Силы обороны стабилизировали врага в Харьковской области. Самое глубокое продвижение – на 10 км. Дальше первой линии фортификаций россияне не зашли. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа, на котором присутствовал журналист LIGA.net.

Россияне продвигаются из-за нехватки ПВО, а их цель — Волчанск.

Вместе с западными партнерами Зеленский надеется решить вопросы снарядного голода и производства дронов. Впрочем, по словам президента, у страны уже есть прогресс со снарядами.

Что президент думает о переговорах с Россией, как оценивает ситуацию на фронте и что привез в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен: LIGA.net собрала ключевые цитаты Зеленского.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Харьковской области Россия продвинулась на 10 км

Силы обороны стабилизировали россиян. Самая глубокая точка продвижения – 10 км. "У нас очень мощные бригады, я им благодарен. Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами – то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых [других] направлений".

"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто".

Волчанск – это новая цель россиян. "Они хотят соответствующую зону 10 км. Они всегда хотят развивать успех, если он есть".

Враг дошел только до первой линии. "До бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Дошли до первой линии. Первая линия – это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали".

Самые мощные фортификации – на третьей линии обороны. "Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная – не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше обстрелов".

Запрета на использование оружия по России не должно быть. "Я так считаю. Потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это защита".

Хорошие новости от Блинкена и Саммит мира

Госсекретарь США Энтони Блинкен привез в Украину хорошие новости. "Во-первых, пакет на $2 млрд. Во-вторых, предложения от США по гарантиям безопасности. Драфт договора о гарантиях безопасности уже есть. В-третьих, обсудили наше видение саммита НАТО. Они услышали наше видение и вернутся с обратной связью".

От саммита нужна энергетическая безопасность и свободное море. "Здесь [в вопросах ядерной и энергетической безопасности. – Ред.] все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму. Свободное судоходство – любые грузы по украинскому морю без риска. Это и безопасность людей в Одессе, и вообще на Юге".

Надо подтолкнуть обмен пленными. "В гуманитарном аспекте – обмен. Где вопрос обмена пленных – там и возвращение детей".

"Важно, чтобы была поддержка многих стран, а не двух. Иначе россияне "выпрыгнут", как это было с зерновым коридором, и нам пришлось строить другой коридор. Если нам удастся, это точно открывает путь к следующей встрече, где все другие важные вещи должны быть разработаны".

Для вступления в ЕС и НАТО сделано все возможное. Дальше – только политика. "Инструментально и операционно мы сделали все для того, чтобы в июне в ЕС открыли переговоры. Я думаю, что там все получится. Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще".

Новая страница в войне: снаряды, дроны и армия Макрона

Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийских снарядов. "И это происходит за последние два месяца. Всем еще придется очень много работать. Чешская инициатива ["Снаряды для Украины. – Ред.] будет идти".

Можем создать больше дронов, чем есть средств. "Мы открываем инициативу, когда партнеры будут давать деньги на производство наших дронов и РЭБ именно в это конкретное направление. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег".

Отправка французских войск возможна, но не в бой. "Тренировка в Украине логична – мы об этом уже говорили. А потом – сотрудничество по разминированию, можно сделать хаб по ремонту французской же, например, техники прямо в Украине, чтобы не отправлять это во Францию... Сможем открыть новую страницу в войне".

"Партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и геополитика. Так не работает. Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают".

Олимпийское перемирие от Макрона – не слишком живая история. "У нас уже было прекращение огня [до 2022 года на Донбассе. – Ред.]. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам?"

Сейчас у Путина нет дискомфорта. "Путин должен искать также выход из этой ситуации. Потому что – куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем – или не дожмем? Трибунал будет – не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов".