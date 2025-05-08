Главы МИД семи стран Европы написали общую статью, где описывают пять уроков Второй мировой войны, которые мир должен усвоить, чтобы помешать Третьей мировой.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Путин фантазирует о еще одной Ялте, где сможет провести границы на карте Европы... Мы не должны этого допустить... Украина никогда не примет никаких ограничений в отношении своих Вооруженных Сил и оборонных возможностей", – говорится в статье The New York Times.

Под этими словами подписались министры иностранных дел: Украины – Андрей Сибига, Чехии – Ян Липовский, Эстонии – Маргус Цахкна, Латвии – Байба Браже, Литвы – Кястутис Будрис, Молдовы – Михай Попшой, Польши – Радослав Сикорский.

LIGA.net представляет перевод статьи полностью.

В четверг – 80 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе. Как лидеры стран, сильно пострадавших во время и после войны, придаем большое значение этой дате. Вспоминаем наших павших родителей, бабушек и дедушек, других родственников, защищавших нашу свободу от двух тираний прошлого века. Помним всех погибших, включая по меньшей мере 6 млн евреев, убитых во время Холокоста нацистами и их коллаборационистами. Помним миллионы жертв советских репрессий, неустанно продолжающихся по ту сторону железного занавеса, когда Европа воссоединялась и отстраивалась.

Смысл чествования в том, чтобы извлечь необходимые уроки и предотвратить повторение ошибок. У нас есть пять уроков Второй мировой войны, которыми хотим поделиться. Они критически важны для понимания того, как восстановить и поддерживать долговременный и справедливый мир и безопасность в Европе сегодня, когда она снова под угрозой.

Как и великие войны прошлого, масштабная агрессия России против Украины разделила XXI век на до и после. Несмотря на подавляющую силу соперников, Украине удалось отбить атаку и освободить более половины недавно оккупированной территории.

Но даже после того, как в бою погибли или были ранены более 950 000 российских солдат, Россия не отказалась от своих агрессивных планов.

Президент России Владимир Путин надеется использовать геополитический момент в свою пользу и добиться уступки от Украины и ее партнеров. Москва все больше вовлекает в войну другие режимы-изгои, как Иран и Северная Корея, что угрожает безопасности не только Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Изучение уроков прошлого – критически важно сегодня, когда Украина, ЕС и США работают над достижением мира. Агрессивная война России разрушила послевоенную архитектуру безопасности и международную систему, основанную на уставе ООН и Хельсинкских соглашениях. Ее завершение станет основой новой архитектуры. Предлагаем уроки Второй мировой, которые необходимо учесть, если хотим создать крепкий мир в Украине, а не паузу перед следующим катастрофическим глобальным конфликтом.

Успокоение агрессора приводит к еще большей агрессии

Уступки по незаконным территориальным претензиям – катастрофическая ошибка. Разделение Чехословакии в 1938 году лишь подпитало аппетиты нацистской Германии и привело к глобальной войне. Изучив этот урок, Украина никогда не примет легитимизацию оккупации и аннексии Россией какой-либо части Украины. Уважение к территориальной целостности – фундаментальный принцип международного права. Не будет мира и безопасности ценой народа Украины, независимости, суверенитета или территориальной целостности.

Сферы влияния никогда не приносят мир и стабильность

Они приносят угнетение. Вторая мировая началась, когда нацистская Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, через неделю после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему между СССР и Третьим Рейхом, которые согласились на раздел Польши, стран Балтии и остальной Европы.

Также победители стремились установить и закрепить сферы влияния на встрече в Ялте в 1945 году. Прекращение огня в Европе 8 мая 1945 года не принесло свободы многим европейским странам. Они оставались под советской оккупацией и контролем и страдали на протяжении десятилетий международных преступлений, угнетения и отсутствия свободы. Для многих наших государств и народов этот кошмар закончился только пять десятилетий спустя, с восстановлением суверенитета и независимости в 1989-1991 годах.

Сегодня Путин фантазирует о еще одной Ялте, где сможет провести границы на карте Европы, в очередной раз подрывая международное право и право стран-соседей России делать свой выбор и принимать решения. Мы никогда не должны этого допустить.

