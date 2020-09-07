Россия сорвала тишину на Донбассе. Украина заявляет, что Кремль пытается создать препятствия для мира, а эксперты считают, что РФ меняет тактику

6 сентября РФ нарушила перемирие на Донбассе: снайпер боевиков убил украинского военного на одном участке фронта, а на другом – террористы ранили солдата во время обстрела из гранатомета. Также боевики обещают атаковать позиции ВСУ. Нарушение "тишины" и ультиматумы боевиков - это очередная смена тактики России, цель которой "додавить" Зеленского и побыстрее вернуть Донбасс Украине, но в виде "кремлевской раковой опухоли". Что происходит на фронте, почему это важно и что дальше - рассказывает LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 5 сентября боевики гибридной армии РФ потребовали от ВСУ покинуть позиции у поселка Шумы и заявили, что через два дня они их обстреляют, потому что Украина якобы "строит траншеи" и срывает перемирие. Утверждение террористов о "рытье траншей" оказалось неправдой, заявили в ООС, уточняя, что в случае атаки ВСУ ответит всеми имеющимися силами и средствами. Никаких нарушений со стороны Украины также не зафиксировала и ОБСЕ.

На следующий день боевики обстреляли из гранатомета украинские позиции около Красногоровки, ранив военного. На другом участке фронта снайпер террористов убил украинского бойца. ВСУ открыли ответный огонь. Также пророссийские боевики устроили два обстрела из подствольного гранатомета в районе Шумов, и начали обустраивать огневые позиции, ходы сообщения и наблюдательные посты на разных участках фронта.

7 сентября украинские военные ждали боевиков и были готовы к обещанной атаке у Шумов, однако те так и не явились. 503-й батальон морской пехоты продолжает занимать позиции, которые в ультимативной форме требовали покинуть боевики. При этом террористы сообщили, что они решили отстрочить атаку позиций ВСУ, перенеся ее на утро 9 сентября.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Штаб ООС заявляет, что РФ целенаправленно идет на срыв договоренностей о "тишине". Об этом говорит и глава МИД Дмитрий Кулеба, который назвал произошедшее попытками сорвать перемирие и "создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом". У Зеленского расценивают обстрелы в качестве провокации и требуют от России "повлиять на боевиков".

В Кремле не воспринимают Зеленского как субъекта, а в отношении Ермака – уверены, что могут его переиграть

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии LIGA.net предположил, что причиной обострения на Донбассе стал провал предыдущей тактики России: "Кремль изменил тактику на прекращение огня, стараясь "выдавить" в короткий промежуток времени серьезные уступки от Украины по своему сценарию - быстрые выборы без вопросов безопасности и толчок к российской схеме федерализации <...> Поскольку это не сработало, а то, что происходит на минской площадке является обычной имитацией, он изменил свою тактику".

"В Кремле не воспринимают Зеленского как субъекта, а в отношении Ермака – уверены, что могут его переиграть. Однажды почувствовав зависимость Зеленского от рейтингов, его мягко, но уверенно "загоняют за флажки" этой зависимости. Не даром, сегодня, когда все обсуждают нарушение перемирия, президент на Facebook напомнил об обмене пленными годичной давности", - заявил в комментарии LIGA.net эксперт по информационным технологиям, экс-замминистра информполитики Дмитрий Золотухин.

Россия считает, что сможет "додавить" Зеленского, чтобы он пошел на условия дорожной карты замглавы АП РФ Дмитрия Козака – возврат Донбасса Украине в качестве кремлевской раковой опухоли для рефлексивного управления Украиной, утверждает эксперт.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявляет, что Украина будет делать все возможное, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе и "отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса". При этом у Зеленского говорят, что даже несмотря на приверженность перемирию, украинские военные при необходимости будут открывать ответный огонь. Кулеба же инициировал разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым – он хочет обсудить с ним ситуацию и пути выхода из нее.

Никто не даст Зеленскому "бесплатно" получать электоральные "бонусы" от прекращения огня. Россия никогда и ничего не дает бесплатно

Дальнейшие шаги украинской стороны всецело зависят от Ермака, а понять его логику в последнее время сложно, говорит Золотухин. "Скорее всего, Зеленский будет делать то, что ему скажет Ермак", - считает эксперт, при этом уточняя, что "Украина не может отказаться от пути к миру ни в какой форме".

По мнению Климкина, Зеленский будет всячески стараться удерживать "тишину" – непубличными контактами, через минскую площадку и т.д. Но разговаривать, считает Климкин, "нужно с теми, кто реально двигает линию на срыв прекращения огня и поднятие ставок". "Никто там (в Кремле - ред.) просто так ждать не будет и не даст Зеленскому "бесплатно" получать электоральные "бонусы" от прекращения огня. Россия никогда и ничего не дает бесплатно", - подчеркивает экс-министр.

Климкин, комментируя инициативу Кулебы, заявил, что считает ее правильной, но "она ничего не даст", поскольку Лавров не влияет на позицию Кремля по Донбассу. По его мнению, Украина должна совместно с Францией, Германией и ЕС усилить давление на РФ и другой тактики тут нет.

Он считает, что все должно происходить на уровне первых лиц: Зеленского, Меркель, Путина и Макрона. Ключевые решения принимаются именно ими. При этом он уточняет, что даже если встреча советников глав нормандского формата состоится в ближайшее время, то на политическом уровне "позитивных вещей" от нее ожидать не стоит, а Россия продолжит "спекулировать нормандским форматом".

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