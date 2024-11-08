Росіяни готуються до вирішальної битви 2024 року. Ключові активності РФ на східному фронті спрямовані на те, щоб створити сприятливі умови для наступу на Покровськ.



Ключ до розв'язання цього завдання лежить на Курахівському напрямку. Саме тому щонайменше половина (часто – більше) ворожих атак відбувається саме там. Минулої доби Сили оборони відбили близько 50 атак на підступах до Курахового.



Запеклі бої ще тривають, повідомляють у Генштабі. І це – лише один з елементів підготовки російської армії до великого наступу на Покровськ, пояснює LIGA.net аналітик Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Що відбувається на Курахівському напрямку та чим це небезпечно – коротко.

Сталий сценарій. Що відбувається на Курахівському напрямку

Починаючи з операції в районі Попасної, росіяни діють за сталим сценарієм: флангові удари, створення умов для оперативного оточення і примус Сил оборони до відходу з позицій, каже LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов:

"У районі Курахового буде те саме. Єдине питання – наскільки масштабним може бути оточення ЗСУ", – наголошує він.

Зараз окупаційні війська сунуть в район Костянтинополя, намагаються йти навіть дещо західніше у напрямку села Багатир. Північніше, за словами ексречника Генштабу, окремі групи росіян "уже залітають у Сонцівку".

З іншого флангу росіяни також намагаються тиснути на позиції українських захисників. Для того щоби загроза оточення отримала реальні риси, російська армія сформувала певне угруповання в районі Великої Новосілки й намагається там просуватися в північному напрямку, додає LIGA.net аналітик Віктор Кевлюк.

Селище Велика Новосілка, розташоване на межі Донецької та Запорізької областей, – тактичний логістичний вузол. Контроль над ним дозволить росіянам отримати вигідніші позиції одразу на двох важливих напрямках: Курахівському та Времівському.

Значних просувань там ворог наразі не має, запевняє LIGA.net речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин: "Стримуємо, б'ємо, палимо. Там досить динамічні зміни ситуації, причому інколи – не на їхню користь, а навпаки".

Однак все це створює загрозу масштабного оточення, додає Селезньов: "Ідеться не про тактичне оточення самого міста Курахового, а про значно більшу ділянку".

Чого очікувати далі

Ситуація на Курахівському напрямку багато в чому залежатиме від того, чи спроможуться росіяни вийти на річку Сухі Яли та створити на її березі плацдарми для накопичення сил і подальших атак на північ, вважає Селезньов.

Перспектива – або оточити українські війська в районі Курахового, або змусити їх звідси відступити – для росіян є цілком реальною, погоджується Кевлюк.

Глобально, за його словами, все це – продовження реалізації плану окупантів із виходу на адміністративні кордони Донецької області. Водночас він наголошує: говорити про те, що український фронт сиплеться, зараз абсолютно некоректно – українські захисники відступають, відбиваючись від значно більших ворожих сил.

"Противник створив на окремих ділянках перевагу на свою користь 20 до 1. Це абсолютно неадекватне співвідношення. Тут необхідно відступати, бо це – життя наших людей. Піхота для нас цінність. Противник це усвідомлює, – вважає військовий аналітик. – У нього є чисельна перевага в особовому складі, вони можуть в топку закидати своїх людей тисячами, якщо не десятками тисяч".

Зараз, каже Кевлюк, росіяни готуються до наступу на Покровськ. Для цього у вузькій смузі вони зосередили дві армії. Кожна з армій має у складі по три бригади й по дивізії.

"Це величезний натовп, – підсумовує він. – І, безумовно, ми відступимо до околиць Покровська. Наступна величезна і, мабуть, вирішальна битва 2024 року станеться саме там. Але щоби щось вийшло у битві за Покровськ, росіянам потрібно розв'язати питання з районом оборони південніше Курахового. Що вони й намагаються зробити".