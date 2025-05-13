Когда президент США Дональд Трамп пытался давить на Киев, добиваясь мирного соглашения с Москвой, в российских медиа начали появляться показательные сообщения. На время кремлевская пропаганда отступила от разжигания ненависти к США и полностью сосредоточилась на Британии и ряде стран ЕС, прежде всего Франции.

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Позиция Британии и Франции относительно войны и мира в Украине в частности, заявления об отправке миротворцев, которые гарантировали бы прекращение огня, – вдохновила кремлевских пропагандистов на утверждение, что эти государства-союзники планируют "интервенцию" в Одессе, чтобы реализовать свою "исконную мечту": отрезать Россию от Черного моря.

За этим последовали месседжи, что Одесса – это российский город, который Украина превращает в "галицкий хутор" и который россиянам обязательно нужно "вернуть".

В разгар этой новой информационной атаки в Одессе демонстративно убили активиста Демьяна Ганула, которого кремлевские медиа назвали националистом, ответственным за поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Наконец, 1 мая предположительно завербованная ФСБ женщина совершила в Киеве покушение на Сергея Стерненко, одного из участников тех событий 2 мая, которые привели к трагедии с полсотней погибших. Это было уже четвертое покушение на Стерненко, второе перед годовщиной трагедии.

Убийство Ганула выбило из колеи украинских активистов и журналистов в Одессе.