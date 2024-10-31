Форма 5 – наиболее распространенная и простая справка, которую могут получить военнослужащие. Ее выдают в нужном количестве без ограничений. Некоторые воинские части после подписания контракта в пакет документов военнослужащего сразу добавляют несколько экземпляров формы.

Что это за справка и зачем она нужна – коротко.

Что такое Форма 5

Фактически это документ о том, что конкретный человек проходит военную службу в конкретном подразделении. В этой справке указываются:

воинское звание

фамилия, имя и отчество

название воинской части или подразделения, в котором военнослужащий находится на службе (с принадлежностью к военному формированию – Национальная гвардия Украины, разные роды войск Вооруженных Сил Украины и пр.)

учреждение, для которого выписывается справка: банк, учебное заведение, Центр предоставления админуслуг или просто – "по запросу"/"по необходимости".

Справка должна быть обязательно подписана командиром воинской части (для бойцов Национальной гвардии возможен вариант начальника штаба) и заверена печатью для справок и угловым штампом воинской части.

"Она подтверждает, что человек действительно находится на военной службе в данный момент", – объясняет LIGA.net начальник отдела кадров одного из подразделений НГУ майор Ольга Гузь.

Аналогом этой справки для гражданских, работающих в воинских частях, является Форма 6. "В принципе, там указывается та же информация, – рассказывает Ольга Гузь. – Только с поправкой на то, что ее выписывают именно для гражданских".

Справка актуальна до месяца (в идеале – 10 дней). Затем ее лучше обновить.

Через рапорт или строевую. Как получить

Для тех, кто служит, эту справку выписывает воинская часть.

По правилам, военнослужащий должен обратиться к своему командиру и написать соответствующий рапорт, рассказывает LIGA.net военный ВСУ Алексей.

"Командир после этого обращается в строевую часть, – продолжает он. – Из личного опыта – можно просто зайти в строевую, без рапортов, и сказать: "Люди, нужна Форма 5". Ее тебе распечатывают, командир подписывает, печатями все засвидетельствуется – и готово".

Форма 5 – едва ли не самый простой военный документ, который можно представить, добавляет он.

Для тех, кто уже уволился, есть нюансы. Уволенным из рядов Вооруженных Сил справку выписывает Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

А вот уволенным из рядов Национальной гвардии справку должна выдавать именно та воинская часть, в которой человек проходил службу.

"Если военнослужащий уволен очень давно, мы его направляем в центральный архив Национальной гвардии Украины, – уточняет Гузь. – Они дают для подтверждения выписки из приказов. Он приносит их нам, и мы на основе тех выписок делаем справку, что он служил в части в установленный промежуток времени".

Льготы, оружие, субсидии. Для чего это нужно

Эту справку военнослужащие должны предоставлять для оформления льгот, упрощенной процедуры получения разрешения на оружие, субсидий, рассказывает Алексей.

Она нужна также, когда необходимо улучшение жилищных условий, добавляет LIGA.net юрист практики Безопасности бизнеса в Juscutum Александр Мельник: "Рапорт для постановки на учет для улучшения жилищных условий требует подтверждения пребывания на военной службе. Именно для этого комиссариат или часть, где находится военный/военная, должен по требованию выдать Форму 5".

Справка Форма 5 также необходима для получения служебного жилого помещения, жилого помещения для постоянного проживания и предоставления жилой площади в общежитиях воинских частей, напоминает юрист Juscutum.

Справку также требуют для получения льготного обслуживания по кредитам и кредитным картам военнослужащих.

Вместе с тем, как уточняют LIGA.net несколько военнослужащих из разных формирований, для банков предоставленная Форма 5 может быть, наоборот, основанием для отказа в кредитовании. Особенно если речь идет о боевых частях.

Такое случается, подтверждает Гузь. Но военная служба не всегда является решающим фактором: "Ни одно финансовое учреждение не выдает кредиты просто так. Каждого клиента оценивает комплексно, проверяет кредитную историю и другие характеристики".