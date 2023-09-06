Україна вже майже добу знаходиться без міністра оборони. 6 вересня Верховна Рада має затвердити Рустема Умєрова на цій посаді.

До його попередника Олексія Резнікова особливих претензій ні в кого зі співрозмовників LIGA.net немає, але на фоні публічних корупційних скандалів спрацював накопичувальний ефект. "Команда президента вирішила освіжити відомство та заспокоїти суспільство", – каже LIGA.net членкиня оборонного комітету Соломія Бобровська (Голос).

Чому Володимир Зеленський вирішив зняти Резнікова і які виклики стоятимуть перед новим міністром оборони: розбір LIGA.net.

"ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ВВАЖАЄ РЕЗНІКОВА РОЗБІЙНИКОМ"

"Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", – заявив Зеленський 3 вересня, оголосивши про ротацію міністра оборони.

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Це рішення ні для кого не стало несподіванкою, про нього в політичних кулуарах активно говорили останні півтора місяця, розповідає LIGA.net нардеп Роман Костенко (Голос): "Питання було в тому, щоб знайти заміну".

ДОВІДКА. Чутки про другу "відставку" Резнікова з'явились у липні 2023-го. 18 липня нардеп Олексій Гончаренко (Євросолідарність) повідомив про "поновлення розмов" щодо заміни Резнікова на Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки. Перша "відставка" датована лютим цього року. Тоді Зеленський серйозно розглядав кандидатуру Буданова, але вирішив дати Резнікову випробувальний термін для змін.



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Після лютневої саги від ідеї заміни Резнікова на Банковій повністю не відмовились. "Президент казав, що спочатку яйця, завтра штани, післязавтра шкарпетки та куртки, потім ще щось. Міністерству потрібно оновлення", – каже LIGA.net співрозмовник в ОП.

"На початку [великої війни] все було закрито, не було ніяких скандалів, — пояснює Костенко. – Зараз суспільство почало повертатись до звичного життя, зокрема – контролю над владою. Почали вилазити скандали. Спрацював накопичувальний ефект".

Водночас, за словами нашого співрозмовника на Банковій, особисто Зеленський вважає Резнікова "жертвою обставин".

"Льоша йде з високо піднятою головою. Зеленський і Єрмак вважають, що він непогано працював, але це життя, це політика. Тобто вони не вважають його якимось розбійником", – пояснює він.

Заступниця голови оборонного комітету Мар'яна Безугла (СН) каже, що у Резнікова була низка досягнень, зокрема на дипломатичному треку.

"Але упущенням Резнікова вважаю те, що не було змінено принцип роботи Міністерства оборони, – каже нардепка в коментарі LIGA.net. – Не було зроблено глибоких організаційних змін щодо делегування розподілу обов'язків та принципів ухвалення рішень".

За її словами, здобутки Резнікова на дипломатичному фронті лише врятували його від відставки, яка передбачалася раніше.

Колега з фракції та представник президента у ВР Федір Веніславський каже LIGA.net, що Резніков навряд чи вчинив дії, які б ставили питання особисто до нього, але несе відповідальність за міністерство загалом.

"Потрібен імпульс, — вважає він. – Міністр і його команда працювали в надскладних умовах. Природно, що люди втомлені та необхідна свіжа кров, свіжий погляд на міжнародні відносини та збільшення допомоги".

"Втомленого" Резнікова Зеленський, за даними наших джерел, планує відправити послом до Великої Британії – замість Вадима Пристайка.

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ЩО ПОВ'ЯЗУЄ УМЄРОВА З ЄРМАКОМ

За новий імпульс в МО буде відповідати Рустем Умєров. Про нього як потенційного кандидата стало відомо наприкінці серпня.

Останній рік Умєров очолював Фонд держмайна, до того був нардепом від Голосу. Але на Банковій більше цінують його дипломатичні зв'язки.

В серпні 2019 року Зеленський здійснив візит до Туреччини. За міжнародну політику в нього вже тоді відповідав Андрій Єрмак (на той час радник президента). В рамках підготовки візиту Зеленського до Анкари Єрмак познайомився з Умєровим, розповідав останній в інтерв'ю УП.

"В нас (кримських татар. – Ред.) там (у Туреччині. – Ред.) дуже велика діаспора. Тому кримські татари були залучені при всіх президентах, коли мова про підготовку візиту до Туреччини", – пояснив Умєров.

В кінці 2021 року, коли парламентська фракція Голос розділилась на два табори, Умєров розглядався як новий очільник фракції.

"Тоді Андрій [Єрмак] багато говорив про Умєрова, – що через нього можна працювати з Голосом, він зрозумілий американцям", – пригадує співрозмовник у керівництві фракції Слуга народу.

Саме Єрмак порадив Умєрова до складу української делегації на переговори з Росією весною 2022 року. Пізніше Умєров почав брати участь у переговорах щодо обміну полоненими та Чорноморської зернової ініціативи. Також він був у складі делегації, що супроводжувала Єрмака під час його візиту до Джидди (Саудівська Аравія) у серпні 2023-го.

"Умєров – це контактер з арабськими країнами та Туреччиною. Його призначення відображає оновлену стратегію й пошук у цих країнах політичної підтримки та ресурсів для ЗСУ", – пояснює LIGA.net співрозмовник в Офісі президента.

За його словами, на Банковій не проти відкрити ще один фронт постачань необхідного для української армії — з Близького Сходу.

"Фактично Умєров буде займатися тим, чим і займався, тільки в нього буде більший мандат в очах партнерів, – додає співрозмовник. – Коли ти приїжджаєш домовлятися про бонуси для ЗСУ як голова Фонду держмайна, воно інакше сприймається, ніж у статусі міністра оборони".

На думку Безуглої, Умєров має досвід міжнародної співпраці, тому тут команда президента не передбачає послаблення позицій.

19 вересня відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Для Умєрова це буде першим серйозним міжнародним іспитом на посаді.

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ВИКЛИКИ ПЕРЕД НОВИМ МІНІСТРОМ

Але на фоні викликів всередині Міноборони міжнародка може бути для Умєрова порівняно легкою прогулянкою, вважає Бобровська.

За її словами, перший виклик для Умєрова — наявність команди та можливість призначити її в міністерство. Веніславський переконаний, що Умєров навряд чи погодився на таку посаду, не маючи зеленого світла на кадрові рішення, зокрема на заміну заступників.

LIGA.net запитала про це у радника керівника ОП Михайла Подоляка, але на момент виходу матеріалу відповіді не отримала.

Також ми запитали в Умєрова про перші кроки на новій посаді та план дій, але відповіді поки не отримали.

Костенко переконаний, що запорукою успіху Умєрова на новій посаді буде грамотна кадрова політика, яка має "закрити питання, що хвилюють суспільство, та не дозволить корупцію".

Другий виклик — налагодження процесів всередині МО.

"Якщо наступник не приділить увагу побудові системи та менеджменту — він потрапить у таку ж пастку, – каже Безугла. – При цьому вона не буде зрозуміла і видна одразу. Ми це побачимо десь протягом року. І буде той самий накопичувальний ефект".

Третій виклик — повне розуміння подій на фронті, військово-промислового комплексу та потреб Генштабу.

"Для Рустема це буде величезний екзамен. Жодні попередні здобутки не стануть на ваги цієї посади", – додає Бобровська.

Але стартові позиції Умєрова співрозмовники оцінюють непогано.

"Рустема всі вважають своїм. Він зміг стати довіреною особою для Єрмака, при цьому громадський сектор його підтримує, - резюмує співрозмовник у керівництві фракції СН. – Спробуй такого ще досягти".

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