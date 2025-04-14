Двоє громадян Китаю, які потрапили в полон до українських військових, – Ван Гуанцзюнь і Чжан Ренбо – публічно поспілкувались з українськими та світовими медіа. Обидва запевняють, що ніколи не були пов’язані з китайськими спецслужбами чи військовою службою і "нікого не вбивали". Ван Гуанцзюнь, за його версією, займався медичною реабілітацією, Чжан Ренбо був пожежником.

"Росіяни користуються посередниками, особливо іноземцями, щоби рекрутувати в армію", – переказує перекладач слова військовополонених. І ці рекрутери вміють переконувати.

Обидва вирішили долучитись до російської армії, щоб підзаробити. Однак, з їх слів, такий варіант заробітку виявився більш проблемним, ніж вони розраховували.

Кажуть, що з українським полоном їм пощастило – після активних бойових дій із постійними обстрілами, атаками безпілотників та хімічними атаками, тепер до них добре ставляться і навіть "пригощають їжею з McDonald’s".

Про що розповіли китайські полонені – коротко.