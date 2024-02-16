Авдіївський напрямок на Донеччині – найгарячіший на всій протяжності лінії російсько-українського фронту.



"У межах міста тривають запеклі бої. Противник завдає масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняє штурми одночасно з декількох напрямків", – каже командувач оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

16 лютого командування ОСУВ "Таврія" ухвалило рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.

"Судячи з усього, Авдіївка буде залишена повністю. Добре, якщо це рішення буде ухвалене вчасно", – пояснює LIGA.net військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник.

В яких умовах українські захисники тримають оборону Авдіївки та яке значення вона має – коротко на LIGA.net.

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Бої на 360 градусів, КАБи, чорний дим. Яка зараз ситуація в Авдіївці

16 лютого українські захисники відійшли з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.

"Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога, – зазначає Тарнавський. – Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної ситуації".

Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах авдіївської оборонної операції, наголошує командувач Тарнавський.

Станом на 13:00 заблокованих українських підрозділів в Авдіївці не було. Захисники утримують важливі для збереження логістики позиції, каже LIGA.net один із військовослужбовців ЗСУ.

Бої за Авдіївку тривають (Карта: скриншот DeepState станом на 16 лютого)

Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів, каже LIGA.net начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Протягом останніх днів від різних військових, які беруть участь в обороні Авдіївки, надходять повідомлення, що ситуація в місті не просто "важка, але контрольована", а критична. Обстріли КАБами посилюються. Росіяни почали застосовувати фосфор.

На деяких ділянках бійці 3-ї Окремої штурмової бригади ведуть бої на 360 градусів. Але їм вдається розривати ці кільця.



У районі Авдіївського коксохімічного заводу росіяни підпалили склад зберігання бітумної смоли – щоб спробувати штурмувати позиції українських захисників під прикриттям густого диму.

Росіяни зазнають великих втрат, каже Лиховій. З 711 вбитих на напрямку за останню добу більшість окупантів припадає саме на район Авдіївки. Як і у попередні кілька тижнів.

За даними Третьої окремої штурмової бригади, вже фактично "стерті" 74-а та 114-а окремі мотострілецькі бригади збройних сил Росії – обом підрозділам завдали критичних втрат.

Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та окрема гвардійська мотострілецька бригада (ОМСБр). Точаться бої проти 35-ї та 55-ї ОМСБр 41-ї армії, а також проти 21-ї та 15-ї ОМСБр 2-ї армії.

Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою.

"Це – саме регулярна російська армія, така собі еліта, – пояснює LIGA.net полковник ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов. – До того ж вони активно використовують бронетехніку та авіацію, ті самі керовані авіаційні бомби прилітають по Авдіївці дедалі частіше".



Тому виклик для Сил оборони, визнає він – "дуже серйозний".

Росіяни будуть сунути вперед. Яким є значення боїв за Авдіївку

Авдіївська оборонна операція триває. Українські воїни захищають стратегічні шляхи та логістичні артерії, якими можуть надалі просуватись росіяни, каже президент Зеленський:

"Головний сигнал від мене: наші військові — найголовніше, що у нас є, це наша головна зброя".

Зараз, за словами Лиховія, утримання Авдіївки потрібне, щоб не допустити російську артилерію далі на захід Донецької області.

Якщо Сили оборони відійдуть західніше, російські ракети та бомби будуть прилітати туди, куди вони до того не прилітали, додає Селезньов. Бо росіяни будуть сунути вглиб попри втрати, виконуючи бажання Путіна взяти під контроль Україну.

"Гроші є, прагнення є, армія є, – каже він. – І ця армія буде сунути вперед, вбиваючи українців та знищуючи наші міста".

До того ж зараз там українські захисники мають можливість знищувати підготовлених російських військових у великих кількостях, додає ексречник Генштабу.

Все йде до того, що українські сили залишать Авдіївку, каже Мельник. Важливо, щоб це рішення ухвалили вчасно. Бо втрата Авдіївки не є великою втратою для України.



Ані в стратегічному, ані в оперативному плані.

"Якщо брати в межах фронту і в загальному контексті бойових дій, для Росії взяття Авдіївки – це тактична перемога, – додає Мельник. – Найбільша її цінність – інформаційна і політична".

Західніше від Авдіївки нищити сили противника українським захисникам буде менш зручно, додає Селезньов.

Ситуація може відрізнятись від історії Бахмута, після захоплення якого росіяни не змогли просунутись далі, бо вперлись у наступну лінію оборони, каже він. Тому що за Авдіївкою немає панівних висот, які дозволять захисникам впевнено почуватись.

Тож подальший перебіг подій багато у чому залежатиме від того, наскільки надійними та ефективними є ті укріплені лінії оборони, на які мають відступити українські військові.