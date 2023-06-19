"Хай краще довго говорять, ніж коротко воюють". Як пройшов візит Блінкена до Китаю і розмова з Сі

Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 червня зустрівся в Пекіні з топособами Китаю: лідером Сі Цзіньпіном, фактичним керівником дипломатії Ван І та головою МЗС Цінь Ґаном. Це перший за п’ять років візит до Пекіна американського посадовця такого рівня.

"Коли протистоять дві великі держави, то працює старий принцип: хай краще вони довше говорять, ніж коротко воюють, – каже LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв. – Це певна розрядка – і абсолютний позитив для нас".

Як пройшов дводенний візит Блінкена до Китайської Народної Республіки та яке його значення для України – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Візит Блінкена планувався ще у лютому, але був відкладений через інцидент з прольотом шпигунської повітряної кулі КНР над США. 18 червня держсекретар все ж прибув до Пекіна та спершу провів п’ятигодинні переговори з Цінь Ґаном.

У Держдепі їх назвали змістовними та конструктивними: Блінкен наголошував на важливості дипломатії та підтримки контактів для зниження ризиків, заявляв про можливість співпраці з КНР там, де інтереси збігаються, та запросив Ціня до Вашингтона.

Цінь Ґан говорив, що відносини КНР та США на найнижчому рівні – їх потрібно стабілізувати та повернути у бажане русло.

Зустріч із Сі Цзіньпіном відбулась наступного дня і тривала 35 хвилин.

Сі без уточнень заявив, що сторони досягли прогресу і згоди з низки конкретних питань та погодились дотримуватися домовленостей, досягнутих на переговорах із Байденом на Балі у листопаді.

Лідер Китаю передав привіт Байдену та сподівається, що Блінкен зможе через візит зробити позитивний внесок у стабілізацію відносин.

"На кожній зустрічі я наголошував, що пряма взаємодія і постійна комунікація на найвищому рівні – це найкращий спосіб відповідально впоратися з нашими розбіжностями та гарантувати, що конкуренція не переросте в конфлікт", – підсумував на пресконференції Блінкен.

За його словами, те саме він чув від китайських колег.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Факт візиту є позитивним для України, каже LIGA.net запрошений науковий співробітник Інституту досліджень нацоборони та безпеки в Тайбеї (острів Тайвань) Юрій Пойта.

Це означає, що Пекін не готовий до відкритого конфлікту з Америкою та намагається відтермінувати ескалацію, вважає він.

"Якби між США та Китаєм навіть ненавмисно виник обмежений конфлікт, то це було б вкрай негативно для України, – пояснює Пойта. – Це б дало додаткове навантаження на американський ВПК… Для України це однозначно означало б зменшення військової допомоги".

Напряму тема війни Росії проти України звучала небагато. У китайських релізах про це нічого немає, але Блінкен на пресконференції згадав війну у блоці міжнародних викликів. Він заявив, що США привітали б, якби Китай відіграв конструктивну роль у досягненні миру.

За словами держсекретаря, Китай також запевнив, що не постачав і не планує постачати летальне озброєння Росії. Але США занепокоєні технологічною допомогою, яку можуть надавати РФ китайські компанії.

"Ми розуміємо, що офіційний Пекін зброю Росії не надає. Але це не означає, що не треба тиснути на бізнес, який підтримує війну, – пояснює Краєв. – Це дуже чітка заява не тільки для китайського бізнесу. Коли США щось кажуть Китаю – вони це кажуть всьому Глобальному Півдню".

Щоб такі дипломатичні застереження працювали, їх необхідно підтримувати діями, додає Пойта. Санкціями проти окремих компаній, вторинними, на цілі сектори економіки. Самих лише заяв – мало.

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Також Блінкен заявив, що Китай може відіграти ключову роль у питанні продовольчої безпеки, і наголосив на важливості розширення Чорноморської зернової угоди. "Фактично Блінкен попросив Китай тиснути на Росію, щоб працював зерновий коридор", – інтерпретує Краєв.

Іншою важливою темою був Тайвань. Тут без змін.

Ван І наголосив, що довкола острову зосереджуються основні інтереси Китаю – і Пекін не погодиться на компроміси.

А США, як і раніше, не визнають незалежність Тайваню, запевнив Блінкен. Але виступають проти розв’язання проблеми острова силовим шляхом.

"Обидві сторони дотримуються статус-кво, – вважає Пойта. – І намагаються запобігти, щоб інший не зробив щось надто агресивне".

ЩО ДАЛІ. Блінкен з Пекіна вирушить у Лондон на конференцію з відновлення України, що проходитиме 21-22 червня. Він проінформує учасників про результати своєї дипломатичної мандрівки.

На треку відносин з Китаєм наступним очікується візит-відповідь Цінь Ґана Вашингтон. За словами Блінкена, у зручний для обох сторін час.

Також можливою є зустріч на топрівні. Байден заявив, що хотів би зустрітися із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.

"Блінкен створює основу для майбутньої взаємодії між різними рівнями влади, бізнес-спільнотою, науковими та дослідницькими колами. Він приніс період стабілізації, послаблення напруженості принаймні на другу половину року", – заявив Bloomberg Генрі Ванг, засновник Центру Китаю та глобалізації (Пекін).

У короткостроковій перспективі США та КНР намагатимуться контролювати відносини та не допускати ескалації, прогнозує Пойта. Але це не означає, що вони не готуються до протистояння в майбутньому.

Китай готується до військового конфлікту – посилює ВМС, будує авіаносні групи, планує збільшувати ядерний потенціал, намагається забезпечити автономність економіки, підсумовує Пойта: "США це розуміють і підсилюють спроможність – свою і своїх союзників – в регіоні. Обидві сторони очікують, що у перспективі 5-10 років ймовірність конфлікту зростатиме, але не хочуть почати його передчасно".

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