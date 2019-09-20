Самая большая лажа месяца: как Россия использовала укрСМИ и генпрокурора. #Медиагигиена

LIGA.net при содействии Internews и USAID делает проект "Медиагигиена", в рамках которого мы каждый месяц находим и анализируем главный новостной фейк или манипуляцию в СМИ. Мы верим, что такой анализ поможет вам лучше разбираться в непростом отечественном медиаполе и жить в реальности, а не навязанном кем-то мире.

"Украинские пленные уже летят домой", - так звучит самый громкий фейк прошлого месяца, который активно подхватили украинские СМИ. Тысячи новостей и телевизионных сюжетов, родственники с цветами в аэропортах, а обмен так и не состоялся. Борт с украинцами приземлился в аэропорту Борисполь только неделей позже, когда в списки на обмен включили важного свидетеля в деле крушения боинга МН-17 под Снежным. Зачем Россия запустила дезинформацию и почему ее приняли в Украине за чистую монету: разбираем коротко.

Telegram и Facebook: как разгонялся фейк

Ночью 30 августа украинские СМИ взорвались новостью: Россия согласилась на "большой обмен" пленными, и он произойдет в течение нескольких часов. Сначала, около 21:00, на telegram-канале Незыгарь (по данным журналистов proekt.media, его настоящий владелец - первый замглавы администрации Путина Алексей Громов) выдал короткое сообщение о том, что колонна автозаков движется к аэропорту Остафьево. В 00:32 бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев написал в Facebook, что обмен вот-вот начнется.

Через полтора часа, в 1:52 ночи, генпрокурор Руслан Рябошапка репостнул в Facebook пост никому не известной Анны Ислямовой. В нем сообщалось, что обмен завершился, и в Украину летят Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб и украинские моряки. Для многих СМИ это стало последней каплей: медиа приравняли перепост Рябошапки к подтверждению информации. Несмотря на глубокую ночь, десятки съемочных групп выехали в аэропорт Киев (Жуляны), в Борисполь и даже на военный аэродром Гостомель. Туда же начали подтягиваться родственники пленных.





После этого информационный каскад уже нельзя было остановить. Пока украинские пленные продолжали сидеть в российских тюрьмах, фейковый обмен обрастал подробностями. Российские телеграмм-каналы сообщали о том, что борт с ними вылетел в Украину. По СМИ пошли публикации фальшивых списков освобождаемых. Журналисты вели прямые эфтиры и стримы из аэропортов. Ближе к утру в Жулянах даже были "обнаружены" два военных борта, которые якобы уже приземлились и, возможно, привезли пленных.

В Офисе президента и СБУ на эту информволну отреагировали только утром. Служба безопасности призвала прессу не распространять непроверенную информацию. "Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается", - написала представитель СБУ Елена Гитлянская. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заверила, что когда освобождение завершится, Банковая сообщит об этом на официальных каналах. "Мы призываем понимать последствия дезинформации. Это игра с эмоциями общества", - позже написали на странице Офиса президента в FB.

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Генпрокурор Руслан Рябошапка удалил перепост о завершившемся обмене только днем. На тот момент под ним были тысячи комментариев.

Реальный обмен состоялся спустя неделю. В обмен на 35 украинских пленных (список) Украина передала России 35 подозреваемых или осужденных за преступления на территории Донбасса. В их число попал экс-начальник ПВО донецких боевиков Владимир Цемах, который проходит как подозреваемый в расследовании крушения боинга МН-17 под Снежным в 2014 году. Именно под освобождение Цемаха, которого Нидерланды просили не передавать России, и был запущен фейк об обмене как свершившемся факте. Украинские СМИ - повелись.

Почему это случилось и какие последствия: эксперты объясняют

В сообщениях об обмене присутствовала повышенная эмоциональность, и это понятно: тема непростая, кремлевские узники ждали годами освобождения, все это вызывает эмоции - что они могут прилететь, что возможен обмен. Излишняя сверхэмоциональность и вызвала такую реакцию.

Самое первое, что может быть признаком фейка - повышенная эмоциональность. Поэтому, если вы смотрите какой-то сюжет или читаете новость и первое, что она у вас вызывает - это яркая эмоция, причем как негативная, так и позитивная, то на 90% вы попали на крючок, который может оказаться фейком. Мой совет: остановитесь на 20 секунд, подумайте и еще раз перечитайте, чтобы составить более критическое мнение.

На шестом году войны мы должны понимать, что фейки и манипуляции - только одна небольшая составляющая глобальной дезинформации, которую использует Россия. Фейк - это просто неправдивая новость. А мы имеем дело с большой и непрерывной атакой, в которой информацию используют для достижения определенных политических интересов. У России есть информационная гранд-стратегия, которая может быть направлена как на Украину, так и на Европу, США. И небольшие тактические приемы, которые она использует, чтобы достичь общей цели. Например, сейчас идут газовые переговоры. И если вы посмотрите определенные телеканалы (а Россия действует через своих "проксиз" в Украине), то общий нарратив звучит так: Украина без России замерзнет. А дальше все это накручивается через СМИ в сознании украинцев. Это не только фейк. Это может быть манипуляция, дезинформация, часть правдивой новости перекручивается так, что потребитель не может понять, где правда, а где нет.

Нас реально использовали. Целью вброса о последнем обмене было - создать внутреннее давление в Украине, чтобы быстрее согласовать позиции. Вы представляете, фактически они вбрасывают нам один месседж медийный, и он влияет на температуру во всем нашем обществе, распространяет взрывные волны.

Они разрушают институции. Они могут делать что угодно, на самом деле. Могут забросить любой компромат на любого человека, организовать в Украине управляемый хаос. И хорошо, что здесь закончилось все более-менее нормально. Но где гарантия, что наши инфантильные журналисты не станут транслировать всякий бред? Ее нет.

Общий уровень журналистики в Украине местами свелся к тому, что люди просто берут копипасты соцсетей, ставят источник, - каким бы он там ни был, и начинают блистать заголовками. Иногда это безобидно, но иногда имеет серьезные последствия, в том числе и для медиа. Как в случае с пиаровскими медиа, которые удалил Facebook.

Такая неразборчивость приводит к распространению фейков как цунами. России достаточно потратиться на вброс, а дальше можно не переживать: полезные идиоты и непрофессиональные люди сделают все сами.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.