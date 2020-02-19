Рейтинг аутсорсеров, покупка Люксоптики и Совбез ООН. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня среда, 19 февраля. Температура от +2 до +7, курс доллара 24.44.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. IT-компании аутсорсеры из Украины

Вышел рейтинг лучших аутсорсинговых компаний Global Outsourcing 100. В нем 11 компаний, которые были созданы в Украине и еще 9 фирм, активно работающих в нашей стране. То есть в каждой пятой из сотни лучших очень много украинского труда и мозгов. Тут самое место для скептиков, мол, весь украинский IT-экспорт не дотягивает до $2,5 млрд, а вот у продуктовых компаний, таких как Apple или Мicrosoft выручка более $200 млрд. Но это советы из серии - станьте ежиками. То есть на практике полезные примерно на 0%.

Нельзя перескочить эволюцию и закончить 10 классов за один год. Но, кажется, что наши IT-шники уже в выпускных классах и университетская практика на мировом рынке труда уже не за горами. Главное - им не мешать. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Совбез ООН по Донбассу: коротко итоги заседания

Украина: Россия опять нарушила договоренности!

США: Россия опять нарушила договоренности!

Германия: Россия опять нарушила договоренности!

Великобритания: Россия опять нарушила договоренности!

Франция: Украина молодец!

Россия: Нас здесь нет.

Отлично. Все высказались - можно расходиться. А что еще вы ждали от Совбеза ООН? Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Люксоптику купил миллиардер из Италии. Что о нем известно?

Люкс-Оптику продали. Теперь крупнейшая в Украине сеть по продаже очков принадлежит крупнейшей в мире профильной группе.

Ее владелец — участник списка Forbes, «король очков» Леонардо дель Веккио.

Кто это такой и что он купил? Подробнее — в нашем материале.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Когда 32 ГБ лучше 128 ГБ, или Почему ваш дорогой смартфон тормозит

При покупке смартфона не всегда мы обращаем внимание на вещи, которые могли бы улучшить его производительность. Так же как и количество мегапикселей не всегда линейно связано с качеством съёмки, так и количество Гб памяти не всегда напрямую связано со скоростью загрузки. Мы выяснили, почему так. Рассказываем на что нужно обращать внимание. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь.