8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України.

Новим головнокомандувачем ЗСУ стане Олександр Сирський.

Очікувати революцій від Сирського на посаді головнокомандуючого не варто, каже LIGA.net полковник ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов: "Він – плоть від плоті системи".

Як відбувалася відставка Залужного та що далі – коротко.

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ЩО СТАЛОСЯ. 8 лютого Зеленський та Залужний провели зустріч — вперше публічно з моменту перших чуток про відставку.



За підсумками цієї зустрічі Залужний написав у своїх соцмережах:

"Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії".

Згодом свій допис опублікував Зеленський: час для оновлення керівництва ЗСУ "саме зараз", але запропонував Залужному залишитися у команді. На якій саме посаді – не уточнив.

З тексту обох дописів неможливо було зрозуміти, чи йдеться однозначно про зміну головнокомандувача, чи про примирення після конфлікту, чутки про який ширились кілька місяців.

Коли з’явились обидва дописи, керівник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник та речники Міноборони саме завершували неофіційну зустріч із журналістами. На всі уточнювальні запитання медіа надати відповідь вони не змогли. "Я не можу сказати більше, ніж написав Залужний", – сказав LIGA.net Сеник.

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив рішення про зміну керівництва ЗСУ потребами в "нових підходах". Також подякував Залужному "за всі досягнення та перемоги".

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Про рішення щодо звільнення Залужного з посади повідомили після більше ніж тижневого обговорення в українських та світових медіа попередніх витоків.

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг наголошував, що розбіжності між Залужним та Зеленським є показником демократії, проте це йде не на користь обороноздатності держави.

Напередодні заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Єгор Чернєв (СН) розповідав LIGA.net, що в кулуарах парламенту це питання особливо не обговорюється.

"Моя особиста позиція – рішення ухвалює президент як верховний головнокомандувач. Це кадрове питання. Якщо президент бачить у цьому необхідність, то це його право за Конституцією. А як воно вплине – не беруся оцінювати", – наголошує Чернєв.

З поясненням відставки Залужного не варто тягнути, слід пояснити українцям та західним союзникам, чому так сталося, додає LIGA.net ексміністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін.

"Вся ця історія, навіть розмови про цю історію, створює непередбачуваність всередині країни і для наших партнерів, – каже він. – Непередбачуваність під час війни – завжди кепська історія".

Тепер ситуація вирішилась. Однак зрозумілих пояснень про причини ухвалення цього рішення поки що ніхто не озвучив.

Суспільству потрібно казати правду, якою вона є, наголошує LIGA.net військовий експерт з Центра Разумкова Олексій Мельник. Це перший крок до підтримки єдності суспільства.

"Події навколо звільнення генерала Залужного – яскравий приклад того, як не можна робити, – наголошує Мельник. – Не кажу, що не можна відправляти у відставку генерала. Але спосіб, в який це робиться, ймовірні причини, які за цим стоять, – те, чого не можна робити. Треба уникати кроків, які ведуть до розколу суспільства".

ЩО ДАЛІ. Новим головнокомандувачем Збройних Сил України президент Зеленський призначив генерала Олександрa Сирського.

"Відсьогодні до керівництва ЗСУ стає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці", – заявив він.

Глава держави також додав, що говорив перед признaченням із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії.

Довідка Сирський закінчив вище загальновійськове командне училище у Москві 1986 року. Потім навчався в Академії ЗСУ та Національній академії оборони України, яку закінчив із золотою медаллю.



З початком війни був начальником штабу АТО. Командував силами АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. Із серпня 2019 року Сирський командував Сухопутними військами Збройних Сил України.



Після початку великого вторгнення керував обороною Києва. Отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня тa звання Героя України. Відповідав зa контрнаступ ЗСУ на Харківщині, внаслідок якого українська армія звільнила Балаклію, Ізюм, Лиман та Кремінну.



До весни 2023 року керував обороною Соледара та Бахмута. Сирський закінчив вище загальновійськове командне училище у Москві 1986 року. Потім навчався в Академії ЗСУ та Національній академії оборони України, яку закінчив із золотою медаллю.З початком війни був начальником штабу АТО. Командував силами АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. Із серпня 2019 року Сирський командував Сухопутними військами Збройних Сил України.Після початку великого вторгнення керував обороною Києва. Отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня тa звання Героя України. Відповідав зa контрнаступ ЗСУ на Харківщині, внаслідок якого українська армія звільнила Балаклію, Ізюм, Лиман та Кремінну.До весни 2023 року керував обороною Соледара та Бахмута.

Зеленський перелічив зміни, на які найближчим часом очікує в оновлених Збройних Силах України. Це:

На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

Розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

Кожен генерал має знати фронт. Інaкше він не служить Україні.

Має бути виправлена надмірна чисельність у штабах.

Дієвa системa ротацій: "Це – обов’язково".

Підвищення якості навчання – тільки навчені на першій лінії.

У структурі ЗСУ створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Має бути призначено першого командувача.

Очікувати чогось революційно нового від Сирського на посаді головнокомандувача не варто, переконаний полковник ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

"Він – плоть від плоті системи. Представник старої, так званої радянської школи, – підкреслює Селезньов. – Непоганий функціонер. Світ не чорно-білий, він має відтінки. Посадові особи також мають як позитивні риси, так і певні вади".

Головне, щоб він зміг знайти "той самий компроміс, який би не заважав ефективно виконувати свої обов'язки тому, хто буде наділений найвищими військовими повноваженнями", додає Селезньов.

Ключові фактори, які впливають на ефективне функціонування системи зараз – ресурси, наголошує ексречник Генштабу. Зброя, боєприпаси, техніка та устаткування визначають бойову міць.

"Щодо компетенцій тієї чи іншої посадової особи… Думаю, наші партнери знайдуть спільну мову з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ", – підсумовує він.