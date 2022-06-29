Россия станет зависимой от Китая, жены олигархов – о тайнах Путина. Обзор западных медиа

Запад должен не терять бдительности и развернуть большие военные силы на Востоке; чем схожи Корейская война 1950-х и российско-украинская, и почему Европа вряд ли сможет отказаться от российской нефти.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Bloomberg: Запад должен разворачивать силы НАТО на Востоке, чтобы выжить

Лидеры стран Североатлантического договора 29 июня находятся в Мадриде на одном из важнейших саммитов Североатлантического союза за последние десятилетия. НАТО преодолело дипломатический шантаж Турции и получит двух новых членов – Швецию и Финляндию, пишет Bloomberg.

США и страны блока скоро столкнутся с неприятной реальностью: даже если война закончится поражением России, восточный фланг НАТО потребует больше войск, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Когда Россия начала агрессию против Украины в 2014 году, Альянс разработал очень осторожную стратегию защиты своего восточного фланга — всего несколько тысяч военных в Польше и странах Балтии, которые находились в постоянной ротации. Такие скромные силы не способны остановить наступление армии РФ, однако они должны были быть залогом того, что все члены НАТО сразу отреагируют в случае агрессии.

После 24 февраля 2022 года Пентагон направил дополнительные силы в Восточную Европу. Сейчас около 10 000 военных расквартированы в Польше, 2 500 — в Румынии и 2 000 — в странах Балтии. Контингент США в Германии также был увеличен – примерно до 40 000 личного состава. Цель заключалась в том, чтобы Россия не соблазнилась атаковать страны Североатлантического союза.

Однако Россия увязла в Украине, понеся огромные потери пехоты, бронетехники, сил специальных операций и других. Слабость и недальновидность Кремля уверили Италию и Францию, что дополнительные силы разворачивать не нужно. Это плохая идея. Результат войны пока невозможно предсказать, и даже если Владимир Путин проиграет, он и с разбитой армией может нанести огромный урон.

Старые сценарии НАТО не работают. Теперь у Альянса не будет времени освобождать территории стран Балтии, если Кремль их захватит, ведь после агрессии он начнет угрожать ядерным оружием. А на захваченных территориях путинская армия будет совершать военные преступления, как в Буче. Премьер Эстонии Кая Каллас уже сказала: даже краткосрочный захват ее страны Россией закончится "полным уничтожением страны и нашей культуры".

Читайте также: Обзор | Удар по Кременчугу мог стать одним из самых кровавых терактов. Кто убивает людей в XXI веке

The Wall Street Journal: Тайны жен олигархов – документальный фильм о российской грязи

"Тайны жен олигархов" – 83-минутная документалка CBS News о психическом состоянии Путина и его поведении. Это фильм о людях, которые помогли ему сохранить власть и довольно часто потом попадали в опалу, были убиты или вынуждены бежать, пишет The Wall Street Journal.

В "тайны" попали истории о том, как бывшая супруга российского диктатора унижала его публично. А еще – истории о бедном детстве Путина и юности с посредственными способностями.

Эти истории переходят к известному медийному эпизоду с диктатором – исполнению мелодии Blueberry hill перед толпой подхалимов, среди которых Жерар Депардье, Голди Хоун, Курт Рассел и Венсан Кассель. Некоторые вещи могут быть слишком реальны для телевидения.

К сожалению, среди знаменитых людей, которые поддерживали и поощряли Путина, были и президенты США: Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп. Фильм дает возможность по-новому взглянуть на режим Путина через комментарии его бывших сторонников.

Львиная доля фильма касается того, как путинские олигархи получили власть и как они превращались в его врагов.

Среди женщин, с которыми общались авторы фильма – графиня Александра Толстая – ее бывший партнер Сергей Пугачев был известен как "банкир Путина"; Татьяна Фокина – она вместе с Евгением Чичваркиным теперь руководит модным винным магазином в лондонском районе Мейфер – радует зрителей разными историями о роскоши и о том, как самого Чичваркина заставили отказаться от собственного бизнеса и бежать из страны.

