Россия сорвала перемирие на Донбассе, интервью с Ульяной Супрун. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 7 сентября. Температура от +8 до +14, курс доллара 27.74

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов, Андрей Бродецкий и Дмитрий Фионик рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

Уляна Супрун: найбільше на сім'ю впливають не харчі чи спорт, а відчуття безпеки

Мы строили, строили и наконец построили! Сегодня, 7 сентября, на Liga.net запускается новый раздел - LIGA.Life. Концепция - путеводитель украинской семьи по интересной, содержательной и здоровой жизни. Основные темы: спорт, образование, питание, саморазвитие, отдых (во всем его многообразии). Ключевое отличие LIGA.Life от конкурентов, Инстаграм и Фейсбук-диетологов - мы будем давать только максимально проверенную информацию, в идеале - научно доказанные факты, рассказанные понятно и нескучно.



Первого героя для интервью придумали почти моментально - конечно, Уляна Супрун. Она адепт доказательной медицины, знает едва ли не больше всех о (не)здоровье украинце, а главное, понимает, как эти проблемы решать. Об этом редактор LIGA.Life Ирина Андрейцив с Супрун и поговорили. Вышел почти гид украинца по долгой и здоровой жизни. Больше по ссылке.

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Гибридная армия России на Донбассе убила украинского военного

Россия сорвала перемирие на Донбассе. Снова убитые украинские солдаты. Гибридная армия России прямо давит на Владимира Зеленского, чтобы он быстрее принимал решения, необходимые Кремлю. Либо воевал. Воевать Владимир Зеленский не хочет. Но и откровенно капитулировать - страшно. И так власть ускользает из рук.



Тем временем террористическое государство Россия требует отменить постановление Рады о выборах. Будем стрелять, говорит Путин головами своих марионеток в Донецке. В Москве тонко прочувствовали поведение украинского президента, который уже выполнял требования террористов ради неких благих целей. И уловили его искреннее желание покончить с войной. И используют это.



Увы, опыта избежать этого вызова и обыграть врага, нет. Владимир Зеленский просто не знает, что делать. Да и откуда ему знать? Воевать? Но это же тогда как Порошенко надо. Выполнять требования? Но тогда власть в руках очень быстро превратится в тыкву.



Владимир Александрович, Москва показала, что мира не будет. Путин этого не хочет. А нам не нужен мир на условиях России. Принимайте решение. Прятать голову в дороги на фоне убитых украинских солдат не получится. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Укрзализныця пошла войной на олигархов: хочет возить грузы по единому тарифу. Кто выиграет

Уже много лет на железной дороге работают странные правила. Разные грузоотправители платят по-разному за одно и то же. Привилегии (почти сюрприз) у самого доходного бизнеса топ-олигархов - Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Константина Жеваго, с недавних пор - Александра Ярославского. Минтранс и УЗУ решили, что дальше так жить нельзя и предложили уравнять тарифы. Угадайте, что произошло.

В общем, если вам говорят, что олигархи теряют власть в Украине - не верьте и покажите эту историю. Больше по ссылке.

"Никому меня не сломать". Что помогает Андрею Тимошенко бороться за мировое лидерство в сфере виртуальной анимации

Ко Дню предпринимателя мы подготовили текст о немолдодом стартапере Андрее Тимошенко. Немножко второстепенной информации. Андрей Тимошенко – создатель IT-компании Live Animations, которая оживляет книги, тетради и игрушки с помощью технологии дополненной реальности. Среди партнеров компании - Disney и LG. Один из самых известных проектов на украинском рынке - книга “Алиса в стране чудес”. Два года назад через сеть АТБ в течение 10 дней было продано 265 000 экземпляров. Live Animations - небольшая международная компания, зарегистрированная в США. Андрей Тимошенко не раскрывает всех финансовых показателей, но дает понять, что его стартап вскоре может стать №1 в мире в сфере дополненной реальности для детей и семьи.

А теперь главное. Это длинная и очень настоящая история, как человек прошел все этапы становления: несколько раз все терял и начинал жизнь с нуля. Пережил долги, избиение в милиции, потерю смысла жизни и, сколь пафосно бы это ни звучало, - возрождение. В этой истории есть все: 90-е, пьяные слезы, порванные ботинки и валяющиеся под ногами миллионы. Это очень психотерапевтическая история для тысяч предпринимателей. Больше по ссылке.

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