Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении и закрепились на нескольких плацдармах. На левобережье продолжаются тяжелые бои.

"Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего несет большие потери… Почти каждый день захватчики совершают от четырех до 10 таких попыток", – сообщает Генштаб Вооруженных сил.

Ситуация очень сложная, говорит LIGA.net полковник ВСУ, эксспикер Генштаба Владислав Селезнев: "Силы несопоставимы. Когда говорят, что украинский морпех может воевать против 10 оккупантов – это не пустая метафора. Тем не менее, морская пехота держит три плацдарма".

Увлечение Силами обороны плацдармов на левобережье стало для россиян неожиданностью, добавляет LIGA.net представитель ГУР Андрей Черняк.

Каковы задачи украинских военных на левом берегу Днепра – коротко.

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"УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ". КАК ФОРМИРОВАЛИСЬ ПЛАЦДАРМЫ

17 ноября командование Морской пехоты впервые официально заявило : украинские морпехи и другие подразделения смогли закрепиться на нескольких плацдармах на левобережье Херсонщины.

Сообщения о захвате украинскими защитниками позиций на левом берегу начали появляться еще в августе. Однако долгое время эта информация не имела официальных подтверждений.

"ВСУ неоднократно призывали не спешить с сообщениями о продвижении Сил обороны на левобережье Херсонщины до официального подтверждения, – напоминает LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник. – Можно предположить, что плацдарм на левом берегу Днепра достаточно обезопасили от неожиданных вражеских контратак и наши силы надежно на нем закрепились".

Именно информационная тишина вокруг активности Сил обороны на левом берегу стала залогом успешного выполнения задач, добавляет спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Для формирования плацдармов нужны были хорошо подготовленные люди и долгое тщательное планирование, рассказывает LIGA.net военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман.

"До того, как начали работать морпехи, почти полгода туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы, – говорит он. – Они не собирались закрепляться, просто держали врага в напряжении, проводили рейды. Поэтому россияне не сразу поняли, что мы формируем плацдарм. Привыкли к постоянному перемещению наших ДРГ".

Скорее всего, украинских военных, начинавших создавать там плацдарм, россияне восприняли как очередную активность диверсантов.

Формирование плацдармов на левобережье действительно стало для россиян неожиданностью, подтверждает представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк. Оккупанты надеялись, что теми силами и средствами, которые там уже есть, они смогут удерживать эти захваченные территории.

"Сейчас мы видим, что из-за присутствия подразделений Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины у россиян есть определенная паника. Они активно проводят перегруппировку сил и пытаются перебрасывать туда свои дополнительные формирования", – говорит представитель ГУР.

В ходе боев российские оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения мероприятий на левом берегу Днепра Россия потеряла 1216 солдат убитыми и 2217 ранеными.

Сейчас украинские военные пытаются оттеснить российские войска как можно дальше от правого берега, отмечают в Генштабе. Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия.

Эта операция уникальна и организационно, и по сложности задач, стоящих перед украинскими защитниками, объясняет Братчук.

"Среди этих задач – огневое поражение позиций врага и его уничтожение, нарушение логистических путей, – перечисляет он. – Еще одна задача – отодвинуть артиллерию россиян как можно дальше, чтобы они меньше стреляли по Херсону. Детальнее говорить не будем. Враг не должен знать этих планов" .

Эти задачи успешно выполняются морпехами каждый день, говорит он.

"СООТНОШЕНИЕ СИЛ – ОДИН К ДЕСЯТИ". ЧТО ДАЛЬШЕ

Продолжаются тяжелые бои, отмечают в Генштабе. По словам морпехов, привлеченных к выполнению этих задач, вести оборонные бои в плавнях крайне тяжело. Зарыться в землю – невозможно. Грунтовые воды близко, буквально два штыка лопаты – вода. Плюс сложные погодные условия.

Обеспечить постоянную логистику украинским защитникам тоже непросто.

Операция сложная на всех этапах, уточняет Гетман.

"Сами переправы были довольно тяжелыми. Враг же не был в 20 километрах от берега, он был рядом, – констатирует он. – Когда только высаживаешься на берег, неважно, есть там плавни или нет, находишься под постоянным огнем врага, который уже хорошо пристрелял эту местность. В местах, где наши защитники наступают, враг закрепился, местами построил даже железобетонные конструкции, ему проще держать оборону".

Россияне имеют возможность не только интенсивно обстреливать ВСУ из всего имеющегося вооружения, но и привлекать авиацию, говорит Селезнев.

Несмотря на сложность, украинские морпехи содержат три плацдарма: в районе Антоновского автомобильного и Антоновского железнодорожного мостов и в районе населенного пункта Крынки, отмечает эксспикер Генштаба.

Ожидать, что украинская армия сможет преодолеть 80 километров и приблизиться к Крымскому перешейку, сейчас не стоит. Устойчивой логистики между берегами Днепра нет, так что перебросить достаточно техники, систем ПВО и артиллерии для поддержки морпехов пока возможности нет.

Силы сторон также несопоставимы.

"Наших морпехов там около 1000. Вражеского войска – 65 000, – говорит Селезнев. – Его возглавляет наиболее сознательный российский генерал Теплинский, задействовавший небольшую часть своих ресурсов, чтобы нанести нашим силам максимальное поражение. В районе Крынок украинских защитников, например, атакуют с трех сторон. Молпехи отбивают все атаки, но на сколько хватит резервов держать оборону – ни одна живая душа не скажет".

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от возможности украинских сил обороны накопить ресурсы, убежден эксспикер Генштаба. И от того, смогут ли европейские партнеры перекрыть снижение интенсивности американской поддержки.

"В ближайшие дни должна состояться очередная встреча "Рамштайн", – говорит Селезнев. – Увидим, с какими итогами она завершится".

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