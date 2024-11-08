Россияне готовятся к решающей битве 2024 года. Ключевые активности России на восточном фронте направлены на то, чтобы создать благоприятные условия для наступления на Покровск.



Ключ к решению этой задачи лежит на Кураховском направлении. Именно поэтому не менее половины (часто – больше) вражеских атак происходит именно там. За прошедшие сутки Силы обороны отбили около 50 атак на подступах к Курахово.



Упорные бои еще продолжаются, сообщают в Генштабе. И это – лишь один из элементов подготовки российской армии к большому наступлению на Покровск, объясняет LIGA.net аналитик Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Что происходит на Кураховском направлении и чем это опасно – коротко.

Неизменный сценарий. Что происходит на Кураховском направлении

Начиная с операции в районе Попасной, россияне действуют по установившемуся сценарию: фланговые удары, создание условий для оперативного окружения и принуждение Сил обороны к уходу с позиций, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев:

"В районе Курахово будет то же самое. Единственный вопрос – насколько масштабным может быть окружение ВСУ", – отмечает он.

Сейчас оккупационные войска прут в район Константинополя, пытаются идти даже несколько западнее в направлении села Богатырь. Севернее, по словам экс-спикера Генштаба, отдельные группы россиян "уже залетают в Солнцевку".

С другого фланга россияне также пытаются давить на позиции украинских защитников. Для того чтобы угроза окружения получила реальные очертания, российская армия сформировала определенную группировку в районе Великой Новоселки и пытается там продвигаться в северном направлении, добавляет аналитик LIGA.net Виктор Кевлюк.

Поселок Великая Новоселка, расположенный на границе Донецкой и Запорожской областей, – тактический логистический узел. Контроль над ним позволит россиянам получить более выгодные позиции сразу в двух важных направлениях: Кураховском и Времевском.

Значительных продвижений там враг пока не имеет, уверяет LIGA.net представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин: "Сдерживаем, бьем, палим. Там достаточно динамические изменения ситуации, причем иногда – не в их пользу, а наоборот".

Однако все это создает угрозу масштабного окружения, добавляет Селезнев: "Речь идет не о тактическом окружении самого города Курахово, а о значительно большем участке".

Чего ждать дальше

Ситуация на Кураховском направлении во многом будет зависеть от того, смогут ли россияне выйти на реку Сухие Ялы и создать на ее берегу плацдармы для накопления сил и последующих атак на север, считает Селезнев.

Перспектива, – или окружить украинские войска в районе Курахово, или заставить их отсюда отступить, – для россиян вполне реальна, соглашается Кевлюк.

Глобально, по его словам, все это продолжение реализации плана оккупантов по выходу на административные границы Донецкой области. При этом он отмечает: говорить о том, что украинский фронт сыпется, сейчас совершенно некорректно – украинские защитники отступают, отбиваясь от значительно превосходящих вражеских сил.

"Противник создал на отдельных участках преимущество в свою пользу 20 к 1. Это абсолютно неадекватное соотношение. Здесь необходимо отступать, потому что это – жизни наших людей. Пехота для нас ценность. Противник это осознает, – считает военный аналитик. – У него есть численное преимущество в личном составе, они могут в топку забрасывать своих людей тысячами, если не десятками тысяч".

Сейчас, говорит Кевлюк, россияне готовятся к наступлению на Покровск. Для этого в узкой полосе они сосредоточили две армии. Каждая из армий имеет в составе по три бригады и по дивизии.

"Это огромная толпа, – заключает он. – И, безусловно, мы отступим к окрестностям Покровска. Следующее огромное и, пожалуй, решающее сражение 2024 года произойдет именно там. Но чтобы что-то вышло в битве за Покровск, россиянам нужно решить вопрос с районом обороны южнее Курахового. Что они и пытаются сделать".