Сили оборони стабілізували ворога у Харківській області. Найглибше просування — на 10 км. Далі першої лінії фортифікацій росіяни не зайшли. Про це президент Володимир Зеленський зaявив під час спілкування з медіa, на якому був присутній журналіст LIGA.net.

Росіяни просуваються через нестачу ППО, а їхня ціль — Вовчанськ.

Разом із західними партнерами Зеленський сподівається розв'язати питання снарядного голоду та виробництва дронів. Втім, за словами президента, країна вже має прогрес зі снарядами.

Що президент думає про переговори з Росією, як оцінює ситуацію на фронті та що привіз в Україну держсекретар США Ентоні Блінкен: LIGA.net зібрала ключові цитати Зеленського.

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У Харківській області Росія просунулася на 10 км

Сили оборони стабілізували росіян. Найглибша точка просування – 10 км. "У нас є дуже потужні бригади, я їм вдячний. Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами – те, що можна було забрати десь із резерву і з деяких [інших] напрямків".

"Перетин росіянами кордону пов’язаний із тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. Вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що нашим воїнам було непросто".

Вовчанськ – це нова ціль росіян. "Вони хочуть відповідну зону 10 км. Вони завжди хочуть розвивати успіх, якщо він є".

Ворог дійшов тільки до першої лінії. "До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Дійшли до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули".

Найпотужніші фортифікації – на третій лінії оборони. "Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша – не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від обстрілів".

Заборони на використання зброї по Росії не повинно бути. "Я так вважаю. Тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це – захист".

Хороші новини від Блінкена та Саміт миру

Держсекретар США Ентоні Блінкен привіз в Україну хороші новини. "По-перше, пакет у $2 млрд. По-друге, пропозиції від США щодо гарантій безпеки. Драфт договору про гарантії безпеки вже є. По-третє, обговорили наше бачення саміту НАТО. Вони почули наше бачення і повернуться зі зворотним зв'язком".

Від саміту потрібні енергетична безпека та вільне море. "Тут [у питаннях ядерної та енергетичної безпеки. – Ред.] всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Вільне судноплавство – будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі, і загалом на Півдні".

Треба підштовхнути обмін полоненими. "У гуманітарному аспекті – обмін. Де питання обміну полонених – там і повернення дітей".

"Важливо, щоб була підтримка багатьох країн, а не двох. Інакше росіяни "вистрибнуть", як це було із зерновим коридором, і нам довелося будувати інший коридор. Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі повинні бути розроблені".

Для вступу в ЄС і НАТО зроблене все можливе. Далі - тільки політика. "Інструментально і операційно ми зробили все для того, щоб у червні в ЄС відкрили перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими".

Нова сторінка у війні: снаряди, дрони та армія Макрона

Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійських снарядів. "І це відбувається упродовж останніх двох місяців. Всім ще прийдеться дуже багато працювати. Чеська ініціатива ["Снаряди для України. – Ред.] буде йти".

Можемо виробити більше дронів, ніж є коштів. "Ми відкриваємо ініціативу, коли партнери даватимуть гроші на виробництво наших дронів та РЕБів саме в цей конкретний напрямок. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей".

Відправлення французьких військ можливе, але не в бій. "Тренування в Україні логічне – ми про це вже говорили. А потім – співпраця з розмінування, можна зробити хаб із ремонту французької ж, наприклад, техніки прямо в Україні, щоб не відправляти це у Францію... Зможемо відкрити нову сторінку у війні".

"Партнери бояться програшу Російської Федерації у цій війні. Вони хотіли б, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і геополітика. Так не працює. Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають".

Олімпійське перемирʼя від Макрона – не дуже жива історія. "У нас вже було припинення вогню [до 2022 року на Донбасі. – Ред.]. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас?"

Зараз у Путіна немає дискомфорту. "Путін має шукати так само вихід із цієї ситуації. Тому що – куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо – чи не дотиснемо? Трибунал буде – не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань".