Понимание разницы между этими инструментами определяет, получит ли компания краткосрочный эффект или построит устойчивый бренд, способный расти

В бизнесе до сих пор распространено представление, что маркетинг и PR выполняют одни и те же функции. На первый взгляд это может так и выглядеть — ведь в итоге задача всех звеньев бизнеса одна: развивать его, увеличивая прибыль. Однако такой подход ошибочен и рискован. Задача маркетинга — давать быстрые и видимые бизнес-результаты "здесь и сейчас", тогда как коммуникации играют "вдолгую", формируя доверие и репутацию бренда в долгосрочной перспективе.

Именно эти нематериальные активы становятся решающими в кризисных ситуациях, а их игнорирование обходится бизнесу очень дорого. Те владельцы, которые осознают разницу между этими двумя функциями, всегда будут в выигрыше, формируя прочную основу для роста.

Что именно угрожает бизнесу, когда он путает PR и маркетинг

Кадровая путаница

В PR приходят люди с "маркетинговым мышлением", которые не понимают специфики работы с доверием, контекстами и ценностями.

Показательным примером стала кампания Pepsi 2017 года с Кендалл Дженнер: компания попыталась использовать социальный протест как маркетинговый инструмент, но без глубокого понимания контекста это привело к скандалу. Реклама была воспринята как обесценивание движения Black Lives Matter, и уже через сутки Pepsi была вынуждена снять ролик и извиниться, понеся серьезные репутационные потери.

Токсичный маркетинг

Без PR-стратегии маркетинг начинает "загонять" клиента в продажи: все больше акций, больше обещаний, больше давления. Так формируется усталость потребителя.