В картине фигурирует Ксения Собчак, отец которой Анатолий был первым избранным мэром Санкт-Петербурга в 1991 году и политическим наставником Путина. Марина Литвиненко, вдова убитого экс-разведчика Александра Литвиненко, вспоминает, как ее мужу поручили искоренять коррупцию в ФСБ, но оказалось, что руководит коррупцией сама ФСБ. Фокина говорит, что россияне-эмигранты ощущают ответственность за войну в Украине. "Я хочу гордиться тем, что я россиянка, – говорит она, – но сейчас это невозможно.

Foreign Policy: Война в Украине — эхо Корейской войны

На что больше всего похожа украино-российская война? На войну в Корее. Хотя оба конфликта можно назвать региональными, они оказали (и будут оказывать) влияние на глобальную архитектуру безопасности, пишет Foreign Policy.

Корейская война началась в 1950 году, и международная система на тот момент еще только формировалась в биполярном мире, где США и СССР были доминантными силами. Холодная война только начиналась и не была столь стабильно неконфликтной, как люди привыкли ее представлять.

Сейчас также идет переход: теперь РФ теряет статус великого игрока, а мир начинают делить между собой Вашингтон и Пекин.

Когда войска Северной Кореи пересекли границу Южной, НАТО консолидировалось, чтобы оградить союзника от агрессии социалистических государств. Война в Украине также будет способствовать геополитической реорганизации. По результатам этой войны Россия непременно станет гораздо зависимее от Китая. Агрессивное поведение Москвы вынудит европейцев и американцев прекратить миролюбиво смотреть на авторитарные страны.

Сейчас снова на фоне российской агрессии НАТО возрождает свое единство. Еще несколько лет назад Европа просила американцев вывести войска с континента и намекала на смерть Альянса. Недоразумения отвергнуты. Страны Североатлантического союза объявляют об увеличении оборонных бюджетов.

Мы входим в фазу новой холодной войны, которая не будет столь стабильной и предсказуемой, как раньше. В 1950-е Корею считали страной на периферии интересов США. До 24 февраля 2022 года также думали об Украине. В обоих случаях эти страны стали символом жизненно необходимых интересов Вашингтона и НАТО. Война России против Украины "разбудила" мир.

Читайте также: Разбор | Украина – кандидат в члены ЕС. Что даст новый статус украинскому бизнесу

The Wall Street Journal: Не запрещать российскую нефть, а выставить для нее максимально возможную цену. Как это сработает?

Соединенные Штаты и Европа пытаются найти способ прекратить финансирование военной машины российского диктатора Владимира Путина, при этом не угрожая рецессией своим экономикам. Недавняя идея, озвученная на саммите Большой семерки: установить ценовое ограничение для российской нефти. Но насколько этот способ является действенным?

Несмотря на усилия Запада, доходы Кремля от экспорта нефти выросли после вторжения в Украину. США запретили импорт нефти из России. Европейский Союз согласился прекратить его в этом году, за исключением поставок по трубам в Венгрию, Словакию и Чехию.

Однако Китай и Индия с радостью покупают российскую нефть со значительной скидкой.

В конце концов страны Большой семерки согласились рассмотреть ограничение цены на российскую нефть. Идея состоит в том, чтобы создать картель покупателей, который заставит Россию согласиться на цену чуть больше ее себестоимости, она может составлять около $10 долларов за баррель. Тогда Китай и Индия не смогли бы своими действиями препятствовать санкционному режиму, а Европа и США не почувствовали бы столь сильный экономический удар от ограничений. Автор этой идеи — Джанет Йеллен, министерша финансов США.

Первая проблема с этим планом: на него должен согласиться сам Путин, что маловероятно. Вторая – такие страны, как Венгрия, могут воспользоваться подобной возможностью, чтобы ослабить санкционный режим.

Гораздо лучше: повысить энергетическую независимость Европы и США, на что сейчас правительства не готовы пойти, ведь долго боролись за переход на экологическую энергетику и накладывали пошлины на ископаемое топливо. Администрация Байдена продолжает ограничивать добычу газа и нефти в США.

А даже если этот план и претворить в жизнь, это не снимает главную проблему: войну нужно выигрывать на поле боя, и западные страны должны поставлять Украине как можно больше необходимого вооружения.

Читайте также: Дайджест | Как спецподразделение США координирует поставки HIMARS, а Шольц спасает имидж. Обзор западных медиа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.