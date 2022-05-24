Путину некем воевать, Египет может деблокировать порты. Обзор иностранных медиа

Пока на Западе некоторые подталкивают Украину к компромиссу с Москвой, Путин будет выигрывать, мир пытается решить проблему голода из-за блокады украинских портов, а РФ все, что делает на фронте, — бросает в бой пушечное мясо.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net.



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The Telegraph: Путину безразлично, что его назовут "мясником". Каждый компромисс вознаграждает его

Многие украинцы считают, что их страна уже пожертвовала Путину часть своих территорий и сделала болезненные для себя решения после первой атаки российского диктатора в 2014 году, пишет The Telegraph.

Во время нынешнего вторжения украинские войска часто были вынуждены отступать, чтобы иметь возможность подготовиться, лучше обороняться и подтягивать резервы. Села и города, которые они покидали, были разрушены до основания московскими войсками.

Неудивительно поэтому, что редакционная статья газеты The New York Times вызвала столько шума и споров. Так, статья четко подчеркивает, что украинцы должны самостоятельно принимать сложные решения, особенно в вопросе окончания войны.

Впрочем, предложение украинцам "быть открытыми для возможных компромиссов" с Россией, которое навязывают западные страны, скорее играет на руку Москве. Ведь подталкивает к вознаграждению Владимира Путина.

В статье The New York Times говорится: Россия будет все сильнее испытывать давление западных санкций, а Путин войдет в историю как мясник. Впрочем, авторы материала не понимают сущности.

Путину все равно, как его будут называть западные лидеры. Его не беспокоят экономические проблемы простых россиян и процветание страны. Отдых на яхтах или в имениях быстро вернет его в форму. Его беспокоит только историческое наследие. И любые куски территории, которые он присоединил к России после 2014 года, будут памятником его победы.

После вялой первоначальной реакции на войну страны Запада взяли себя в руки и начали предоставлять Украине оружие и деньги. Автократии мира ненавидят идеалы, доверие, идеализм и сплоченность. Но если Путин живет идеалами прошлого, почему остальной мир должен делать то же самое?

The New York Times: Разблокировка украинских портов необходима, но очень опасна

Опасения по поводу продовольственного кризиса нарастают. Украина — житница мира. Из-за российской агрессии и разрушения зерновых складов в Украине мир понимает, что Путин может пытаться использовать еду как новое мощное оружие в этой войне, пишет The New York Times.

Мировые лидеры уже призывают принять все возможные меры. Даже предлагают отправить военные корабли, чтобы прорвать блокаду и вывезти из Украины 20 млн тонн зерна. Эксперты предупреждают: если одесский порт в ближайшее время не откроется, существует угроза голода или политических беспорядков в ряде стран.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обвинила Россию в "шантаже". Москва сдерживает поставки, провоцирует повышение мировых цен и торгует пшеницей в обмен на политические дивиденды. Она добавила, что ЕС работает над решением этой проблемы, ищет альтернативные пути. В любом случае решение продовольственной проблемы Украины не будет простым и безопасным.

Среди озвученных предложений: флотилия, состоящая из кораблей стран, которые не являются членами НАТО, должна прорвать блокаду и сопровождать украинские корабли. Например, Египет, страдающий от недостатка пшеницы больше всего, будет обеспечивать транспортировку.

Foreign Policy: Путин хочет воевать дальше. Кто восполнит пробелы?

Пока армия РФ продолжает нести потери в Украине, Кремль пытается половинчатыми мерами восполнить образовавшиеся пробелы, пока Путин отказывается объявлять полноценную мобилизацию, пишет Foreign Policy.

По оценкам британской разведки, Москва утратила треть своих наземных сил, которые она собрала накануне вторжения. Это стало результатом как собственных стратегических ошибок, так и ожесточенного украинского сопротивления. Министерство обороны США пока не видит признаков того, что в России началась массовая мобилизация. Поэтому многие подразделения РФ на востоке Украины до сих пор остаются недоукомплектованными.

Опасаясь, что мобилизация не будет популярна, Кремль вытягивает дополнительные силы отовсюду: с оккупированных территорий Грузии, наемников из Сирии, мобилизуя гражданских в ОРДЛО и заставляя своих контрактников оставаться на фронте путем устрашения или финансового стимулирования.

Также недавно стало известно, что после значительных потерь своих элитных подразделений Россия заменяет их менее опытными войсками из дальневосточных регионов.

Эксперты говорят: россияне выскребли дно каждой возможной бочки.

После катастрофических потерь на первом этапе войны россияне сменили тактику и пытаются нанести Украине удар на Донбассе, но даже второй этап войны сильно отстает от графика. Высокопоставленный чиновник Пентагона говорит: Россия начинает уменьшать масштабы своих атак и использует меньшие подразделения. Вероятно, речь идет о массовом истощении в армии РФ.

Британская разведка также сообщила на прошлой неделе: на командиров постоянно давит Кремль, заставляя их идти в бой, не давая солдатам отдыха, передислоцируя силы и подталкивая к дальнейшим потерям. В некоторых местах на Донбассе украинцы численно превышают армию Москвы, а россияне до сих пор не решили проблему согласования действий пехоты и артиллерийских подразделений.

Британский министр обороны Бен Уоллес был лаконичен: единственный ответ россиян на все логистические вызовы — закидывать все пушечным мясом. Когда подразделение несет потери более 35%, это свидетельствует о том, что его нужно расформировать. Россияне же просто заполняют лакуны неподготовленными солдатами.

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