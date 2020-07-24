Риски договоренностей по Донбассу, стартапы и покупка отеля "Днепр". Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 24 июля. Температура от +13 до +24, курс доллара 27.80

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Такое перемирие деморализует армию". В чем риски новых договоренностей по Донбассу

Владимир Зеленский пробует себя в роли шахматиста (политического). Пока выходило не очень: то Сивохо расскажет о каком-то внутреннем конфликте, то Ермак поставит подпись под документом, где прописаны должности террористов. Сейчас Владимир Зеленский пробует заставить Россию взять на себя обязательства прекратить российско-украинскую войну - прекратить стрельбу. Интересный шаг. Впрочем, он ничего не даст. Подпишет Путин документ или нет - войну Москва не прекратит. Да и неясно до конца, что именно собираются подписывать. И тут широкое поле для подозрений. На какие компромиссы решил идти Владимир Зеленский, чтобы задобрить агрессора? Вода в Крым? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Обошли Черновецкого и Столара. "Киберспортсмены" купили отель "Днепр" за 1,1 млрд. Детали

Тайна, кто купил отель Днепр - больше не тайна. Удивительно, но 1,1 млрд за "советское наследие" в самом центре Киева заплатили не компании понятных бизнесменов - Сергея Тигипко, Виталия Хомутынника, Вадима Столара, Степана Черновецкого и других, а группа анонимных инвесторов, которых представляет "айтишник" Александр Кохановский. Он уверяет, что на месте "Днепра" появится целая инфраструктура для киберспорта. Обновление отеля обойдется ему еще в $20 млн. Пока что это звучит как фантастика. Мы выяснили все, что можно было узнать об участниках аукциона, победителе и его возможном партнере в этом проекте. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Биокамин, чат-бот, дрон с ИИ. На что украинские стартапы потратят $300 000 от государства

Украинский государственный фонд стартапов недавно раздал 9 проектам грантов на $300 000. Среди них — психолог-чатбот, умный дрон, камин на биотопливе и виртуальный фитнес-тренер с ИИ. Мы расспросили у стартапов, что за продукты они создают и на что потратят деньги от государства. Планы у всех весьма амбициозные. Больше по ссылке.

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