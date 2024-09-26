Внимание! Текст содержит эпизоды свидетельств пленных российских оккупантов, которые могут поразить или взволновать эмоционально чувствительных читателей

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"Командиры заблокированных на Волчанском агрегатном заводе россиян держали дисциплину тотальным страхом, насилием и убийствами", – рассказывает LIGA.net командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины под псевдо "Линукс".

В начале мая россияне начали свое наступление на Харьковскую область. В июне – за месяц тяжелых боев – оккупанты смогли закрепиться в отдельных районах Волчанска, а также прорваться на территорию Волчанского агрегатного завода.

Вскоре Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию и установить контроль за периметром завода, фактически взяв его в блокаду. Часть российской группировки осталась заблокированной на территории предприятия.

24 сентября командир спецподразделения Главного управления разведки Тимур доложил руководителю украинской разведки Кириллу Буданову об освобождении Волчанского агрегатного завода. Уникальную операцию, продолжавшуюся более недели, провели разведчики из Спецподразделения Тимура, бойцы подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Террор" и БДК.

Освобождение завода сужает зону контроля противника, объясняют LIGA.net в Силах обороны: "Это улучшает нашу логистику и облегчает выполнение последующих задач. Теперь есть возможность создать плацдарм для развития наступления и окончательного освобождения Волчанска".

За счет чего заблокированные на заводе россияне продолжали сопротивляться и как Силы обороны освобождали сверхсложный и сверхважный объект – LIGA.net рассказал командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР Дмитрий под псевдо "Линукс". Дальше – прямая речь.

Командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины под псевдо "Линукс" (Фото предоставлено подразделением)

"Тотальный страх и насилие". Что происходило на заблокированном заводе

За четыре месяца блокады россияне неоднократно пытались прорваться на территорию завода, но большинство из тех, кто пытался это сделать, были уничтожены. Все это время российское командование обманом держало своих солдат на предприятии, обещая им ротацию, прорыв блокады и поддержку. Среди оккупантов были случаи дезертирства, были попытки побега, которые также не увенчались успехом.

Вся логистика [оккупантов] фактически происходила доставкой дронами посылок с водой, продовольствием и БК. Это приводило к тотальному голоду и жажде.

Фото предоставлено подразделением "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины

Из свидетельств пленных россиян нам удалось узнать подробности их существования на заводе. Достаточно жуткие подробности. Командиры заблокированных россиян из состава российского спецназа держали дисциплину тотальным страхом, насилием и убийствами.

Двоих российских солдат командиры застрелили за несколько дней до нашего полного освобождения завода, потому что им показалось, что те "проглотили из бутылки больше воды, чем им было разрешено".

Несколько раненых россиян застрелились, потому что долгое время не получали медицинскую помощь и их состояние ухудшалось. Голод на заводе достиг такого уровня, что россияне убили и съели несколько бродячих собак.

Фото предоставлено подразделением "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины

По словам пленных, у них были идеи съесть печень убитых [российских военнослужащих]. Есть подозрение, что так они и сделали, поскольку на телах умерших россиян, которые мы увидели, были замечены отрезанные куски мяса и разных органов. Я понимаю, как это звучит, но это то, что мы видели.

"Самая большая проблема – подвалы и бункеры". Как готовили освобождение

Различные подразделения Сил обороны Украины проводили разведку боем и заходили на территорию завода. Окончательный план и начало зачистки были сформированы в начале сентября.

Фото предоставлено подразделением "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины

Успеха в операции удалось добиться благодаря тому, что противник не смог выявить наши накопления и подход основных сил. Это заняло у нас немало времени и сил, но результат стоил этих усилий. Бойцы, выполнявшие задания несколько недель, провели в сложнейших условиях с ограниченными ресурсами.

"Наибольшая проблема для полной зачистки завода – это подвалы и бункеры. Там противники могли держать оборону".

Если сравнивать со всей историей нашей войны, вряд ли мы найдем подобные случаи захвата промзоны, объекта такой сложности за столь короткий срок.

Проблемой было также ограниченное использование артиллерии. Близость построек и пребывание наших и враждебных сил не позволяла использовать артиллерию в полной мере из-за риска дружественного огня. Хотя россиян это никак не останавливало и они били как по нашим силам, так и по своим.

Кроме того, из-за сложной логистики и отрезанности рекой Волчья невозможно было привлечение бронетехники. Львиная часть ноши упала на плечи наших пехотных подразделений, которые сами затягивали взрывчатку и "разбирали" здания, в которых находились враги.

Фактически эта операция стала уникальной и, надеюсь, войдет в учебники военной истории.

"Осознали бессмысленность сопротивления". Свидетельства пленных

К моменту захвата россиянами агрегатного завода их там оставалось около 80 человек. Большинство из них было ликвидировано.

На финальной стадии нам удалось захватить около двух десятков пленных, окончательно осознавших бессмысленность дальнейшего сопротивления и сдавшихся в плен.

Фото предоставлено подразделением "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины

Они, в частности, сообщили, что командовавшие ими спецназовцы ГРУ были либо убиты, либо единицы попытались отойти, оставив своих подчиненных умирать на заводе.

Кроме того, по свидетельствам пленных, их возмущало, что командиры оставляли себе большую часть продовольствия и воды, которые им передавали с помощью сбросов с дронов.

Также мы узнали, что за время своего пребывания на заводе оккупанты смогли вырыть себе в одном из подвалов колодец для получения грунтовой воды. Это позволило им держаться в окружении все это время – поставки дронами не могли обеспечить все потребности.

"У нас есть информация, что были попытки копать подкопы из зданий в месте, где россияне находились до завода. Для этого они использовали своих "залетчиков", отказников, а также украинских пленных".

Освобождение агрегатного завода значительно улучшает тактическую обстановку в Волчанске. Силы обороны Украины разрушили планы врага отбросить наши силы за реку Волчья и очень деморализовали личный состав оккупантов на этом участке. Мы фиксируем множество случаев отказов выполнять приказы своих командиров, а также расстрелы за эти отказы среди российских войск.