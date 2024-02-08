8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Новым главнокомандующим ВСУ станет Александр Сырский.

Ожидать революций от Сырского в должности главнокомандующего не стоит, говорит LIGA.net полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев: "Он – плоть от плоти системы".

Как происходила отставка Залужного и что дальше – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 8 февраля Зеленский и Залужный провели встречу – впервые публично с момента первых слухов об отставке.



По итогам этой встречи Залужный написал в своих соцсетях:

"Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе. Только что мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии".

Впоследствии свое сообщение опубликовал Зеленский: время для обновления руководства ВСУ "именно сейчас", но предложил Залужному остаться в команде. На какой должности – не уточнил.

Из текста обоих сообщений невозможно было понять, речь идет однозначно о смене главнокомандующего или о примирении после конфликта, слухи о котором распространялись несколько месяцев.

Когда появились оба сообщения, руководитель управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник и спикеры Минобороны как раз завершали неофициальную встречу с журналистами. На все уточняющие вопросы медиа ответить они не смогли. "Я не могу сказать больше, чем написал Залужный", – сказал LIGA.net Сеник.

Министр обороны Рустем Умеров объяснил решение об изменении руководства ВСУ потребностями в "новых подходах". А также поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. О решении про увольнение Залужного с должности сообщили после более чем недельного обсуждения в украинских и мировых медиа предварительных утечек.

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг отмечал, что разногласия между Залужным и Зеленским являются показателем демократии, однако это идет не на пользу обороноспособности государства.

Накануне заместитель председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Егор Чернев (СН) рассказывал LIGA.net, что в кулуарах парламента этот вопрос особо не обсуждается.

"Моя личная позиция – решение принимает президент как верховный главнокомандующий. Это кадровый вопрос. Если президент видит в этом необходимость, то это его право по Конституции. А как оно повлияет – не берусь оценивать", – отмечает Чернев.

С объяснением отставки Залужного не стоит тянуть, нужно объяснить украинцам и западным союзникам, почему так произошло, добавляет LIGA.net экс-министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин.

"Вся эта история, даже разговоры об этой истории, создает непредсказуемость внутри страны и для наших партнеров, – говорит он. – Непредсказуемость во время войны – всегда плохая история".

Теперь ситуация разрешилась. Однако понятных объяснений о причинах принятия этого решения пока никто не озвучил.

Обществу нужно говорить правду, какой она есть, отмечает LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник. Это первый шаг к поддержанию единства в обществе.

"События вокруг увольнения генерала Залужного – яркий пример того, как нельзя делать, – отмечает Мельник. – Не говорю, что нельзя отправлять в отставку генерала. Но способ, как это делается, вероятные причины, которые за этим стоят, — это то, чего нельзя делать. Нужно избегать шагов, ведущих к расколу общества".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского.

"С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке", – заявил он.

Глава государства также добавил, что говорил перед назначением с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии.

Справка Сырский окончил высшее общевойсковое командное училище в Москве в 1986 году. Затем учился в Академии ВСУ и Национальной академии обороны Украины, которую окончил с золотой медалью.



С началом войны являлся начальником штаба АТО. Командовал силами АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года. С августа 2019 Сырский командовал Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.



После начала большого вторжения руководил обороной Киева. Получил орден Богдана Хмельницкого II степени и звания Героя Украины. Отвечал за контрнаступление ВСУ в Харьковской области, в результате которого украинская армия освободила Балаклею, Изюм, Лиман и Кременную.



До весны 2023 года руководил обороной Соледара и Бахмута. Сырский окончил высшее общевойсковое командное училище в Москве в 1986 году. Затем учился в Академии ВСУ и Национальной академии обороны Украины, которую окончил с золотой медалью.С началом войны являлся начальником штаба АТО. Командовал силами АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года. С августа 2019 Сырский командовал Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.После начала большого вторжения руководил обороной Киева. Получил орден Богдана Хмельницкого II степени и звания Героя Украины. Отвечал за контрнаступление ВСУ в Харьковской области, в результате которого украинская армия освободила Балаклею, Изюм, Лиман и Кременную.До весны 2023 года руководил обороной Соледара и Бахмута.

Зеленский перечислил изменения, которые в ближайшее время ожидает в обновленных Вооруженных Силах Украины. Это:

На столе должен появиться реалистичный, подробный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.

Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.

Решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

Каждый генерал должен знать фронт. Иначе он не служит Украине.

Должна быть исправлена избыточная численность в штабах.

Действенная система ротаций: "Это – обязательно".

Повышение качества обучения — только обученные на первой линии.

В структуре ВСУ создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.

Ожидать чего-то революционно нового от Сырского в должности главнокомандующего не стоит, убежден полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Он – плоть от плоти системы. Представитель старой, так называемой советской школы, – подчеркивает Селезнев. – Неплохой функционер. Мир не черно-белый, он имеет оттенки. Должностные лица также имеют как положительные черты, так и определенные изъяны".

Главное, чтобы он смог найти "тот же компромисс, который бы не мешал эффективно выполнять свои обязанности тому, кто будет наделен высшими военными полномочиями", добавляет Селезнев.

Ключевые факторы, которые влияют на эффективное функционирование системы – ресурсы, отмечает экс-спикер Генштаба. Оружие, боеприпасы, техника и оборудование определяют боевую мощь.

"Что касается компетенций того или иного должностного лица… Думаю, наши партнеры найдут общий язык с новоназначенным главнокомандующим ВСУ", – заключает он.

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