предложение – это не просто политическая торговля территориями. Это приговор целому народу. Это попытка узаконить геноцид.

И именно поэтому никакие соглашения, которые предусматривают сдачу Крыма России, не могут быть приемлемыми – ни для Украины, ни для крымскотатарского народа, ни для мира, который еще сохраняет представление о справедливости и человечности.

