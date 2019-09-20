Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Самая большая лажа месяца: как Россия использовала укрСМИ и генпрокурора. #Медиагигиена

Самая большая лажа месяца: как Россия использовала укрСМИ и генпрокурора. #Медиагигиена - Фото
Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
20.09.2019, 19:21

Зачем Россия запустила дезинформацию об обмене и почему ее приняли в Украине за чистую монету: разбираем коротко

LIGA.net при содействии Internews и USAID делает проект "Медиагигиена", в рамках которого мы каждый месяц находим и анализируем главный новостной фейк или манипуляцию в СМИ. Мы верим, что такой анализ поможет вам лучше разбираться в непростом отечественном медиаполе и жить в реальности, а не навязанном кем-то мире. 

"Украинские пленные уже летят домой", - так звучит самый громкий фейк прошлого месяца, который активно подхватили украинские СМИ. Тысячи новостей и телевизионных сюжетов, родственники с цветами в аэропортах, а обмен так и не состоялся. Борт с украинцами приземлился в аэропорту Борисполь только неделей позже, когда в списки на обмен включили важного свидетеля в деле крушения боинга МН-17 под Снежным. Зачем Россия запустила дезинформацию и почему ее приняли в Украине за чистую монету: разбираем коротко.

Telegram и Facebook: как разгонялся фейк

Ночью 30 августа украинские СМИ взорвались новостью: Россия согласилась на "большой обмен" пленными, и он произойдет в течение нескольких часов. Сначала, около 21:00, на telegram-канале Незыгарь (по данным журналистов proekt.media, его настоящий владелец - первый замглавы администрации Путина Алексей Громов) выдал короткое сообщение о том, что колонна автозаков движется к аэропорту Остафьево. В 00:32 бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев написал в Facebook, что обмен вот-вот начнется.

Через полтора часа, в 1:52 ночи, генпрокурор Руслан Рябошапка репостнул в Facebook пост никому не известной Анны Ислямовой. В нем сообщалось, что обмен завершился, и в Украину летят Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб и украинские моряки. Для многих СМИ это стало последней каплей: медиа приравняли перепост Рябошапки к подтверждению информации. Несмотря на глубокую ночь, десятки съемочных групп выехали в аэропорт Киев (Жуляны), в Борисполь и даже на военный аэродром Гостомель. Туда же начали подтягиваться родственники пленных.

Читайте также
#Медиагигиена. Как телевизор и олигархи уничтожают критическое мышление 13.09.2019Матиос назвал, кого передали РФ: восьмерых помиловал Зеленский 07.09.2019Зеленский рассказал о втором этапе обмена с Россией 07.09.2019

После этого информационный каскад уже нельзя было остановить. Пока украинские пленные продолжали сидеть в российских тюрьмах, фейковый обмен обрастал подробностями. Российские телеграмм-каналы сообщали о том, что борт с ними вылетел в Украину. По СМИ пошли публикации фальшивых списков освобождаемых. Журналисты вели прямые эфтиры и стримы из аэропортов. Ближе к утру в Жулянах даже были "обнаружены" два военных борта, которые якобы уже приземлились и, возможно, привезли пленных.

В Офисе президента и СБУ на эту информволну отреагировали только утром. Служба безопасности призвала прессу не распространять непроверенную информацию. "Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается", - написала представитель СБУ Елена Гитлянская. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заверила, что когда освобождение завершится, Банковая сообщит об этом на официальных каналах. "Мы призываем понимать последствия дезинформации. Это игра с эмоциями общества", - позже написали на странице Офиса президента в FB.

Читайте также: #Медиагигиена. Как телевизор и олигархи уничтожают критическое мышление

Генпрокурор Руслан Рябошапка удалил перепост о завершившемся обмене только днем. На тот момент под ним были тысячи комментариев.

Реальный обмен состоялся спустя неделю. В обмен на 35 украинских пленных (список) Украина передала России 35 подозреваемых или осужденных за преступления на территории Донбасса. В их число попал экс-начальник ПВО донецких боевиков Владимир Цемах, который проходит как подозреваемый в расследовании крушения боинга МН-17 под Снежным в 2014 году. Именно под освобождение Цемаха, которого Нидерланды просили не передавать России, и был запущен фейк об обмене как свершившемся факте. Украинские СМИ - повелись.

Почему это случилось и какие последствия: эксперты объясняют

Константин Ромашко, глава аналитического отдела Інтерньюз-Україна

В сообщениях об обмене присутствовала повышенная эмоциональность, и это понятно: тема непростая, кремлевские узники ждали годами освобождения, все это вызывает эмоции - что они могут прилететь, что возможен обмен. Излишняя сверхэмоциональность и вызвала такую реакцию.

Самое первое, что может быть признаком фейка - повышенная эмоциональность. Поэтому, если вы смотрите какой-то сюжет или читаете новость и первое, что она у вас вызывает - это яркая эмоция, причем как негативная, так и позитивная, то на 90% вы попали на крючок, который может оказаться фейком. Мой совет: остановитесь на 20 секунд, подумайте и еще раз перечитайте, чтобы составить более критическое мнение.

На шестом году войны мы должны понимать, что фейки и манипуляции - только одна небольшая составляющая глобальной дезинформации, которую использует Россия. Фейк - это просто неправдивая новость. А мы имеем дело с большой и непрерывной атакой, в которой информацию используют для достижения определенных политических интересов. У России есть информационная гранд-стратегия, которая может быть направлена как на Украину, так и на Европу, США. И небольшие тактические приемы, которые она использует, чтобы достичь общей цели. Например, сейчас идут газовые переговоры. И если вы посмотрите определенные телеканалы (а Россия действует через своих "проксиз" в Украине), то общий нарратив звучит так: Украина без России замерзнет. А дальше все это накручивается через СМИ в сознании украинцев. Это не только фейк. Это может быть манипуляция, дезинформация, часть правдивой новости перекручивается так, что потребитель не может понять, где правда, а где нет.

Айдер Муждабаев, журналист крымскотатарского канала ATR

Нас реально использовали. Целью вброса о последнем обмене было - создать внутреннее давление в Украине, чтобы быстрее согласовать позиции. Вы представляете, фактически они вбрасывают нам один месседж медийный, и он влияет на температуру во всем нашем обществе, распространяет взрывные волны.

Они разрушают институции. Они могут делать что угодно, на самом деле. Могут забросить любой компромат на любого человека, организовать в Украине управляемый хаос. И хорошо, что здесь закончилось все более-менее нормально. Но где гарантия, что наши инфантильные журналисты не станут транслировать всякий бред? Ее нет.

Общий уровень журналистики в Украине местами свелся к тому, что люди просто берут копипасты соцсетей, ставят источник, - каким бы он там ни был, и начинают блистать заголовками. Иногда это безобидно, но иногда имеет серьезные последствия, в том числе и для медиа. Как в случае с пиаровскими медиа, которые удалил Facebook.

Такая неразборчивость приводит к распространению фейков как цунами. России достаточно потратиться на вброс, а дальше можно не переживать: полезные идиоты и непрофессиональные люди сделают все сами.

Читайте также: Рестарт #Медиагигиены. Рынок медиа, опыт LIGA.net и наши планы

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Последние новости
 