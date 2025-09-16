В жару город живет без воды уже больше недели. Обещанный чиновниками оккупационной администрации подвоз в реальности не осуществляют, потому что не хватает техники. Воды нет даже в магазинах, потому что поставщики не справляются со спросом.

Восстановление водоснабжения, прекращенного после крупной аварии, проваливается из-за следующей крупной аварии, которая происходит из-за попытки пустить воду.

Через две недели город снова с водой, которую давно получает по графику. Некоторые улицы – по 3-5 часов утром и вечером ежедневно. Другие – по несколько часов раз в трое суток. К некоторым, впрочем, вода не доходит и через два месяца после аварии. Потому что ее не хватает на всех, объясняют жителям. Остальным воду в дальнейшем регулярно отключают вне графика из-за последующих поломок и прорывов.

Это не Донецк, как кто-то может подумать, начитавшись новостей последних недель. Это Кадиевка – бывший Стаханов – на оккупированной Луганщине.

Но в Донецкой области ситуация наиболее критическая. И оккупанты пытаются ее, судя по всему, не столько решить, сколько использовать.

"Мне кажется, россияне заговорили о кризисе в Донецкой области – и выпустили это в телевизор, – чтобы использовать его для объяснения, почему они хотят забрать север области", – говорит в разговоре с ЛИГА.net журналист Дмитрий Дурнев, хорошо знакомый с бывшей и нынешней "элитой" и экспертными кругами в Донецке. С 2014 года он освещает влияние войны на регион, в частности, его инфраструктуру и водоемы.

Он предполагает, что вскоре Москва начнет продвигать утверждение об эпидемии в "республике" из-за антисанитарии и устроит показательную эвакуацию населения. "И "обмен территориями" будет заключаться в том, что нам предложат восстановить Каховскую дамбу, чтобы мы поставляли воду еще и в Крым", – добавляет Дурнев.