В Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы. Как все прошло и что будет дальше – рассказывает LIGA.net

В Киеве прошел саммит Крымской платформы, цель которого деоккупировать полуостров. В нем приняли участие представители 46 стран и он стал самым масштабным международным мероприятием, организованным Украиной. Это "отличная инициатива и очень-очень успешное мероприятие", сказал LIGA.net замгенсека Североатлантического Альянса Мирча Джоанэ. На саммите была принята декларация, в которой подтверждено непризнание оккупации, решимость давить на Россию и возможность введения новых антироссийских санкций.

Но встреча – лишь начало. Теперь платформа будет работать постоянно, вплоть до возвращения полуострова под контроль Украины. Как прошел исторический саммит, почему это важно и что дальше – рассказывает LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Цель саммита – деоккупация Крыма и возвращение его под контроль Украины. В форуме приняли участие представители из 46 стран: были главы государств, правительств, парламентов, министры и послы. Также было руководство ЕС и представители НАТО, ГУАМ и Совета Европы.

Создать платформу предложил президент Владимир Зеленский во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. Поиски формата начались еще летом того же года, саму концепцию форума разработал МИД.

Россию очень раздражала идея Украины, поэтому Кремль пытался сорвать саммит – в мире нет ни одной страны, к которой не обратились бы росдипломаты с требованием не принимать участие в форуме. Поэтому список стран-участников скрывался до последнего – в МИД говорили, что не хотят упрощать работу российской разведке. Но, несмотря на старания Москвы, саммит все же состоялся. И все собеседники LIGA.net называют его успешным. А секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии LIGA.net и вовсе сказал, что форум "более чем успешен": "Это начало деоккупации, которая была заложена решением СНБО".

Каждый из участников саммита поддержал инициативу Украины и ее территориальную целостность – была принята совместная декларация: все подтвердили невозможность признания аннексии Крыма Россией, решимость поддерживать давление на РФ, допустили введение новых санкций против нее, призвали РФ к диалогу о прекращении оккупации и пообещали рассмотреть поддержку экономическим и инфраструктурным проектам по развитию граничащих с Крымом регионов. Полный текст декларации – по ссылке. К декларации могут присоединиться государства, представители которых сегодня не были в Киеве. Она остается открытой к подписи.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Основная цель проведения платформы – вернуть тему полуострова в информповестку и на международный уровень. Если, например, тема Донбасса остается актуальной, в частности, из-за встреч ТКГ или "Нормандского формата", то у Крыма такой площадки до сегодняшнего дня не было.

По словам Зеленского, этот саммит открывает "новую главу по деоккупации". Теперь предлагается решить конкретные проблемы - усиление санкций, защита прав человека, преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение навигации в Черном и Азовском морях.

И Киеву удалось добиться предварительного успеха. Замглавы МИД Василий Боднар сказал LIGA.net, что такое большое количество гостей является "серьезным признанием усилий Украины по вынесению Крыма на международный уровень": "Это большой успех президента Зеленского, министра Кулебы и в целом нашего государства".

Саммит Крымской платформы – это без преувеличения настоящий исторический прорыв, – говорит посол Украины в Германии Андрей Мельник

"До недавнего времени мало кто верил, что мы сможем благодаря этой инициативе вывести тему Крыма на такой высокий политический уровень", – сказал LIGA.net посол Андрей Мельник. Он объяснил, что многие люди очень скептично оценивали реалистичность возвращения полуострова: "Они говорят: "Старик, ну да, мы все понимаем, но как ты себе это представляешь?". Однако после сегодняшнего дня, считает Мельник, у многих исчезнут сомнения.

Также старания Киева оценили и международные партнеры. Президент Польши Анджей Дуда в комментарии LIGA.net сказал, что у него "очень хорошие впечатления" от саммита: "Думаю, что участники и организаторы тоже довольны, было очень много решительных заявлений. А прежде всего было очень много участников, это однозначно большое международное событие".

"Это отличная инициатива... Это настоящий успех, и я думаю, что он поддерживает интерес и заинтересованность международного сообщества в восстановлении права Украины на свою суверенную территорию. Это было действительно очень-очень успешное мероприятие", – сказал LIGA.net заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, который также уточнил, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Форум – это лишь начало, впереди множество дел. Крымская платформа, по задумке Украины, будет работать ежедневно в рамках постоянно действующих офисов. Их цель - коммуникация и координация иностранных государств и международных организаций по вопросам полуострова.

Офисы планируют открывать и в других странах: в Киеве будет центральное представительство, в странах-подписантах – офисы по тем или иным направлениям, связанным с деоккупацией. Работать платформа будет вплоть до возвращения полуострова Украине.

"Это шикарное начало, которое позволит нам продвигать дальше тему Крыма совсем по-другому, в частности и в Берлине, – говорит Мельник. – Поэтому я чувствую оптимизм и заряд, чтобы продолжать долбить наших немецких друзей. После выборов у них будет перезагрузка, но какое бы не было новое правительство в Германии, я убежден, что трек поддержки не уменьшится, а увеличится. Я за это могу положить руку в огонь".

Процесс деоккупации может затянуться, длиться несколько лет, но в конце Россия добровольно вернет Крым Украине, – убежден Мельник

Экс-заместитель министра обороны Алина Фролова в комментарии LIGA.net выразила мнение, что теперь задача Украины – трансформировать сегодняшние политические заявления и международные обязательства в практические действия. Она убеждена, что "все в наших руках", хотя и "удержать заданный темп будет сложно". По ее мнению, необходимо выработать практический план – "что мы можем сделать в течение года в плане деоккупации, чтобы выйти на какой-то понятный путь".

Саммит воодушевил Украину, которая явно готова к дальнейшей работе над деоккупацией. Зеленский даже пригласил Россию присоединиться к платформе "для общей выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки". Он пообещал, что в декларации саммита, которая осуждает оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя России: "Скорее всего эта подпись будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте".

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