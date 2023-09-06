Украина почти сутки находится без министра обороны. 6 сентября Верховная Рада должна утвердить Рустема Умерова на этом посту.

К его предшественнику Алексею Резникову особых претензий ни у кого из собеседников LIGA.net нет, но на фоне публичных коррупционных скандалов сработал накопительный эффект. "Команда президента решила освежить ведомство и успокоить общество", — говорит LIGA.net член оборонного комитета Соломия Бобровская (Голос).

Почему Владимир Зеленский решил снять Резникова и какие вызовы будут стоять перед новым министром обороны: разбор LIGA.net.

"ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ СЧИТАЕТ РЕЗНИКОВА РАЗБОЙНИКОМ"

"Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", — заявил Зеленский 3 сентября, объявив о ротации министра обороны.

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Это решение ни для кого не стало неожиданностью, о нем в политических кулуарах активно говорили последние полтора месяца, рассказывает LIGA.net нардеп Роман Костенко (Голос): "Вопрос был в том, чтобы найти замену".

СПРАВКА. Слухи о второй "отставке" Резникова появились в июле 2023-го. 18 июля нардеп Алексей Гончаренко (Евросолидарность) сообщил о "возобновлении разговоров" о замене Резникова на Кирилла Буданова, начальника Главного управления разведки. Первая "отставка" датирована февралем этого года. Тогда Зеленский всерьез рассматривал кандидатуру Буданова, но решил дать Резникову испытательный срок для изменений.



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После февральской саги от идеи замены Резникова на Банковой полностью не отказались. "Президент говорил, что сначала яйца, завтра штаны, послезавтра носки и куртки, потом еще что-то. Министерству нужно обновление", – говорит LIGA.net собеседник в ОП.

"В начале [большой войны] все было закрыто, не было никаких скандалов, — объясняет Костенко. – Сейчас общество начало возвращаться к привычной жизни, в том числе – контролю над властью. Начали вылезать скандалы. Сработал накопительный эффект".

При этом, по словам нашего собеседника на Банковой, лично Зеленский считает Резникова "жертвой обстоятельств".

"Леша идет с высоко поднятой головой. Зеленский и Ермак считают, что он неплохо работал, но это жизнь, это политика. То есть они не считают его каким-нибудь разбойником", — объясняет он.

Заместитель председателя оборонного комитета Марьяна Безуглая (СН) говорит, что у Резникова был ряд достижений, в том числе на дипломатическом треке.

"Но упущением Резникова считаю то, что не был изменен принцип работы министерства обороны, – говорит нардеп в комментарии LIGA.net. – Не было сделано глубоких организационных изменений по делегированию распределения обязанностей и принципов принятия решений".

По ее словам, достижения Резникова на дипломатическом фронте лишь спасли его от предусматривавшейся ранее отставки.

Коллега по фракции и представитель президента в ВР Федор Вениславский говорит LIGA.net, что Резников вряд ли совершил действия, которые задавали бы вопросы лично к нему, но несет ответственность за министерство в целом.

"Нужен импульс, — считает он. – Министр и его команда работали в сверхсложных условиях. Естественно, что люди устали и необходима свежая кровь, свежий взгляд на международные отношения и увеличение помощи".

"Уставшего" Резникова Зеленский, по данным наших источников, планирует отправить послом в Великобританию – вместо Вадима Пристайко.

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ЧТО СВЯЗЫВАЕТ УМЕРОВА С ЕРМАКОМ

За новый импульс в МО будет отвечать Рустем Умеров. О нем как потенциальном кандидате стало известно в конце августа.

Последний год Умеров возглавлял Фонд госимущества, до того был нардепом от Голоса. Но на Банковой больше ценят его дипломатические связи.

В августе 2019 года Зеленский совершил визит в Турцию. За международную политику у него уже тогда отвечал Андрей Ермак (к тому времени советник президента). В рамках подготовки визита Зеленского в Анкару Ермак познакомился с Умеровым, рассказывал последний в интервью УП.

"У нас (крымских татар. – Ред.) там (в Турции. – Ред.) очень большая диаспора. Поэтому крымские татары были привлечены при всех президентах, когда речь идет о подготовке визита в Турцию", – пояснил Умеров.

В конце 2021 года, когда парламентская фракция Голос разделилась на два лагеря, Умеров рассматривался как новый глава фракции.

"Тогда Андрей [Ермак] много говорил об Умерове, – что через него можно работать с Голосом, он понятен американцам", – вспоминает собеседник в руководстве фракции Слуга народа.

Именно Ермак посоветовал Умерова в состав украинской делегации на переговоры с Россией весной 2022 года. Позже Умеров начал участвовать в переговорах по обмену пленными и Черноморской зерновой инициативе. Также он был в составе делегации, сопровождавшей Ермака во время его визита в Джидду (Саудовскую Аравию) в августе 2023-го.

"Умеров – это контактер с арабскими странами и Турцией. Его предназначение отражает обновленную стратегию и поиск в этих странах политической поддержки и ресурсов для ВСУ", – объясняет LIGA.net собеседник в Офисе президента.

По его словам, на Банковой не прочь открыть еще один фронт поставок необходимого для украинской армии — с Ближнего Востока.

"Фактически Умеров будет заниматься тем, чем и занимался, только у него будет больший мандат в глазах партнеров, – добавляет собеседник. – Когда ты приезжаешь договариваться о бонусах для ВСУ как глава Фонда госимущества, оно иначе воспринимается, чем в статусе министра обороны".

По мнению Безуглой, Умеров имеет опыт международного сотрудничества, поэтому команда президента не предусматривает ослабления позиций.

19 сентября состоится очередная встреча в формате "Рамштайн". Для Умерова это будет первым серьезным международным экзаменом в должности.

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ВЫЗОВЫ ПЕРЕД НОВЫМ МИНИСТРОМ

Но на фоне вызовов внутри Минобороны международка может быть для Умерова относительно легкой прогулкой, считает Бобровская.

По ее словам, первый вызов для Умерова – наличие команды и возможность назначить ее в министерство. Вениславский уверен, что Умеров вряд ли согласился на такую должность, не имея зеленого света на кадровые решения, в том числе на замену заместителей.

LIGA.net спросила об этом советника руководителя ОП Михаила Подоляка, но на момент выхода материала ответа не получила.

Также мы спросили Умерова о первых шагах на новой должности и плане действий, но ответа пока не получили.

Костенко убежден, что залогом успеха Умерова в новой должности будет грамотная кадровая политика, которая должна "закрыть волнующие общество вопросы и не позволит коррупцию".

Второй вызов – налаживание процессов внутри МО.

"Если преемник не уделит внимание построению системы и менеджмента — он попадет в такую же ловушку, — говорит Безуглая. – При этом она не будет понятна и видна сразу. Мы это увидим где-то в течение года. И будет тот же накопительный эффект".

Третий вызов – полное понимание событий на фронте, военно-промышленного комплекса и потребностей Генштаба.

"Для Рустема это будет огромный экзамен. Никакие предварительные достижения не станут на весы этой должности", — добавляет Бобровская.

Но стартовые позиции Умерова собеседники оценивают неплохо.

"Рустема все считают своим. Он смог стать доверенным лицом для Ермака, при этом гражданский сектор его поддерживает, — резюмирует собеседник в руководстве фракции СН. – Попробуй такого еще достичь".

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