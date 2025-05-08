Пять уроков Второй мировой, чтобы не было Третьей. Статья глав МИД семи стран
Главы МИД семи стран Европы написали общую статью, где описывают пять уроков Второй мировой войны, которые мир должен усвоить, чтобы помешать Третьей мировой.
"Путин фантазирует о еще одной Ялте, где сможет провести границы на карте Европы... Мы не должны этого допустить... Украина никогда не примет никаких ограничений в отношении своих Вооруженных Сил и оборонных возможностей", – говорится в статье The New York Times.
Под этими словами подписались министры иностранных дел: Украины – Андрей Сибига, Чехии – Ян Липовский, Эстонии – Маргус Цахкна, Латвии – Байба Браже, Литвы – Кястутис Будрис, Молдовы – Михай Попшой, Польши – Радослав Сикорский.
LIGA.net представляет перевод статьи полностью.
В четверг – 80 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе. Как лидеры стран, сильно пострадавших во время и после войны, придаем большое значение этой дате. Вспоминаем наших павших родителей, бабушек и дедушек, других родственников, защищавших нашу свободу от двух тираний прошлого века. Помним всех погибших, включая по меньшей мере 6 млн евреев, убитых во время Холокоста нацистами и их коллаборационистами. Помним миллионы жертв советских репрессий, неустанно продолжающихся по ту сторону железного занавеса, когда Европа воссоединялась и отстраивалась.
Смысл чествования в том, чтобы извлечь необходимые уроки и предотвратить повторение ошибок. У нас есть пять уроков Второй мировой войны, которыми хотим поделиться. Они критически важны для понимания того, как восстановить и поддерживать долговременный и справедливый мир и безопасность в Европе сегодня, когда она снова под угрозой.
Как и великие войны прошлого, масштабная агрессия России против Украины разделила XXI век на до и после. Несмотря на подавляющую силу соперников, Украине удалось отбить атаку и освободить более половины недавно оккупированной территории.
Но даже после того, как в бою погибли или были ранены более 950 000 российских солдат, Россия не отказалась от своих агрессивных планов.
Президент России Владимир Путин надеется использовать геополитический момент в свою пользу и добиться уступки от Украины и ее партнеров. Москва все больше вовлекает в войну другие режимы-изгои, как Иран и Северная Корея, что угрожает безопасности не только Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.
Изучение уроков прошлого – критически важно сегодня, когда Украина, ЕС и США работают над достижением мира. Агрессивная война России разрушила послевоенную архитектуру безопасности и международную систему, основанную на уставе ООН и Хельсинкских соглашениях. Ее завершение станет основой новой архитектуры. Предлагаем уроки Второй мировой, которые необходимо учесть, если хотим создать крепкий мир в Украине, а не паузу перед следующим катастрофическим глобальным конфликтом.
Успокоение агрессора приводит к еще большей агрессии
Уступки по незаконным территориальным претензиям – катастрофическая ошибка. Разделение Чехословакии в 1938 году лишь подпитало аппетиты нацистской Германии и привело к глобальной войне. Изучив этот урок, Украина никогда не примет легитимизацию оккупации и аннексии Россией какой-либо части Украины. Уважение к территориальной целостности – фундаментальный принцип международного права. Не будет мира и безопасности ценой народа Украины, независимости, суверенитета или территориальной целостности.
Сферы влияния никогда не приносят мир и стабильность
Они приносят угнетение. Вторая мировая началась, когда нацистская Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, через неделю после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему между СССР и Третьим Рейхом, которые согласились на раздел Польши, стран Балтии и остальной Европы.
Также победители стремились установить и закрепить сферы влияния на встрече в Ялте в 1945 году. Прекращение огня в Европе 8 мая 1945 года не принесло свободы многим европейским странам. Они оставались под советской оккупацией и контролем и страдали на протяжении десятилетий международных преступлений, угнетения и отсутствия свободы. Для многих наших государств и народов этот кошмар закончился только пять десятилетий спустя, с восстановлением суверенитета и независимости в 1989-1991 годах.
