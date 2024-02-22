Силы обороны Украины за пять дней уничтожили не менее половины эскадрильи российской авиации – семь истребителей. 17 февраля на восточном направлении – сразу три: два Су-34 и один Су-35. 18 февраля – еще один Су-34. 19 февраля – Су-34 и Су-35С. 21 февраля – снова Су-34.

"Ходят слухи, что у меня в последнее время плохое настроение. Не имею на это права! При такой боевой работе оно просто великолепное!" – отметил в соцсетях командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Наши защитники разрабатывают отличные операции, что помогает так активно уничтожать российские самолеты", – говорит LIGA.net заместитель гендиректора Military Tech, авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Как начался сезон самолетопада и на что это влияет — коротко.

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У Украины есть инструменты. Как сбивали Су-шки

Скорее всего, самолеты сбили из засады зенитно-ракетные комплексы, говорит LIGA.net экс-начальник зенитных ракетных войск Воздушного командования "Юг" Воздушных сил Петр Мазин.

Сбить самолет на дальнем расстоянии — очень сложно, и на это влияет много факторов, рассказывает LIGA.net представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат. Впрочем, отметил он, результат – это заслуга людей, планирующих такие операции.

"У Украины есть инструменты, которые мы применяем. Это средства, предоставленные и партнерами, в том числе для того, чтобы сбивать российские самолеты, насколько это возможно", – акцентировал Игнат.

Можно предположить, что у Воздушных сил появилась какая-то "длинная рука", которая может время от времени уничтожать эти самолеты еще до того, как они подлетят к локации сброса бомбы, говорит LIGA.net военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Су-34 – это модернизация старого советского Су-27. Россия представляет этот самолет как сверхсовременный, добавляет Храпчинский. "Но он не маневренный. В принципе, он и не должен таким быть – его используют для сброса бомб и отработки по наземным целям", – говорит он.

Загруженные управляемыми авиабомбами, эти самолеты еще больше теряют возможность маневрировать, добавляет Мазин.

"Обычно, когда пилоты видят, что по ним производится пуск ракет, они сбрасывают бомбу куда придется и пытаются убегать, – отмечает он. – Потому что с нагрузкой гораздо труднее (а в некоторых случаях – вообще невозможно) совершать противоракетные маневры".

Эффективную работу по уничтожению российских истребителей удалось наладить благодаря программе FrankenSAM, которую Украина реализует вместе с западными партнерами, предполагает Храпчинский.

"Это позволило нам использовать старые советские системы с новыми американскими ракетами прямо на линии фронта, – объясняет он. – Это значительно усилило наши возможности".

Справка FrankenSAM (Франкенштейн + ЗРК) – американо-украинская программа создания зенитных ракетных комплексов, известная с 2023 года. Основной идеей проекта является интеграция западных ракет классов "воздух-воздух" и "поверхность-воздух", которые передают союзники для отражения российской агрессии, с существующими в Украине советскими ЗРК. Предполагается параллельное производство систем в США и Украине. FrankenSAM (Франкенштейн + ЗРК) – американо-украинская программа создания зенитных ракетных комплексов, известная с 2023 года. Основной идеей проекта является интеграция западных ракет классов "воздух-воздух" и "поверхность-воздух", которые передают союзники для отражения российской агрессии, с существующими в Украине советскими ЗРК. Предполагается параллельное производство систем в США и Украине.

Это касается не всех случаев: комплексы — близкой и средней дальности — на больших расстояниях не работают, уточняет Коваленко.

Кроме того, украинские радиолокационные станции уже могут обходить защиту этих самолетов, отмечает Храпчинский.

"Все эти Су-шки оснащены системой РЭБ, которая называется "Хибины". Это советский/российский многофункциональный бортовой авиационный комплекс РЭБ, который должен ставить мощные шумовые помехи, вести радиотехническую разведку. Не только защищать отдельные машины, но и осуществлять групповую защиту", – объясняет он.

"Поэтому комплекс "Хибины", который россияне до сих пор преподносят как супер-пупер защиту, оказался просто неэффективным. Семь Су-шок за неделю – тому доказательство", – заключает заместитель гендиректора Military Tech.

"Думают, как спастись". Что это меняет

Потеря каждого такого самолета для россиян тяжелая, подчеркивает Игнат. Россия продолжает производить истребители-бомбардировщики Су-34, но в небольшом количестве из-за западных санкций.

"В прошлом году они изготовили партию из двух-трех Су-34. Будем надеяться, что уничтожать мы будем больше, чем Россия вообще способна производить", – сказал Игнат.

Если удастся каждый месяц уничтожать более одного самолета, это сведет к нулю попытки россиян компенсировать потери Су-шек и "начнет создавать эффект минуса в этой компоненте", говорит Коваленко.

Дополнительный бонус – уменьшение количества подготовленных пилотов. Даже если им удалось катапультироваться с уничтоженного самолета, во время падения они получают травмы, требующие как минимум восстановления, во время которого они не будут допущены к полетам.

Сбитые российские самолеты привели к существенному снижению активности вражеской авиации, а именно из Су-34 россияне сбрасывают управляемые авиационные бомбы и выпускают ракеты типа Х-59.

Когда противник понимает, что его могут достать, "уже так нагло себя не ведет и летает меньше", говорит спикер Воздушных сил.

Морально-боевой дух россиян такое количество уничтоженных самолетов должно подрывать существенно, считает экс-руководитель южных войск ЗРК Мазин:

"В мировой практике есть теория: после того как сбили 3% самолетов, остальные летчики дальше отказываются идти на боевые вылеты. Россиянам сбили уже более 3%. Но, видите, они все равно идут".

Однако, работая в условиях, когда в любой момент самолет может быть уничтожен, пилот значительно больше сосредоточен на том, чтобы спастись, а не на задаче. Это существенно снижает эффективность.

На уточняющий вопрос, сколько еще самолетов Украине нужно сбить, чтобы уменьшить ущерб, причиняемый российской авиацией, полковник в отставке отвечает: "Очень много. Моральное состояние оккупантов не поддается логике – они прут вопреки своим потерям. Самолетов у них очень много. Бомб – тоже. Поэтому работы у нас много".

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