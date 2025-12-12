В первой части мы вспомнили о том, что война – это не только столкновение воль, но и столкновение экономик, технологий и человеческих ресурсов. И сегодня мы вынуждены констатировать, что по большинству ключевых параметров эта война стоит Украине значительно дороже, чем нашему врагу. Этот дисбаланс, который Россия сознательно культивирует, является главной стратегической угрозой для Украины.

Диагноз неутешительный – экономическая война истощает нас быстрее, чем нашего врага. Однако Украина обладает уникальным потенциалом для того, чтобы изменить это соотношение. Наш путь к победе лежит через радикальное изменение политики, переход от реактивного выживания к стратегической асимметрии, где каждый ресурс, потраченный нами, генерирует в разы большие расходы для агрессора.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net