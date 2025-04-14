Двое граждан Китая, попавших в плен к украинским военным, – Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо – публично пообщались с украинскими и мировыми медиа. Оба уверяют, что никогда не были связаны с китайскими спецслужбами или военной службой и "никого не убивали". Ван Гуанцзюнь, по его версии, занимался медицинской реабилитацией, Чжан Ренбо был пожарным.

"Россияне пользуются посредниками, особенно иностранцами, чтобы рекрутировать в армию", – передает переводчик слова военнопленных. И эти рекрутеры умеют убеждать.

Оба решили присоединиться к российской армии, чтобы подзаработать. Однако, по их словам, такой вариант заработка оказался более проблемным, чем они рассчитывали.

Говорят, что с украинским пленом им повезло после активных боевых действий с постоянными обстрелами, атаками беспилотников и химическими атаками, теперь к ним хорошо относятся и даже "угощают едой из McDonald's".

О чем рассказали китайские пленные – коротко.