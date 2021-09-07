ФСБ России начала новую волну зачисток в Крыму. Пять крымских татар были схвачены в домах и вывезены в неизвестном направлении, некоторых удерживали с мешками на голове. В их числе – заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, который 23 августа участвовал в саммите Крымской платформы в Киеве.

Через сутки оккупанты задержали еще почти 60 человек, которые приехали узнать, где ФСБ прячет похищенных крымских татар.

Что происходит в оккупированном Крыму, с чем связаны массовые зачистки и причем тут Крымская платформа: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Российские оккупанты провели в Крыму серию обысков и за два дня похитили пятерых крымских татар.

3 сентября люди с нашивками ФСБ вывезли предпринимателя, владельца мебельного магазина Эльдара Одаманова. Ночью 4 сентября они похитили Шевкета Усеинова, а также двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых. А утром 4 сентября был похищен замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, который недавно вернулся из Киева с саммита Крымской платформы. На полуострове он выполнял функцию лидера крымских татар.

Более суток о похищенных ничего не было известно. Когда в воскресенье родственники, адвокаты и журналисты пришли к захваченному ФСБ РФ зданию в Симферополе, чтобы потребовать информации о месте их удерживания, оккупанты задержали еще 58 участников акции протеста.

Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, при задержании людей били по почкам, затолкали в автобусы и развезли по разным отделениям фейковой "полиции". Среди задержанных, по ее словам, – двое журналистов Крымской солидарности Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, глава центризбиркома Курултая Заир Смедля, член Меджлиса Леммар Юнусов, бывший политзаключенный Казим Аметов.

Также под зачистку попал Арсен Ахтемов – еще один брат похищенных Азиза и Асана Ахтемовых. Его повалили на землю и увели в автобус, где уже удерживалась его мать Зарема Ахтемова. Также был похищен отец Азиза Ахтемова – Эскандер. На данный момент оккупанты отпустили всех участников акции, кроме Эскандера и Арсена Ахтемовых, сообщает общественное движение Крымская солидарность.

Только в воскресенье к Нариману Джелялу пустили адвоката Эмине Авамилеву: она сообщила, что с момента задержания утром до позднего вечера он удерживался в неизвестном ему помещении – в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Оккупанты утверждают, что похищенные ими крымские татары причастны к "механическому повреждению (подрыву. – Ред.) газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района". Это якобы произошло 23 августа, в день Крымской платформы.

По словам первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой, единственный источник этой информации – российские силовики. "Факт повреждения газопровода из других источников подтвердить не удалось", – написала она в своем Facebook. Похищения крымских татар она называет привычным сценарием фальсификации дел.

Причастных почему-то нашли именно после возвращения Наримана Джеляла из Киева, где он участвовал в саммите Крымской платформы. По сфабрикованным обвинениям он оказался диверсантом и пособником преступления, а двоюродные братья Ахтемовы – диверсантами-исполнителями... Мои источники утверждают, что задержанных пытают, – отметила замглавы МИД Эмине Джапарова

По ее словам, это акт мести за участие в Крымской платформе.

Практически никто в Крыму не знает о взрыве газопровода, подтверждает лидер Меджлиса Рефат Чубаров. Это надуманный повод, который Россия использует для расправы над крымскими татарами.

Крымскотатарский журналист Осман Пашаев считает, что оккупанты нанесли "самый болезненный удар по крымским татарам и проукраинским голосам за последние семь лет".

Зачистки крымских татар все это время не прекращались, объясняет он LIGA.net. Россия ежемесячно расширяла списки своих заложников, похищая людей по надуманным поводам. "Но новая особенность есть. До этого они брали ребят, обычных работяг, как по делу "хизб ут тахрир" – это религиозная группа. А после Крымской платформы они начали уже брать таких публичных фигур, как Нариман", – отметил Пашаев.

Все эти годы Джелял рассказывал о преступлениях оккупационного режима украинским и мировым СМИ, добавил он. В 2018 году – собирал деньги украинским морякам в оккупированном Крыму, объединив сотни крымских татар и проукраинских граждан. Организовал автоколонну помощи морякам из Крыма в Москву, когда их вывезли.

"Похищение Наримана 4 сентября – российская трусость", – считает Пашаев. Последние пять лет у России был другой вариант расправиться с ним: с 2016 года Меджлис в РФ объявлен экстремистской организацией, а значит, любого члена Меджлиса можно бросить в тюрьму. Но суд ООН в 2018 году обязал Россию восстановить деятельность Меджлиса в Крыму, и Москва решила не идти напролом: "Тупо с...ыт".

Интервью записаны под фейковыми судами. Видео передала LIGA.net Лутфие Зудиева, Крымская солидарность

Лидер Меджлиса Рефат Чубаров уверен, что похищения крымских татар – это показательная месть: "После того как шантаж и ультиматумы, которые применялись Кремлем накануне саммита Крымской платформы, с треском провалились, Москва приступила к исполнению угроз".

Массовые обыски и задержания 3-4 сентября российские оккупанты камуфлируют под диверсию, считает Чубаров.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов проведут в тюрьмах ФСБ две недели. Как сообщает Крымская солидарность, после похищения оба более суток провели с мешками на голове. Затем их выпустили на улицу, где через пару минут потребовали предъявить документы (изъятые при обыске). Это был формальный повод для ареста.

Наримана Джеляла оккупанты в понедельник лишили свободы как минимум на ближайшие два месяца – до 4 ноября. Джелял на процессе заявил, что предполагал такое развитие событий еще с 2014 года, но продолжал каждый раз возвращаться на территорию Крыма и отказывался покидать полуостров. Джелял считает, что мотивом российского обвинения по его аресту является "изоляция от общества".

Братьев Азиза и Асана Ахтемовых тоже отправили в изолятор на 60 суток. Отец Азиза Эскандер и брат Арсен "получили" по 10 и 15 суток.

Прокуратура АРК и Севастополя начала расследование похищений в Крыму. Из нарушения неприкосновенности жилища и незаконного лишения свободы производства были переквалифицированы в военное преступление (ч.1 ст.438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны) из-за незаконного лишения свободы и пыток.

МИД Украины призывает мир осудить действия оккупантов и усилить давление на Россию "ради прекращения нею грубых нарушений прав человека". США уже осудили арест крымских татар и требуют прекратить политические преследования в Украине. "Мы осуждаем арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает", – сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Представитель ЕС в Украине Матти Маасикас заявил: "Ужасные нарушения прав человека, которые совершаются в Крыму со времен его незаконной аннексии, должны быть остановлены".

Читайте также: Тема дня | "РФ добровольно вернет полуостров". В Киеве прошел саммит Крымской платформы: как это было

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.