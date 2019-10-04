Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.10.2019, 15:30

Пройдите тест от LIGA.net: все ли вы знаете о главной реформе Украины

Пройдите тест от LIGA.net: все ли вы знаете о главной реформе Украины - Фото
Иллюстрация - depositphotos.com

Децентрализация. Короткий тест на 10 вопросов

В 2014 году в Украине запустили реформу децентрализации. Цель - позволить громадам самим решать, куда тратить свои деньги. Полностью реформу планируют реализовать до весны 2020 года. Время проверить, хорошо ли вы знаете, что такое децентрализация. LIGA.net сделала короткий тест на 10 вопросов.

Правильные ответы можно найти в наших текстах: 

Смотрите - получилось. История самой активной громады Украины

Врачи-миллионеры. Как децентрализация и медреформа меняют Украину

Как увеличить бюджет громады в 8 раз, имея только грязь и озеро. Пример Присивашья

Читайте также
Реформа по-Маякски: громада в режиме децентрализации 13.09.2019Лидеры децентрализации: Кабмин сообщил рейтинг формирования ОТГ 18.10.2017В Украине начнет работу посланник ФРГ по вопросам децентрализации 07.08.2017

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Отправить:
Распечатать:
Теги: децентрализация, объединенные территориальные громады, тест
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
8 технологических революций Украины. Революция первая: скоростной интернет
Технологии 8 технологических революций Украины. Революция первая: скоростной интернет
Технологии
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 