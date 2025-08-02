"Українців у Польщі, часом в образливій формі, закликають повертатися додому. Є випадки образ, коли чують українську на вулиці чи в транспорті. Іноді проколюють шини в авто з українськими номерами – таке сталося у моєї колеги, писала заяву в поліцію. Їй сказали, що це не вперше у Варшаві", – каже LIGA.net про життя українців у Польщі координаторка з комунікації Українського дому у Варшаві Валерія Шахунова.

У Польщі перестало бути "немодним" висловлювати агресію проти українців, підтверджує LIGA.net дослідниця польсько-українських відносин Ольга Попович. Якщо кілька років тому в ліберальній Варшаві люди заступались, якщо хтось у транспорті дорікав через національність, тепер усе радше навпаки.

З цього тексту ви дізнаєтеся:

від яких випадків ксенофобії потерпають українці в Польщі;

чому польські політики "грають" на антиукраїнських темах;

що соціологія говорить про ставлення поляків до українців.