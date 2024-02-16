Авдеевское направление в Донецкой области – самое горячее на всей протяженности линии российско-украинского фронта.



"В черте города продолжаются ожесточенные бои. Противник наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно из нескольких направлений", – говорит командующий оперативно-стратегическими группировками войск "Таврия" Александр Тарнавский.

16 февраля командование ОСГВ "Таврия" приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

"Судя по всему, Авдеевка будет оставлена полностью. Хорошо, если это решение будет принято вовремя", – объясняет LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

В каких условиях украинские защитники держат оборону Авдеевки и какое значение она имеет – коротко на LIGA.net.

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Бои на 360 градусов, КАБы, черный дым. Какая сейчас ситуация в Авдеевке

16 февраля украинские защитники отошли с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

"Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага, – отмечает Тарнавский. – Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки".

Тактически, если враг займет эти позиции, это не дает ему стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках aвдеевской оборонной операции, отмечает командующий Тарнавский.

По состоянию на 13:00 заблокированных украинских подразделений в Авдеевке не было. Защитники удерживают важные для сохранения логистики позиции, говорит LIGA.net один из военнослужащих ВСУ.

Бои за Авдеевку продолжаются (Карта: скриншот DeepState по состоянию на 16 февраля)

В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений, говорит LIGA.net начальник отдела по связям с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

В последние дни от различных военных, участвующих в обороне Авдеевки, поступают сообщения, что ситуация в городе не просто "трудная, но контролируемая", а критическая. Обстрелы КАБами усиливаются. Россияне начали применять фосфор.

На некоторых участках бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады ведут бои на 360 градусов. Но им удается разрывать эти кольца.



В районе Авдеевского коксохимического завода россияне подожгли склад хранения битумной смолы, чтобы попытаться штурмовать позиции украинских защитников под прикрытием густого дыма.

Россияне несут большие потери, говорит Лиховий. Из 711 убитых на направлении за последние сутки большинство оккупантов приходится именно на район Авдеевки. Как и в предыдущие несколько недель.

По данным Третьей отдельной штурмовой бригады, уже фактически "стерты" 74-я и 114-я отдельные мотострелковые бригады вооруженных сил России – обоим подразделениям нанесли критические потери.

Весомые потери несет и 30-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (ОМСБр). Идут бои против 35-й и 55-й ОМСБр 41-й армии и против 21-й и 15-й ОМСБр 2-й армии.

Несмотря на то, что оккупанты понесут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой.

"Это – именно регулярная российская армия, элита, – объясняет LIGA.net полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. – К тому же они активно используют бронетехнику и авиацию, те же управляемые авиационные бомбы прилетают по Авдеевке все чаще".



Поэтому вызов для Сил обороны, признает он – "очень серьезный".

Россияне будут двигаться вперед. Каково значение боев за Авдеевку

Авдеевская оборонительная операция продолжается. Украинские воины защищают стратегические пути и логистические артерии, которые могут привести к дальнейшему продвижению россиян, говорит президент Зеленский:

"Главный сигнал от меня: наши военные – самое главное, что у нас есть, это наше главное оружие".

Сейчас, по словам Лиховия, удерживание Авдеевки необходимо, чтобы не допустить российскую артиллерию на запад Донецкой области.

Если Силы обороны отойдут западнее, российские ракеты и бомбы будут прилетать туда, куда они до этого не прилетали, добавляет Селезнев. Потому что россияне будут сунуть вглубь, несмотря на потери, исполняя желание Путина взять под контроль Украину.

"Деньги есть, стремление есть, армия есть, – говорит он. – И эта армия будет двигаться вперед, убивая украинцев и уничтожая наши города".

К тому же сейчас там украинские защитники имеют возможность уничтожать подготовленных российских военных в больших количествах, добавляет экс-спикер Генштаба.

Все идет к тому, что украинские силы покинут Авдеевку, говорит Мельник. Важно, чтобы это решение было принято вовремя. Потому что потеря Авдеевки не большая потеря для Украины.



Ни в стратегическом, ни в оперативном плане.

"Если брать в пределах фронта и в общем контексте боевых действий, для России взятие Авдеевки – это тактическая победа, – добавляет Мельник. – Наибольшая ее ценность – информационная и политическая".

Западнее Авдеевки уничтожать силы противника украинским защитникам будет гораздо менее удобно, добавляет Селезнев.

Ситуация может отличаться от истории Бахмута, после захвата которого россияне не смогли продвинуться дальше, потому что уперлись в следующую линию обороны, говорит он. Потому что за Авдеевкой нет господствующих высот, которые позволят защитникам чувствовать себя уверенно.

Поэтому дальнейшее ход событий будет во многом зависеть от того, насколько надежны и эффективны те укрепленные линии обороны, на которые должны отступить украинские военные.

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