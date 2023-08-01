С-200. Может ли старая советская ракета стать украинским ATACMS

Взрывов в России становится все больше, и в публичной плоскости все чаще звучит название С-200. Эти зенитные ракетные комплексы были сняты с вооружения 10 лет назад, а сейчас, вероятно, переделаны для ударов по наземным целям.

"Это архаическая ракета 60-х, ее фишкой была дальность, – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Она должна была сбивать летящие на большой высоте и расстоянии стратегические бомбардировщики США B-52".

Как могли переработать комплексы С-200, составят ли они альтернативу ATACMS и стоит ли ждать новых ударов – разбиралась LIGA.net.

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ТАГАНРОГ, АЗОВ, КРЫМ – ВОЗМОЖНЫЕ УДАРЫ

Первые предположения о том, что Украина якобы начала бить именно ракетами С-200, начали делать в июле.

Утром 9 июля был атакован Крымский мост, и это могло быть разведкой перед следующим результативным ударом 17 июля. Тогда россияне смогли отбиться, на видео была видна работа ПВО по высотной цели – поэтому С-200 стала одной из версий по оружию, которым был нанесен удар.

В тот же день, 9 июля, две ракеты долетели до Брянской области – в 170 км от границы с Украиной. На видео якобы падения одной из ракет зафиксировано хвостовое "оперение", похожее на ракету комплекса С-200.

28 июля были атакованы Таганрог и Азов. Ракеты не достигли вероятных целей – портов, используемых военными РФ. Но на кадрах прилета в центре Таганрога – опять характерное для С-200 оперение.

"Качество видео конечно низкое. Но когда что-то похоже на утку и крякает, как утка, то скорее всего – это утка, – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Очень похоже, что это именно ракета комплекса С-200".

Подтверждения со стороны Киева нет. Но что до Таганрога могла долететь С-200, соглашается экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Западные партнеры говорят, что поставленное ими оружие нельзя использовать по территории России, – объясняет он LIGA.net. – Мы соглашаемся и ищем другие возможности. Вспомните переделанные беспилотники "Стриж", которые дважды долетали до авиабазы в Энгельсе".

КАК МОЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ РАКЕТУ С-200

Комплексы ПВО С-200 разработаны в 1964 году и стали на вооружение в 1967 году. Украина сняла последний дивизион по вооружению еще осенью 2013 года.

По словам Каткова, это было объективным решением.

В современной войне боевая способность С-200 как системы ПВО приближается к нулю: комплекс стационарный и требует целого микрорайона для запуска – с рельсами, обваловкой и подземными хранилищами.

Идея бить зенитными ракетами по наземным целям не нова. Россияне регулярно бьют по приграничным и прифронтовым городам из более продвинутых С-300 и реже – из современных С-400.

Но конвертировать для таких ударов старую С-200 – более чем нетривиальная задача, говорит Катков. Для этого нужно было решить четыре проблемы:

1. Система наведения. С-200 наводилась с помощью отраженного лазерного луча. Для этого нужно было постоянно подсвечивать цель огромным радаром с площадью антенны около 25 кв. м.

Для ударов по дальним наземным целям эта система не подходит, объясняет Катков. Следовало ее полностью изменить на спутниковую и инерциальную: "Система наведения и система управления должна быть абсолютно новой".

2. Боевая часть. С-200 имела осколочную боевую часть весом в 200-220 кг. Для поражения наземных целей ее лучше сменить на фугасную.

3. Мобильность. С-200 – большой и абсолютно стационарный комплекс, который требует целый район для запуска. Пусковые установки ездили по рельсам.

"Для ударов по наземным целям пусковая должна быть мобильной и очень мощной, – говорит Катков. – Эта ракета имеет 10 метров высоты и семь тонн стартового веса".

4. Топливо. С-200 использует жидкое и токсичное топливо, при заправке персонал должен надевать костюмы химзащиты. Возможно, они продолжают летать на архаике, потому что переработать на твердое топливо – очень сложно.

"Надо было решить все эти задачи. Скорее всего, эта конвертация была сделана, – заключает главред Defense Express. – Это была крайне сложная задача, которую должны были выполнить оружейники".

УКРАИНСКИЙ ATACMS? КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЖЕТ ИМЕТЬ РАКЕТА

Достоверно тактико-технические характеристики неизвестны. Россияне заявляли, что они могут бить по наземным целям на расстоянии до 600 км.

"600 км включают и Москву. Но пока на практике такой дальности не продемонстрировали", – говорит Олег Катков.

Для понимания дальности лучше ориентироваться на стандартную дальность ЗРК (240 км), умноженную минимум на 1,5. То есть минимум 360 км.

Подобная дальность может наталкивать на сравнение с баллистическими ATACMS, которые Украина просит у США. Но это некорректно, считает Катков.

"ATACMS имеет точность до 10 метров. С-200 – вряд ли. Различные режимы управления и все остальное. Не думаю, что ATACMS можно заменить, – объясняет он. – Все же ATACMS была разработана именно для ударов по наземным целям. А мы играем, на чем есть".

С-200 являются скорее экспериментальным решением, говорит эксперт. Подобно беспилотникам "Стриж", которые били по аэродрому в Энгельсе.

"Но есть разница между американской ракетой "Томагавк" и конвертируемым "Стрижем", – говорит Катков. – Здесь так же".

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Главком ВСУ Валерий Залужный настроен продолжать бить по России. И если партнеры не позволяют делать это своим оружием, то удары будут наноситься украинскими разработками.

Сколько ракет для С-200 может иметь Украина, неизвестно, говорят опрошенные LIGA.net эксперты. Комплексы давно сняты с вооружения.

Развертывать производство старых С-200 – вряд ли целесообразно. Это будет равноценно тому, чтобы запустить производство собственного оперативно-тактического ракетного комплекса, объясняет Катков: "Но где брать двигатели и электронику 60-х годов? Разве что в музеях".

Если С-200 продолжат применять, под возможный радиус действия, кроме Таганрога, попадают и другие важные для армии РФ города. Например, Ейск с военным аэродромом или Ростов, который используется для управления войсками. И даже Керченский мост – снова.

"Украина должна использовать любые рычаги влияния, чтобы заставить врага отказаться от агрессии, – говорит Селезнев. – В том числе и ракеты".

"Открытый вопрос – как именно С-200 была конвертирована, – говорит Катков. – Возможно, появление С-200 побудить партнеров передать нам пусть не готовые решения, как ATACMS, но более точные системы наведения и управления".

Недостаточная точность С-200 и возможный гражданский ущерб теоретически могут вылиться в политические проблемы. Пока партнеры повторяют: они не одобряют удары по территории России, но Украина сама принимает решение, а первопричина обстрелов РФ – война, которую начал Кремль.

Селезнев изменения риторики не ожидает. Но если упреки партнеров и появятся, то, по мнению эксперта, у Украины будет ответ: "Вы не хотите, чтобы мы били не очень точными ракетами, – тогда дайте точные ATACMS".

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