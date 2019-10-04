Пройдите тест от LIGA.net: все ли вы знаете о главной реформе Украины

В 2014 году в Украине запустили реформу децентрализации. Цель - позволить громадам самим решать, куда тратить свои деньги. Полностью реформу планируют реализовать до весны 2020 года. Время проверить, хорошо ли вы знаете, что такое децентрализация. LIGA.net сделала короткий тест на 10 вопросов.

Правильные ответы можно найти в наших текстах:

Смотрите - получилось. История самой активной громады Украины

Врачи-миллионеры. Как децентрализация и медреформа меняют Украину

Как увеличить бюджет громады в 8 раз, имея только грязь и озеро. Пример Присивашья

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

