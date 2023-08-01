С-200. Чи може стара радянська ракета стати українським ATACMS

Вибухів у Росії стає більше, і у публічній площині дедалі частіше звучить назва С-200. Ці зенітні ракетні комплекси були зняті з озброєння 10 років тому, а зараз, ймовірно, перероблені для ударів по наземних цілях.

"Це архаїчна ракета 60-х, її фішкою була дальність, – каже LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. – Вона мала збивати стратегічні бомбардувальники США B-52, які летять на великій висоті та відстані".

Як могли переробити комплекси С-200, чи складуть вони альтернативу ATACMS і чи варто чекати на нові удари – розбиралася LIGA.net.

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ТАГАНРОГ, АЗОВ, КРИМ – МОЖЛИВІ УДАРИ

Перші припущення про те, що Україна нібито почала завдавати ударів саме ракетами С-200, почали робити у липні.

Зранку 9 липня було атаковано Кримський міст, і це могло бути розвідкою перед наступним результативним ударом 17 липня. Тоді росіяни змогли відбитися, на відео було видно роботу ППО по висотній цілі – тож С-200 стала однією із версій щодо зброї, якою було завдано удару.

Того ж дня, 9 липня, дві ракети долетіли до Брянщини — у 170 км від кордону з Україною. На відео з нібито падінням однієї з ракет зафіксовано хвостове "оперення", схоже на ракету комплексу С-200.

28 липня були атаковані Таганрог та Азов. Ракети не досягли ймовірних цілей – портів, що використовуються військовими РФ. Але на кадрах прильоту в центрі Таганрогу – знову характерне для С-200 оперіння.

"Якість відео звичайно низька. Але коли щось схоже на качку і крякає, як качка, то скоріш за все – це качка, – каже LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. – Дуже схоже, що це саме ракета комплексу С-200".

Підтвердження з боку Києва немає. Але що до Таганрогу могла долетіти С-200, погоджується ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

"Західні партнери кажуть, що поставлену ними зброю не можна використовувати по території Росії, – пояснює він LIGA.net. – Ми погоджуємося і шукаємо інші можливості. Згадайте перероблені безпілотники "Стриж", які двічі долітали до авіабази в Енгельсі".

ЯК МОЖНА ПЕРЕРОБИТИ РАКЕТУ С-200

Комплекси ППО С-200 розроблені у 1964 році та стали на озброєння у 1967-му. Україна зняла останній дивізіон з озброєння ще восени 2013-го.

За словами Каткова, це було об’єктивним рішенням.

У сучасній війні бойова здатність С-200 як системи ППО наближається до нуля: комплекс є стаціонарним і потребує цілого мікрорайону для запуску – з рейками, обваловкою та підземними сховищами.

Ідея бити зенітними ракетами по наземних цілях не є новою. Росіяни регулярно б’ють по прикордонню та прифронтових містах із більш просунутих С-300 та рідше – із сучасних С-400.

Але конвертувати для таких ударів стару С-200 – більш ніж нетривіальна задача, каже Катков. Для цього треба було вирішити чотири проблеми:

1. Система наведення. С-200 наводилась за допомогою відбитого радіолокаційного променю. Для цього потрібно було постійно підсвічувати ціль величезним радаром із площею антени близько 25 кв. м.

Для ударів по далеких наземних цілях ця система не підходить, пояснює Катков. Треба було її повністю змінити на супутникову та інерціальну: "Система наведення і система керування має бути абсолютно новою".

2. Бойова частина. С-200 мала осколкову бойову частину вагою у 200-220 кг. Для ураження наземних цілей її краще змінити на фугасну.

3. Мобільність. С-200 – великий і абсолютно стаціонарний комплекс, який потребує цілого району для запуску. Пускові установки їздили по рейках.

"Для ударів по наземних цілях пускова має бути мобільна та дуже потужна, – каже Катков. – Ця ракета має 10 метрів висоти та сім тонн стартової ваги".

4. Паливо. С-200 використовує рідке та токсичне паливо, при заправлянні персонал має одягати костюми хімзахисту. Можливо, вони продовжують літати на архаїці, бо переробити на тверде паливо – дуже складно.

"Треба було вирішити всі ці задачі. Скоріш за все, ця конвертація була зроблена, – підсумовує головред Defense Express. – Це було вкрай складне завдання, яке мали виконати зброярі".

УКРАЇНСЬКИЙ ATACMS? ЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЖЕ МАТИ РАКЕТА

Достеменно тактико-технічні характеристики невідомі. Росіяни заявляли, що вони нібито можуть бити по наземних цілях на відстані до 600 км.

"600 км включають і Москву. Але поки на практиці такої дальності не продемонстрували", – каже Олег Катков.

Для розуміння дальності краще орієнтуватися на стандартну дальність ЗРК (240 км), помножену щонайменше на 1,5. Тобто мінімум 360 км.

Подібна дальність може наштовхувати на порівняння із балістичними ATACMS, які Україна просить у США. Але це некоректно, вважає Катков.

"ATACMS має точність до 10 метрів. С-200 – навряд чи. Різні режими керування і все інше. Не думаю, що ATACMS можна замінити, – пояснює він. – Все ж таки ATACMS була розроблена саме для ударів по наземних цілях. А ми граємо, на чому є".

С-200 є радше експериментальним рішенням, каже експерт. Подібне до безпілотників "Стриж", які били по аеродрому в Енгельсі.

"Але ж є різниця між американською ракетою "Томагавк" та конвертованим "Стрижем", – каже Катков. – Тут так само".

ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Головком ЗСУ Валерій Залужний налаштований продовжувати бити по Росії. І якщо партнери не дозволяють робити це своєю зброєю, то удари завдаватимуться українськими розробками.

Скільки ракет для С-200 може мати Україна – невідомо, кажуть опитані LIGA.net експерти. Комплекси давно зняті з озброєння.

Розгортати виробництво старих С-200 – навряд чи доцільно. Це буде рівноцінно тому, щоб запустити виробництво власного оперативно-тактичного ракетного комплексу, пояснює Катков: "Але де брати двигуни і електроніку 60-х років? Хіба що в музеях".

Якщо С-200 продовжать застосовувати, під можливий радіус дії, крім Таганрогу, потрапляють й інші важливі для армії РФ міста. Наприклад, Єйськ з військовим аеродромом, чи Ростов, який використовується для керування військами. Та навіть Керченський міст – знову.

"Україна має використовувати будь-які важелі впливу, щоб змусити ворога відмовитися від агресії, – каже Селезньов. – Зокрема й ракети".

"Відкрите питання – як саме С-200 була конвертована, – каже Катков. – Можливо, поява С-200 спонукає партнерів передати нам хай не готові рішення, як ATACMS, але більш точні системи наведення і керування".

Недостатня точність С-200 і можлива цивільна шкода теоретично можуть вилитися у політичні проблеми. Поки партнери повторюють: вони не схвалюють ударів по території Росії, але Україна сама приймає рішення, а першопричина обстрілів РФ – війна, яку розпочав Кремль.

Селезньов змін риторики не очікує. Але якщо докори партнерів і з’являться, то, на думку експерта, Україна матиме відповідь: "Ви не хочете, щоб ми били не дуже точними ракетами, – то дайте точні ATACMS".

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