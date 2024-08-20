Роль беспилотных систем на поле боя все больше растет. Потребность Сил обороны в экипажах беспилотных систем стабильно высока и она будет постоянно расти, говорит LIGA.net офицер третьего отдельного отряда ЦСП "Омега" с позывным Майкл.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Пилотов не хватает всегда, поскольку технологии развиваются, подтверждает LIGA.net командир батальона К-2, подполковник Кирилл Верес.

Доукомплектация существующих подразделений, работающих с БпЛА, происходит постоянно. Все ищут пути оптимизации подготовки личного состава. Не под запись несколько офицеров Сухопутных войск подтвердили LIGA.net, что по сравнению с началом года выглядит так, будто ситуация с подготовкой улучшается.

LIGA.net направила запрос в Миноборону с просьбой прояснить организационные вопросы этого процесса. Однако к моменту публикации ответа на него не получила.

О наиболее острых проблемах с обучением военнослужащих, работающих с беспилотными системами, и возможных путях их решения – рассказываем коротко.

"Недостаточно центров и инструкторов". В чем проблема

В начале 2024 года система подготовки военнослужащих для работы с дронами, которая сформировалась после начала полномасштабного вторжения, начала беспокоить и военнослужащих, и производителей БпЛА, и представителей частных школ.

Сразу несколько офицеров предупреждали LIGA.net, что Украина может столкнуться с дефицитом подготовленных экипажей БпЛА. Мощности учебных центров ВСУ не могли оперативно удовлетворять постоянно растущие потребности войск.

Качество подготовки тоже было неравномерным.

"Есть нехватка центров, нехватка инструкторов, часть нагрузки по подготовке экипажей, работающих с тем или иным БпЛА, неизбежно ложится на производителей", – рассказывал LIGA.net военнослужащий одного из подразделений Сухопутных войск Алексей.

Производители и частные школы, которые могли подстраховать, с этой нагрузкой тоже не справлялись. Подготовить экипаж – это долго и дорого, объяснял LIGA.net представитель компании DeViRo, разрабатывающей разведывательный беспилотник "Лелека-100". Обучение от производителя может быть недостаточным для эффективной работы в боевых условиях.

Частные учебные центры готовят военных бесплатно. Ни сократить, ни удешевить подготовку без потери ее качества невозможно. Покрывать массовую подготовку за свой счет они не могут. Расходы частично компенсируют благодаря благотворительным фондам. Госзаказа на обучение военных в негосударственных тренинговых центрах от Минобороны нет. Сами военнослужащие не всегда заинтересованы в подготовке вне военной системы – она не является основанием для получения военно-учетной специальности и, соответственно, получения всех необходимых доплат.

В командовании проблемы признавали, но называли их временными. "В учебных центрах ВСУ мы готовим около тысячи операторов за один поток, – объяснял LIGA.net в начале января советник командующего Сухопутными войсками по вопросам беспилотных систем Александр Дмитриев. – В первом квартале 2024 года эти возможности должны увеличиться вдвое. На второй квартал – должны выпускать втрое больше".

Есть ли дефицит операторов БпЛА в Силах обороны

Потребность Сил обороны в экипажах беспилотных систем стабильно высока и будет постоянно расти, говорит LIGA.net офицер третьего отдельного отряда ЦСП "Омега" с позывным Майкл.

"Мы не можем рисковать людьми. Поэтому создали возможность проводить разведку, не подставляя под угрозу личный состав, – объясняет он. – Или уничтожать дроном-камикадзе за несколько сотен долларов тяжелую бронированную технику, которая стоит миллионы. В Силах обороны уже роботы-собаки начали работать – и это только начало".

Фото: ЦСП ''Омега''

Пилотов всегда не хватает, поскольку технологии развиваются, подтверждает LIGA.net командир батальона К-2 54 отдельной механизированной бригады, подполковник Кирилл Верес. Но говорить о дефиците операторов/экипажей в отрыве от понимания полосы ответственности того или иного подразделения считает очень некорректным.

"Если у нашего батальона полоса ответственности более 10 км, то роты ударных БпЛА (130-140 военнослужащих, которые занимаются БпЛА или связаны с ними) нам едва хватает, чтобы выживать, а не прессинговать", – объясняет он.

Если же нашу полосу ответственности уменьшить до 3-4 км, продолжает Кирилл Верес, то этого личного состава будет "больше, чем нужно, чтобы отработать все возможные задачи и даже отправлять экипажи на другие направления для улучшения ситуации".

Фото: Батальон К-2 (54 отдельной механизированной бригады)

Переводы опытных пилотов из других подразделений/структур Сил обороны сейчас практически невозможны. Потому поиск новых людей для подразделений продолжается постоянно. Подготовку их к работе с БпЛА пытаются оптимизировать. В отряд ЦСП "Омега" пытаются брать людей, которые уже имеют боевой опыт или базовые военные знания либо же имеют хороший опыт работы с дронами, говорит Майкл.

Потому что любая подготовка требует времени, а его нет, отмечает офицер "Омеги".

В отличие от гражданских полетов, военный экипаж БпЛА самолетного типа должен понимать все, что касается "базы" эксплуатации, приводит LIGA.net пример руководитель департамента БпЛА военной школы "Боривітер" Артем.

"А еще к тому же – тактику применения, влияние средств радиоэлектронной борьбы, тактику применения средств ПВО и тому подобное, – перечисляет он. – Кроме того, самолетный экипаж – приоритетная стационарная цель, поэтому знание мер безопасности, пусть и отдаленно, так же крайне важны".

