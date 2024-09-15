Россия понимает, что приближается к критическому периоду, говорит глава Главного управления разведки Кирилл Буданов во время своего выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES). На рубеже 2025-2026 годов она ощутит весь спектр проблем, вызванных войной против Украины. Поэтому бояться эскалации не нужно – эскалировать России уже нечем, считает он.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Какие слабые стороны России и преимущества Украины отметил глава разведки в своей речи и чего на войне следует ожидать дальше – коротко.

"Еще не пик". О текущем положении дел

Пика экономических проблем Россия достигнет летом 2025 года, и они понимают это. "Спад идет, он уже ощутим, но это еще не пик. Они прогнозируют, что примерно летом 2025 года негативное влияние на экономику станет очень ощутимым для страны".

К тому моменту они будут пытаться получить максимум на поле боя. "Многие процессы пытаются сейчас ускорить, чтобы максимально зайти в этот период так, как им бы хотелось. Им бы хотелось завершить своей победой. Нам это не подходит".

Это будет означать и проблемы с набором людей в оккупационные войска – туда идут зарабатывать. "Пошел спад в наборе добровольцев на войну, и они начали поднимать одноразовые выплаты. В Москве эти выплаты уже дошли до двух миллионов рублей. Для Москвы это не принципиально, но для человека из центральной России – это огромные средства. Люди из тайги или тундры никогда в жизни вообще таких денег не видели".

"Летом 2025 года они столкнутся с дилеммой: либо объявлять мобилизацию, либо каким-то образом сбавлять интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим".

С военным производством в РФ тоже проблемы. Запасы уже утилизированы в Украине, наладить массовое производство нового не выходит. "Их новейшие истребители Су-57, которыми они очень гордятся, в плане на 2024 год – 12 самолетов. Это не такие большие цифры, как многим кажется. По танкам Т-90М план на этот год – 149. При объемах техники в зоне боевых действий – это ничего. Такая ситуация во многих основных номенклатурах".

Но в производстве ракет россияне продвинулись. "Очень продвинулись в количестве производства "Искандеров". На других они гораздо меньше фокусировали внимание. В конце концов, мы сейчас с вами четко видим массированное использование именно "Искандеров". Производство КАБов увеличено – не будем никого пугать – в несколько раз".

Поэтому Россия закупает вооружение у союзников. Самая большая проблема – Северная Корея. "Объемы поставляемой ими военной продукции реально влияют на интенсивность боевых действий. С приходом северокорейского корабля, который доставляет груз с боеприпасами, через восемь-девять дней максимально интенсифицируются боевые действия в течение двух-трех недель. Это – прямая зависимость".

"Они поставляют просто безумные объемы именно боеприпасов. То, что они поставляют баллистические ракеты – это неприятно, но не критично. В отличие от боеприпасов".

"Миф разрушен". Об ударах по территории России

То, что Украина смогла перенести войну на территорию России, изменило восприятие. "До этого российское население жило в парадигме "Мы – сильнейшие в мире. Может быть, мы живем не так хорошо, как западные страны. Но никто даже подумать не может, чтобы что-то у нас сделать". С первыми взрывами в Москве этот миф был разрушен".

Поэтому Украина будет продолжать бить по территории России. "Пока идет война, нужно делать все на максимум. Можно больше – нужно делать больше. Не нужно себя ограничивать".

Разрешение партнеров бить глубже по территории России западным вооружением не приведет к эскалации. "Все виды вооружения, которые существуют в мире, уже на этой войне использованы. Не будет никакого ухудшения ситуации. Просто нечем эту ситуацию усугубить. А если нечем ее ухудшать, не надо бояться делать эти шаги".

Дестабилизировать ситуацию в других регионах мира Кремль тоже не может. "Он сам просит помощи у других. Чем он глобально поможет? Можно отправить подразделение спецназначения или передать 50 ПЗРК, например. А что дальше? Глобально они не могут ничего сделать, пока идет война в Украине".

На кону "сверхдержава". О том, чего ждать дальше

Поэтому рубеж 2025-2026 годов для них ключевой – на кону статус "сверхдержавы". "Если до начала 2026 года Россия не сможет победить Украину – ее перестанут воспринимать как сверхдержаву. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы (в их понимании) победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов".

"Все, на что РФ может рассчитывать – региональное лидерство".

В ближайшее время на поле боя произойдет усиление беспилотных технологий. "Глобально люди слабы: когда есть выбор, умереть или не умереть, они всегда выбирают не умереть. 100% это выбирают. А вот у дронов страха нет".

"Сейчас уже пошел новый этап технологий – наземные работы. Но они только дают о себе знать. Думаю, за этот календарный год их количество кратно вырастет".