У спеку місто живе без води вже понад тиждень. Обіцяний посадовцями окупаційної адміністрації підвіз в реальності не здійснюють, бо не вистачає техніки. Води немає навіть у магазинах, бо постачальники не справляються з попитом.

Відновлення водопостачання, припиненого після великої аварії, провалюється через наступну велику аварію, яка стається через спробу пустити воду.

Через два тижні місто знову з водою, яку давно отримує за графіком. Деякі вулиці – по 3-5 годин вранці і ввечері щодня. Інші – по кілька годин раз на три доби. До деяких, втім, вода не доходить і через два місяці після аварії. Бо її не вистачає на всіх, пояснюють мешканцям. Решті воду надалі регулярно відключають поза графіком через наступні поломки і прориви.

Це не Донецьк, як хтось може подумати, начитавшись новин останніх тижнів. Це Кадіївка – колишній Стаханов – на окупованій Луганщині.

Однак у Донецькій області ситуація найкритичніша. І окупанти намагаються її, як видно з усього, не стільки вирішити, скільки використати.

"Мені здається, росіяни заговорили про кризу на Донеччині – і випустили це у телевізор, – щоб використовувати її для пояснення, чому вони хочуть забрати північ області", – каже у розмові з LIGA.net журналіст Дмитро Дурнєв, добре знайомий з колишньою і нинішньою "елітою" і експертними колами в Донецьку. З 2014 року він висвітлює вплив війни на регіон, зокрема, його інфраструктуру і водойми.

Він припускає, що незабаром Москва почне просувати твердження про епідемії в "республіці" через антисанітарію і влаштує показову евакуацію населення. "І "обмін територіями" полягатиме у тому, що нам запропонують відновити Каховську греблю, щоб ми постачали воду ще й у Крим", – додає Дурнєв.