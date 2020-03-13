Владимир Зеленский согласился на создание консультативного совета с ОРДЛО. Зачем это президенту и почему Андрей Ермак ездил в Минск

Украинская власть согласилась на создание консультативного совета, который посадит за один стол Украину и "представителей ОРДЛО". Что это значит, для чего нужно Владимиру Зеленскому и к чему это приведет, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 11 марта в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Примечательно, что на нем присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

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Пока все обсуждали свежие ограничения из-за коронавируса, ОП сухо отчитался о результатах переговоров в Минске и среди прочего упомянул о "создании консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ". При этом без каких-либо подробностей. В пресс-службе ОП от комментариев на тему совета воздержались.

12 марта режим тишины от ОП продолжился и все подробности о консультативном совете шли от росСМИ. В частности, по словам Козака, предлагается создать "диалоговую площадку с участием представителей нормандского формата и сторон конфликта". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что консультативный совет - "это дополнительный механизм, который призван повысить эффективность работы по поискам решений проблемы Донбасса".

В совет с правом решающего голоса входят 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному с правом совещательного голоса – от ОБСЕ, России, Германии и Франции

13 марта игра в молчанку от команды президента продолжилась, пока Зеркало недели не опубликовало скриншоты подписанных 11 марта документов. Коротко суть: в совет с правом решающего голоса входят 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному с правом совещательного голоса – от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Решения совета будут носить рекомендательный характер.

"Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в ОРДЛО Украины", - отмечается в документе, опубликованном ЗН.

Окончательно решение о создании такого совета должны принять в Минске 25 марта.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Выбранная в Минске модель повышает статус ОРДЛО до самостоятельных субьектов переговоров, считает политический аналитик фонда Деминициативы Мария Золкина. По ее словам, Украина и ОРДЛО будут иметь в консультативном совете одинаковые права, а Россия превращается на стороннего наблюдателя наравне с Германией и Францией. "Разрушается сама логика и формат минской ТКГ, которая сейчас до сих пор формально Россия+Украина при посредничестве ОБСЕ", - написала Золкина в Facebook.

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Реакция ОП появилась только 13 марта днем, когда на брифинг вышел Ермак. По его словам, необходимость в создании такого органа обусловлена обязательствами, которые Украина взяла на себя, подписав Минские соглашения.

О так называемых ОРДЛО в документах речь не идет... Они подписали протокол как наблюдатели

"Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания, не существует. Ни о каких прямых переговорах речь не идет", - отметил глава ОП. Ермак сообщил, что если совет будет создан, то со стороны Украины там будут лучшие специалисты, которые являются авторитетами в Украине и мире, патриотически настроены. При этом их кандидатуры сейчас обсуждаются, а механизм их отбора еще дорабатывается.

Об этой идее у Зеленского впервые заговорили накануне декабрьского нормандского саммита. Тогда Ермак предложил выбрать по представителю от каждого района Донецкой и Луганской областей. Это должны быть люди, которые проживают на подконтрольной Украине территории и имеют правовую связь с Донбассом: прописку, недвижимость, бизнес. По словам Ермака, это могут быть известные личности, деятели культуры, звезды спорта. В качестве примера собеседники LIGA.net в ОП называли Сергея Бубку.

Журналисты пытались уточнить у Ермака, как будут отбираться представители от ОРДЛО, однако пресс-секретарь президента Юлия Мендель прервала брифинг. "Я еще раз говорю: о так называемых ОРДЛО в документах речь не идет... Они подписали протокол как наблюдатели", - напоследок успел заявить глава ОП.

Или Ермак сознательно врёт, или "юрист-международник с опытом" просто не понимает значения слова "легитимизировать"

В то же время эксперт по информационным технологиям Дмитрий Золотухин считает, что Ермак "сознательно врет", когда говорит о непризнании представителей ОРДЛО. Для примера он приводит скриншоты подписей двух документов: минский протокол 2014 года и свежий протокол от 11 марта.

"На одном документе стоят просто фамилии и подписи. На другом документе - название должностей… Таким образом, или Ермак сознательно врёт, или "юрист-международник с опытом" просто не понимает значения слова "легитимизировать", - заявил Золотухин.

Под документом от 11 марта свои подписи оставили "полномочные представители ОРДЛО" Наталья Никиноров и Владислав Дейнего. Минские соглашения же подписывали Александр Захарченко и Игорь Плотницкий как физические лица без каких-либо должностей. Кроме того, протокол от 11 марта подписали Ермак и Козак. По словам журналиста Радио Свобода Натальи Седлецкой, впервые официальное должностное лицо Украины подписало общий с боевиками документ.

По мнению экс-министра иностранных дел Павла Климкина, юридически свежий протокол не является признанием "ЛДНР", но фактически – да. "Вы устанавливаете формальный орган. Даже ТКГ не было формальным органом со своими процедурами. Это просто площадка. А здесь создается формализованная структура, в которой есть оккупационные администрации, а Россия там отыгрывает роль "миротворцев", - сообщил он в комментарии LIGA.net. По его словам, это все – чисто российская логика.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Минский протокол вызвал бурную реакцию не только среди оппонентов Зеленского, но даже среди депутатов от Слуги народа. В частности, нардеп от СН Никита Потураев заявил в Facebook, что "любые бумажки из Минска являются юридически ничтожными без подтверждения соответствующими актами Верховной Рады".

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А около 50 "слуг" подписали открытое обращение к президенту. Нардепы призвали обязать переговорщиков со стороны Украины вернуться в рамки законодательства и не допустить создания консультативного совета. По этому поводу вечером 13 марта подписанты заявления встретились с Ермаком.

"Руководитель Офиса Президента выслушал опасения нардепов и заверил в том, что красные линии пройдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается", - написала в Facebook замглавы фракции Евгения Кравчук по итогам встречи.

По ее словам, минские соглашения прямо предусматривают консультации с представителями ОРДЛО в вопросе изменений Конституции в части децентрализации. "Мы считаем, что если уж унаследованные договоренности обязывают Украину с кем консультироваться, то точно лучше это делать не с главарями боевиков", - заявила Кравчук.

В свою очередь Климкин считает, что Украина двигается по российскому сценарию. "Мы съезжаем на приднестровскую логику, только еще хуже. Когда Молдова согласилась на формат 5+2 (Приднестровье, Молдавия, ОБСЕ, Россия и Украина, США и Евросоюз – ред.). Именно этого я ожидал от Козака", - отметил экс-министр. По мнению Климкина, Россия "держит за горло" Украину следующим обменом. "А на фоне того, что сейчас происходит, обмен критически нужен…Зеленский верит в то, что он может прекратит обстрелы и вернуть Донбасс. Для него это критический вопрос", - добавил он.

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