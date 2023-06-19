"Пусть лучше долго говорят, чем воюют". Как прошел визит Блинкена в Китай и разговор с Си

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 июня встретился в Пекине с топ-лицами Китая: лидером Си Цзиньпином, фактическим руководителем дипломатии Ван И и главой МИД Цинь Ганом. Это первый за пять лет визит в Пекин американского чиновника такого уровня.

"Когда противостоят два больших государства, то работает старый принцип: пусть лучше они дольше говорят, чем коротко воюют, – говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев. – Это определенная разрядка – и абсолютный позитив для нас".

Как прошел двухдневный визит Блинкена в Китайскую Народную Республику и каково его значение для Украины – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Визит Блинкена планировался еще в феврале, но был отложен из-за инцидента с пролетом шпионского воздушного шара КНР над США. 18 июня госсекретарь все же прибыл в Пекин и сначала провел пятичасовые переговоры с Цинь Ганом.

В Госдепе их назвали содержательными и конструктивными: Блинкен отмечал важность дипломатии и поддержки контактов для снижения рисков, заявлял о возможности сотрудничества с КНР там, где интересы совпадают, и пригласил Циня в Вашингтон.

Цинь Ган говорил, что отношения КНР и США на самом низком уровне – их нужно стабилизировать и вернуть в желаемое русло.

Встреча с Си Цзиньпином состоялась на следующий день и длилась 35 минут.

Си без уточнений заявил, что стороны достигли прогресса и согласия по ряду конкретных вопросов и согласились соблюдать договоренности, достигнутые на переговорах с Байденом на Бали в ноябре.

Лидер Китая передал привет Байдену и надеется, что Блинкен сможет через визит внести положительный вклад в стабилизацию отношений.

"На каждой встрече я подчеркивал, что прямое взаимодействие и постоянная коммуникация на самом высоком уровне – это лучший способ ответственно справиться с нашими разногласиями и гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт", — подытожил на пресс-конференции Блинкен.

По его словам, то же он слышал от китайских коллег.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Факт визита положительный для Украины, говорит LIGA.net приглашенный научный сотрудник Института исследований нацобороны и безопасности в Тайбэе (остров Тайвань) Юрий Пойта.

Это означает, что Пекин не готов к открытому конфликту с Америкой и пытается отсрочить эскалацию, считает он.

"Если бы между США и Китаем даже непреднамеренно возник ограниченный конфликт, то это было бы крайне негативно для Украины, – объясняет Пойта. – Это дало бы дополнительную нагрузку на американский ВПК… Для Украины это однозначно означало бы уменьшение военной помощи".

Напрямую тема войны России против Украины звучала немного. В китайских релизах об этом ничего нет, но Блинкен на пресс-конференции упомянул войну в блоке международных вызовов. Он заявил, что США приветствовали бы, если бы Китай играл конструктивную роль в достижении мира.

По словам госсекретаря, Китай также заверил, что не поставлял и не планирует поставлять летальное вооружение России. Но США обеспокоены технологической помощью, которую могут предоставлять РФ китайские компании.

"Мы понимаем, что официальный Пекин оружие России не предоставляет. Но это не значит, что не нужно давить на бизнес, который поддерживает войну, – объясняет Краев. – Это очень четкое заявление не только для китайского бизнеса. Когда США что-то говорят Китаю – они это говорят всему Глобальному Югу".

Чтобы такие дипломатические предупреждения работали, их необходимо поддерживать действиями, добавляет Пойта. Санкциями против отдельных компаний, вторичными, на целые сектора экономики. Одних заявлений – мало.

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Также Блинкен заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в вопросе продовольственной безопасности, и отметил важность расширения Черноморского зернового соглашения. "Фактически Блинкен попросил Китай давить на Россию, чтобы работал зерновой коридор", – интерпретирует Краев.

Другой важной темой был Тайвань. Здесь без изменений.

Ван И подчеркнул, что вокруг острова сосредоточиваются основные интересы Китая – и Пекин не согласится на компромиссы.

А США по-прежнему не признают независимость Тайваня, заверил Блинкен. Но выступают против решения проблемы острова силовым путём.

"Обе стороны придерживаются статус-кво, – считает Пойта. – И пытаются предотвратить, чтобы другой не сделал что-то слишком агрессивное".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Блинкен из Пекина отправится в Лондон на конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет 21-22 июня. Он проинформирует участников о результатах своего дипломатического путешествия.

На треке отношений с Китаем следующим ожидается ответный визит Цинь Гана в Вашингтон. По словам Блинкена, в удобное для обеих сторон время.

Также возможна встреча на топ-уровне. Байден заявил, что хотел бы встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.

"Блинкен создает основу для будущего взаимодействия между разными уровнями власти, бизнес-сообществом, научными и исследовательскими кругами. Он принес период стабилизации, ослабления напряженности по крайней мере на вторую половину года", – заявил Bloomberg Генри Ванг, основатель Центра Китая и глобализации (Пекин).

В краткосрочной перспективе США и КНР постараются контролировать отношения и не допускать эскалации, прогнозирует Пойта. Но это не значит, что они не готовятся к противостоянию в будущем.

Китай готовится к военному конфликту – усиливает ВМС, строит авианосные группы, планирует увеличивать ядерный потенциал, пытается обеспечить автономность экономики, подытоживает Пойта: "США это понимают и усиливают состоятельность – свою и своих союзников – в регионе. Обе стороны ожидают, что в перспективе 5-10 лет вероятность конфликта будет расти, но не хотят начать его преждевременно".

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