"Поэтому для уже умеющих экипажей обучение в течение двух-трех недель – это "экстремально быстрая, насыщенная, exhausting программа". "Нулевой" экипаж должен пройти три-пять недель обучения с инструкторами, потом еще иметь пару недель самостоятельной работы в "легких" условиях вдумчивой самоподготовки", – говорит Артем.

Фото: ЦСП ''Омега''

Оба пакета подготовки – и работа с БпЛА, и общевойсковая – критически важны. "Мы вышли на работу с группой – надо обустроить позицию. Какой-то окоп по колено на той точке есть, но я знаю, что из него раньше летали пилоты ВСУ, и из него работать не буду, – приводит пример Майкл. – Надо сделать новый нормальный блиндаж, чтобы все мы там поместились. Нужно сделать еще минимум две позиции, чтобы можно было их менять, если противник нас разоблачит".

Плюс – навыки ориентирования на местности, знание топографии, продолжает спецназовец, а также навыки по тактике и медицине.

В батальон К-2 в последнее время набирают исключительно гражданских (опять-таки из-за сложности переводов между подразделениями Сил обороны).

"Если на собеседовании человек зарекомендовал себя готовым учиться и понимающим, для чего он идет на должность оператора БпЛА, если у него есть интерес к этой сфере, – мы его возьмем", – рассказывает LIGA.net пресс-офицер К-2, лейтенант Михаил Перец.

Процесс подготовки очень упрощает запуск школы Drone Force, добавляет он. Там военнослужащие проходят месячный курс базовой подготовки, а дальше, в зависимости от потребностей подразделения, профессиональную подготовку по работе с тем или иным дроном. Благодаря ей вырастить специалиста в пределах подразделения можно быстрее и эффективнее.

"Я стараюсь максимально всех заводить через эту школу, чтобы люди приходили к нам подготовленными", – рассказывает Михаил Перец.

Учеба начинается с простейших механических работ, далее – постоянное усовершенствование навыков уже в боевых условиях. В пределах подразделения есть разные уровни дронов.

"Условно, есть человек, который должен просто поднять над собой дрон и смотреть влево-вправо на передний край, – перечисляет Михаил Перец. – Есть те, кто может летать на дистанции более 10 км, это уже совсем другой класс. Можно летать со сбросами или перейти на работу с линейкой FPV-дронов либо бомберов. Или ездить на наземной машинке".

Карьера начинается с самого простого, а дальше человек может развиваться в том направлении, где пилот себя видит и где нужно это подразделению, говорит он: "Если кто-то переходит на другую должность – на его место ищут замену из гражданских".

Что изменит запуск Сил беспилотных систем

Нагрузка на гражданские школы подготовки операторов БпЛА или учебные центры разработчиков все еще остается весьма высокой, говорит LIGA.net представитель DeViRo.

"Крайне необходим диалог между государством и частными школами, – говорит он. – Запрос на обучение растет, и нужно готовить большое количество военнослужащих. Но без государственных контрактов на обучение удовлетворить спрос школам будет крайне тяжело".

Фото: Батальон К-2 (54 отдельной механизированной бригады)

Многие "частники" возлагают большие надежды на полноценное сотрудничество с командованием Сил беспилотных систем. Рассчитывают, что они могут предложить новую систему обучения с привлечением частных школ.

Во время презентации Сил беспилотных систем командующий Вадим Сухаревский подчеркнул, что подразделения беспилотных систем, которые сейчас выполняют боевые задачи на фронте, не будут ему переподчинены.

"Мы ни в коем случае не будем забирать к себе и перетаскивать подразделения из бригад, которые сегодня находятся на фронте. Это деструктив", – сказал он.

По словам Сухаревского, Силы беспилотных систем прежде всего созданы для тесного взаимодействия с уже имеющимися подразделениями БпЛА, а также для усиления их составляющей.

Позже в комментарии LIGA.net Сухаревский отмечал, что действительно планирует максимально скоординировать усилия военных и гражданских для достижения максимальной эффективности. В том числе – во время подготовки экипажей БпЛА.

"В этом плане я рассчитываю на свой опыт и опыт команды, которую буду вовлекать в эти процессы, – говорит он. – Сейчас делается очень много. И тот оптимизм, который я озвучиваю, не безоснователен".

Для подразделений, которые будут подчинены Сухопутным войскам, сотрудничество с частными школами в вопросах подготовки тоже будет полезным, говорит Дмитриев. Но при условии, что координация усилий будет происходить не так, как сейчас. Обязательно требование – стандартизированная программа подготовки и контроль качества обучения.

Обучением личного состава и для Сил беспилотных систем, и для Сухопутных войск гипотетически будет заниматься Главное управление авиации.

В Минобороны этого пока не комментируют.

Значительной разницы в самой подготовке быть не должно, убежден подполковник из К-2 Кирилл Верес. "Для работы на расстояниях до 100 км любое подразделение переднего края имеет все средства и подготовка всех одинакова, – объясняет он. – Когда речь идет о дальностях более 200 км – конечно, обучение будет отличаться".

Пока даже говорить о бюджетах на подготовку личного состава для Сил беспилотных систем невозможно, говорит LIGA.net член комитета Совета по вопросам национальной обороны и разведки (Голос) Соломия Бобровская. Официально такого рода войск до сих пор не существует: "Драфт законопроекта о создании нового рода войск мигрирует между Министерством обороны и Офисом президента. Он до сих пор не внесен в парламент".