Наша принципиальная позиция – ни одна третья страна не имеет права вето относительно выбора союзов и альянсов Украины или какой-либо другой страны. Украина уже сделала выбор в пользу Европейского Союза и НАТО, и Кремль не должен этого менять.

Читайте также 8 мая. Возможна ли украинская история Второй мировой

Отсутствие ответственности порождает будущие преступления

В отличие от преступлений СССР, нацистские преступления широко разоблачены, осуждены, расследованы и преследуются в суде. Очень важно, чтобы обе тоталитарные идеологии – нацизм и советская – получили должную оценку в Европе.

Нужно пролить больше света на преступления советского режима, включая депортации и казни политзаключенных в наших странах, разрушение центра Киева и дамбы Днепровской ГЭС во время отступления советских войск в 1941-м, массовые депортации наших народов в Сибирь, жестокие репрессии против участников антисоветских движений и крымских татар путем депортации из родной земли в 1944-м. Это лишь некоторые из преступлений.

Сотни тысяч человек были насильственно вывезены из их домов, многих погрузили в вагоны для скота и отправили в отдаленные регионы Сибири только из стран Балтии. Преступление Голодомора – геноцида, в котором миллионы украинцев умерли от голода – должно занять более заметное место в европейской исторической памяти.

Советские преступления должны быть осуждены. В частности, те, что совершены во время советской оккупации Европы после Второй мировой войны. Неспособность России осудить сталинизм и компенсировать ущерб, нанесенный оккупацией, и чувство безнаказанности привели к реваншизму и агрессии против Грузии и Украины. Это подчеркивает важность ответственности за нынешние преступления России, в том числе после грядущего падения режима Путина.

Исторические манипуляции должны быть исправлены

Россия продолжает войну против Украины и усиливает враждебные действия в отношении демократических европейских стран, поэтому необходимость продвигать общие европейские нарративы памяти на всем континенте и за его пределами более насущна, чем когда-либо. Истинная оценка и глубокое понимание истории формируют основу демократической устойчивости. Мы все готовы противостоять дезинформации и попыткам России переписать европейскую историю.

Россия не имеет права монополизировать победу над нацизмом, которую одержали многие нации и народы. Даже Красная армия была многонациональной. В ее рядах воевало более 6 млн украинцев. Вместо того чтобы чтить память жертв Второй мировой, режим Путина создал безобразный культ, используя коллективную победу над нацистами для оправдания своей нынешней агрессии и зверств против украинцев.

Парад 9 мая, которым Россия ежегодно отмечает победу СССР над нацистской Германией, задуман как прославление этого культа. Путин использует его, чтобы собрать больше россиян на передовую, укрепить режим и создать впечатление, что его международная изоляция угасает. Эти планы должны провалиться.

Как сказал Зеленский: "Свобода должна быть вооружена лучше тирании"

При нынешнем серьезном дефиците безопасности достаточные оборонные возможности обязательны. Si vis pacem, para bellum, то есть "Хочешь мира – готовься к войне".

Украина никогда не примет никаких ограничений в отношении своих Вооруженных Сил, оборонных возможностей или помощи. Наоборот, Киев работает над расширением производства оборонной промышленности и достижением оборонной самодостаточности.

Усвоение этих простых, но важных уроков Второй мировой – критически важны как для предотвращения вспышки Третьей мировой войны, так и для переосмысления справедливой международной системы с реальными гарантиями безопасности для мирных демократических государств, предусматривающей ответственность агрессоров и их сдерживание. Мы должны избегать повторения ошибок, которые привели ко Второй мировой и последующей Ялтинской системе.

Мы уверены, что с достаточной решительностью сможем добиться лучших результатов, защитить наши принципы и обеспечить свободную, единую и безопасную Европу. Мы будем продолжать работать вместе для достижения этой цели.

Никогда больше. Это совместное предупреждение для стран, на которые распространилось действие Мюнхенского сговора, пакта Молотова-Риббентропа и Ялтинского соглашения.