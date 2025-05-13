Коли президент США Дональд Трамп намагався тиснути на Київ, домагаючись мирної угоди з Москвою, у російських медіа почали з’являтися показові повідомлення. На певний час кремлівська пропаганда відступила від розпалювання ненависті до США і повністю зосередилася на Британії та низці країн ЄС, передусім Франції.

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Позиція Британії та Франції стосовно війни й миру в Україні зокрема, заяви про відправлення миротворців, які гарантували б припинення вогню, – надихнула кремлівських пропагандистів на твердження, що ці держави-союзниці планують "інтервенцію" в Одесі, щоб реалізувати свою "споконвічну мрію": відрізати Росію від Чорного моря.

Після цього з'явилися меседжі, що Одеса – це російське місто, яке Україна перетворює на "галицький хутір" і яке росіянам неодмінно потрібно "повернути".

У розпал цієї нової інформаційної атаки в Одесі демонстративно вбили активіста Дем’яна Ганула, якого кремлівські медіа назвали націоналістом, відповідальним за підпал Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року.

Зрештою, 1 травня імовірно завербована ФСБ жінка здійснила в Києві замах на Сергія Стерненка, одного з учасників тих подій 2 травня, які призвели до трагедії з півсотнею загиблих. Це був вже четвертий замах на Стерненка, другий напередодні річниці трагедії.

Вбивство Ганула вибило з колії українських активістів і журналістів в Одесі.