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Рекордное число умерших от коронавируса, борьба с ЧВК Вагнера. Что надо знать утром

23.03.2021, 09:20
Рекордное число умерших от коронавируса, борьба с ЧВК Вагнера. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 23 марта. Температура от -2 до +2, курс доллара 27.68

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Коронавирус. В Украине более 11 000 новых заболевших и рекордное число умерших

В Украине грустный рекорд – 22 марта от коронавируса умерло 333 человека. Так много за один день болезнь еще не уносила. Так же вчера официально подтвердили очевидное – в стране британский штамм коронавируса, он заразнее и смертоносней. Украине как воздух нужна массовая вакцинация, но... сейчас пишется очень позорная страница истории человечества, когда из-за "вакцинного" национализма многих стран, ежедневно умирают десятки тысяч людей. Больше по ссылке

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Великобритания создает бригаду спецопераций для борьбы с ЧВК Вагнера – Telegraph

Очень плохие новости для России. Теперь Москве абсолютно официально будут бить в лицо. Такую цель перед собой ставят британцы: догонять россиян там, где получится. 

И начнут с Африки, где расположилась ЧВК Вагнера. Именно туда отправят первый батальон в 2022 году. 

На создание новой элитной бригады в составе SAS планируется выделить 120 млн фунтов (около $156 млн). Всего в нее войдут около 1000 военных. Вместе со спецслужбами бригада будет заниматься тайными операциями. 

Россия так долго вела себя нагло и провокационно, что рано или поздно это должно было произойти. И все больше стран будет переходить от слов к делу. Естественно – тоже гибридным образом. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Про імунітет після перенесеного ковіду і чи закриті школи допомагають – огляд досліджень

Факт, що імунітет до коронавірусу не є стійким, вже практично не викликає сумнівів. Тож всі, хто впевнені, що перехворівши одного разу, отримують індульгенцію і можуть не дотримуватися протиепідемічних заходів – помиляються. Детальніше – у нашому новому огляді досліджень про ковід від кандидата медичних наук Андрія Сем'янківа, він же MedGoblin. Також в переліку досліджень – аналіз, який допомагає зрозуміти, як зробити так, щоб діти повернулися до шкіл і водночас їм і вчителям було там безпечно. Більше за лінком.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Нафтогаз будущего, монополия Фирташа и отношения с Витренко. Интервью с Отто Ватерландером

Отто Ватерландер – второй человек в Нафтогазе после Андрея Коболева, сменивший Юрия Витренко. В интервью LIGA.net он рассказывает о новой стратегии компании – уже третей за последние пять лет. Это – важный документ для энергобезопасности Украины, но не менее важными были и предыдущие. В чем его отличие, почему Нафтогаз так часто меняет планы и есть ли гарантии, что все опять не придётся начинать сначала? Это непростые вопросы, но Ватерландер уверяет, что в этот раз все получится. У него есть аргументы. Больше по ссылке.

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