Сегодня Путин фантазирует о еще одной Ялте, где сможет провести границы на карте Европы, в очередной раз подрывая международное право и право стран-соседей России делать свой выбор и принимать решения. Мы никогда не должны этого допустить.
Наша принципиальная позиция – ни одна третья страна не имеет права вето относительно выбора союзов и альянсов Украины или какой-либо другой страны. Украина уже сделала выбор в пользу Европейского Союза и НАТО, и Кремль не должен этого менять.
Отсутствие ответственности порождает будущие преступления
В отличие от преступлений СССР, нацистские преступления широко разоблачены, осуждены, расследованы и преследуются в суде. Очень важно, чтобы обе тоталитарные идеологии – нацизм и советская – получили должную оценку в Европе.
Нужно пролить больше света на преступления советского режима, включая депортации и казни политзаключенных в наших странах, разрушение центра Киева и дамбы Днепровской ГЭС во время отступления советских войск в 1941-м, массовые депортации наших народов в Сибирь, жестокие репрессии против участников антисоветских движений и крымских татар путем депортации из родной земли в 1944-м. Это лишь некоторые из преступлений.
Сотни тысяч человек были насильственно вывезены из их домов, многих погрузили в вагоны для скота и отправили в отдаленные регионы Сибири только из стран Балтии. Преступление Голодомора – геноцида, в котором миллионы украинцев умерли от голода – должно занять более заметное место в европейской исторической памяти.
Советские преступления должны быть осуждены. В частности, те, что совершены во время советской оккупации Европы после Второй мировой войны. Неспособность России осудить сталинизм и компенсировать ущерб, нанесенный оккупацией, и чувство безнаказанности привели к реваншизму и агрессии против Грузии и Украины. Это подчеркивает важность ответственности за нынешние преступления России, в том числе после грядущего падения режима Путина.
Исторические манипуляции должны быть исправлены
Россия продолжает войну против Украины и усиливает враждебные действия в отношении демократических европейских стран, поэтому необходимость продвигать общие европейские нарративы памяти на всем континенте и за его пределами более насущна, чем когда-либо. Истинная оценка и глубокое понимание истории формируют основу демократической устойчивости. Мы все готовы противостоять дезинформации и попыткам России переписать европейскую историю.
Россия не имеет права монополизировать победу над нацизмом, которую одержали многие нации и народы. Даже Красная армия была многонациональной. В ее рядах воевало более 6 млн украинцев. Вместо того чтобы чтить память жертв Второй мировой, режим Путина создал безобразный культ, используя коллективную победу над нацистами для оправдания своей нынешней агрессии и зверств против украинцев.
Парад 9 мая, которым Россия ежегодно отмечает победу СССР над нацистской Германией, задуман как прославление этого культа. Путин использует его, чтобы собрать больше россиян на передовую, укрепить режим и создать впечатление, что его международная изоляция угасает. Эти планы должны провалиться.
Как сказал Зеленский: "Свобода должна быть вооружена лучше тирании"
При нынешнем серьезном дефиците безопасности достаточные оборонные возможности обязательны. Si vis pacem, para bellum, то есть "Хочешь мира – готовься к войне".
Украина никогда не примет никаких ограничений в отношении своих Вооруженных Сил, оборонных возможностей или помощи. Наоборот, Киев работает над расширением производства оборонной промышленности и достижением оборонной самодостаточности.
Усвоение этих простых, но важных уроков Второй мировой – критически важны как для предотвращения вспышки Третьей мировой войны, так и для переосмысления справедливой международной системы с реальными гарантиями безопасности для мирных демократических государств, предусматривающей ответственность агрессоров и их сдерживание. Мы должны избегать повторения ошибок, которые привели ко Второй мировой и последующей Ялтинской системе.
Мы уверены, что с достаточной решительностью сможем добиться лучших результатов, защитить наши принципы и обеспечить свободную, единую и безопасную Европу. Мы будем продолжать работать вместе для достижения этой цели.
Никогда больше. Это совместное предупреждение для стран, на которые распространилось действие Мюнхенского сговора, пакта Молотова-Риббентропа и Ялтинского соглашения.