Росія розуміє, що наближається до критичного для себе періоду, каже очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час свого виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES). На рубежі 2025-2026 років вона відчує весь спектр проблем, що спричинила війна проти України. Тому боятись ескалації не потрібно – ескалювати Росії вже немає чим, вважає він.

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На яких слабких сторонах Росії та перевагах України наголошував очільник розвідки у своїй промові та чого на війні варто чекати далі – коротко.

"Ще не пік". Про поточний стан справ

Піку економічних проблем Росія сягне влітку 2025 року, і вони це розуміють. "Спад іде, він уже відчутний, але це ще не пік. Вони прогнозують, що приблизно влітку 2025 року негативний вплив на економіку стане дуже відчутним для країни".

До того моменту вони намагатимуться здобути максимум на полі бою. "Багато процесів намагаються зараз пришвидшити, щоб максимально зайти в цей період так, як їм би хотілося. Їм би хотілося завершити своєю перемогою. Нам це не підходить".

Це означатиме і проблеми з набором людей до окупаційного війська – туди йдуть заробляти. "Пішов спад у наборі добровольців на війну, і вони почали підіймати одноразові виплати. У Москві ці виплати вже дійшли до двох мільйонів рублів. Для Москви це не принципово, але для людини з центральної Росії – це величезні кошти. Люди з тайги чи тундри ніколи в житті взагалі таких грошей не бачили".

"Улітку 2025 року вони стикнуться з дилемою: або оголошувати мобілізацію, або якимось чином зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, зрештою, критично".

З військовим виробництвом у РФ також проблеми. Запаси вже утилізовані в Україні, налагодити масове виробництво нового не виходить. "Їхні новітні винищувачі Су-57, якими вони дуже пишаються, в плані на 2024 рік – 12 літаків. Це не такі великі цифри, як багатьом здається. Щодо танків Т-90М план на цей рік – 149. За обсягів техніки в зоні бойових дій – це нічого. Така ситуація у багатьох основних номенклатурах".

Але у виробництві ракет росіяни просунулися. "Дуже просунулись у кількості виробництва "Іскандерів". На інших вони значно менше фокусували увагу. Зрештою, ми зараз з вами чітко бачимо масоване використання саме "Іскандерів". Виробництво КАБів збільшено – не будемо нікого лякати – в кілька разів".

Тому Росія закуповує озброєння у союзників. Найбільша проблема – Північна Корея. "Ті обсяги військової продукції, яку вони постачають, реально впливають на інтенсивність бойових дій. З приходом північнокорейського корабля, що доставляє вантаж боєприпасів, через вісім-дев'ять днів максимально інтенсифікуються бойові дії протягом двох-трьох тижнів. Це – пряма залежність".

"Вони постачають просто шалені обсяги саме боєприпасів. Те, що вони постачають балістичні ракети – це неприємно, але не критично. На відміну від боєприпасів".

"Міф зруйновано". Про удари по території Росії

Те, що Україна змогла перенести війну на територію Росії, змінило сприйняття. "До того російське населення жило в парадигмі "Ми – найсильніші у світі. Можливо, ми живемо не так добре, як західні країни. Але ніхто навіть помислити не може, щоб щось у нас зробити". З першими вибухами у Москві цей міф було зруйновано".

Тому Україна продовжуватиме бити по території Росії. "Поки йде війна, треба робити все на максимум. Можна більше – треба робити більше. Не треба себе обмежувати".

Дозвіл партнерів бити глибше по території Росії західним озброєнням не призведе до ескалації. "Всі види озброєння, які існують у світі, вже на цій війні використані. Не буде жодного погіршення ситуації. Просто нема чим цю ситуацію погіршити. А якщо нема чим її погіршувати, не треба боятись робити ці кроки".

Дестабілізувати ситуацію в інших регіонах світу Кремль також не може. "Він сам просить допомоги в інших. Чим він глобально допоможе? Можна відправити підрозділ спецпризначення чи передати 50 ПЗРК, наприклад. А що далі? Глобально вони не можуть нічого зробити, допоки йде війна в Україні".

На кону "наддержава". Про те, чого чекати далі

Тому рубіж 2025-2026 років для них ключовий – на кону статус "наддержави". "Якщо до початку 2026 року Росія не зможе перемогти Україну – її перестануть сприймати як наддержаву. Тому вони будуть робити все можливе, щоб (у їх розумінні) перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно усіх світових процесів".

"Усе, на що РФ може розраховувати – регіональне лідерство".

Найближчим часом на полі бою відбудеться посилення безпілотних технологій. "Глобально люди слабкі: коли є вибір, вмерти або не вмерти, вони завжди обирають не вмерти. 100% це обирають. А от дрони страху не мають".

"Зараз уже пішов новий етап технологій – наземні роботи. Але вони лише дають про себе знати. Думаю, за цей календарний рік їх кількість кратно зросте".