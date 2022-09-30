"РФ больше захватить не сможет". Путин объявил аннексию, Украина идет в НАТО: что дальше

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии еще части территории Украины, оккупированной войсками РФ. Украина теперь полностью исключает возможность переговоров с Россией, пока Путин у власти, и подала заявку на вступление в НАТО.

"Идеальным ответом Путину будет получение более тесных контактов Украины с НАТО. Чтобы Путин понимал, что НАТО реально вступает в игру. Это было бы супер", – говорит LIGA.net Федор Вениславский, представитель президента Владимира Зеленского в Раде.

Как Украина отвечает на попытку аннексии – коротко от LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Путин предсказуемо незаконно заявил о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, повторил намек на ядерное оружие и минут 40 озвучивал псевдоисторические и антизападные тезисы.

В своей пропагандистской речи Путин заявил, что Россия призывает "прекратить огонь" и хочет сесть за стол переговоров с Украиной и Западом.

Запрос на перемирие прозвучал на фоне масштабных провалов российской армии в Украине – ВСУ прямо во время речи диктатора закрывали котел вокруг российской армии в Лимане.

"Россия доказывает военную несостоятельность и пытается компенсировать это большой пропагандистской постановкой. Банкет в Кремле - прямо во время окончания окружения нашими ребятами российских смертников под Лиманом... Только вниз. Только на дно. С... угрюмыми лицами... Путин свои военные поражения пытается маскировать истерикой о ядерном оружии", – говорит LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На Банковой обращение Путина в прямом эфире не смотрели, а проводили заседание СНБО. Украина подает заявку для вступления в НАТО в ускоренном порядке, заявил после этого заседания Зеленский.

С Путиным Киев говорить больше не намерен: любой диалог возможен только после смены власти в РФ. Пока Украина не в НАТО, на нее должны распространяться гарантии Киевского договора по безопасности (проект группы Расмуссена-Ермака), предлагает президент Зеленский.

СПРАВКА. Ускоренная процедура вступления в НАТО – не значит моментальное получение членства. Швеция и Финляндия подали подобные заявки весной, затем их приняли на саммите Альянса, а теперь должны ратифицировать все страны-члены. В основе Киевского договора по безопасности, который Зеленский хочет ввести в действие на время рассмотрения заявки НАТО - систематические поставки оружия ВСУ, санкционное давление на РФ и инвестиции в украинский ВПК. Мы писали о нем здесь.

Конкретного ответа на перспективы членства Украины в НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг не дал. Вечером 30 сентября он лишь заверил, что двери Альянса открыты, но нужен консенсус всех членов.

Столтенберг заверил, что никто из членов НАТО не признает "российскими" регионы Украины, об аннексии которых заявил Путин, пообещал Украине поддержку – столько, сколько нужно, и пригрозил РФ "существенными последствиями" в случае ядерного удара.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Пока для ВСУ ситуация на фронте стабильна, Украина еще не чувствует эффекта от мобилизации в РФ. Это время надо использовать, чтобы максимально освободить территории, объясняет LIGA.net Роман Костенко, секретарь комитета Рады по нацбезопасности, нардеп от Голоса. Независимо от речей Путина.

"В ответ на заявления Путина идеальным вариантом для Украины будет получение более тесных контактов с НАТО. Чтобы Путин понимал: заканчиваются его один на один война с Украиной, в игру вступает НАТО. Это было бы супер", – говорит LIGA.net член парламентского комитета по нацбезопасности, представитель Зеленского в Раде Федор Венсилавский.

"Путин понимает, что больше в Украине захватить не сможет, и пытается закрепить статус-кво", – считает Костенко.

Принципиально новых угроз в словах российского диктатора не было. Но он по-прежнему хочет разрушить мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, говорит Вениславский.

"Путин говорит фактически, что любое украинское село сегодня может провозгласить независимость и суверенитет. А это ведь абсурд, маразм", – добавил представитель Зеленского в Раде.

И в этом – главный риск, отмечает Костенко. Невозможно будет остановить прецедент, если РФ покажет: страна с ядерным оружием может вторгаться, проводить фейковые референдумы и аннексировать.

Такой сценарий надо предотвратить, возможно, непопулярными среди западных политиков действиями. Нужна конкретика, считает нардеп.

"По факту, Путин сегодня обвинял Запад во всех исторических грехах. Они должны дать оценку и не вестись на угрозы", – добавил Костенко.

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Однако для Украины уже точно закрывается вопрос внеблокового статуса и компромиссов, говорит Подоляк.

"Сегодня эта страница была закрыта. Подача заявки на вступление в НАТО – это историческое событие, определяющее наш дальнейший стратегический вектор. Президент Зеленский четко отметил: свой путь в НАТО мы уже прошли, и он устлан кровью. Пришло время оформить это де-юре, с соответствующими гарантиями", – объяснил советник главы ОП.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Для Украины речь Путина ничего не меняет, говорят Вениславский и Костенко. Представитель Зеленского ожидает и четкого сигнала от Запада – поддержки и поставок оружия Украине.

"Мы все понимали, что подобные действия будут. Путин для этого и вторгся в Украину... Но у нас есть одна цель, одно направление. Освобождать территории, несмотря на то, что кто-то там себе нааннексировал, нарассказывал", – говорит Костенко.

Западные лидеры заявили, что не признают аннексированную территорию российской. США, Британия и Канада ввели новые санкции против России. Американский президент Джо Байден пообещал давать оружие для освобождения всех украинских территорий.

"Мы продолжим освобождать территории военным путем, невзирая на традиционные российские угрозы. Россия сегодня находится точно не в том положении, чтобы ставить кому-то условия" , – заверил Подоляк.

Заявку Украины в НАТО "с колес" поддержали Канада и страны Балтии. Но в словах генсека НАТО конкретики не было, констатирует Костенко.

"Я думаю, перед тем, как делать заявления о подаче заявки в НАТО, должны быть какие-то предварительные договоренности, – уверен Костенко. – Я надеюсь, что они есть, начнутся переговоры – конкретики станет больше, и мы увидим их в ближайшее время".

На моментальное вступление в НАТО рассчитывать не стоит. Членство в Альянсе – это дорога, а не вопрос дней, недель или месяцев, говорит Подоляк. И сейчас начнутся консультации с партнерами.

"Швеция и Финляндия подали заявки на быстрое вступление в НАТО, и еще не стали членами. Многое зависит от партнеров. Насколько быстро они отреагируют", – напомнил Костенко.

Россия готовит эскалацию на фронте, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Но украинские защитники к этому готовы.

Зеленский 30 сентября провел заседание Ставки с генералами Залужным и Сырским – авторами сентябрьского контрнаступления под Харьковом. "Мы контролируем ситуацию, – заявил президент после Ставки. – Все будет Украина".

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